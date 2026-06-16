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Siri AI in de Camera in iOS 27

Dit zijn de 7 grootste vernieuwingen voor de Camera-app in iOS 27

Nieuws iOS en iPadOS
In iOS 27 krijgt de Camera-apps een aantal aanzienlijke updates, maar wat krijgen wij in Nederland van die functies? Wij leggen je uit wat je dit najaar kan verwachten.
Sasha Koevoets -

De Camera-app is een van de meest essentiële apps die er op je iPhone te vinden is en in iOS 27 krijgt deze app – vooral buiten Nederland – een flinke upgrade. Zo krijgt Siri AI een prominente plek, maar is er ook veel aan de prestaties verbeterd.

Inhoudsopgave Camera-app in iOS 27

#1 Vernieuwde indeling

In iOS 26 kreeg de Camera-app een gloednieuw ontwerp, met op sommige punten een ietwat gewijzigde bediening. In iOS 27 past Apple weer wat zaken aan op dit gebied, waardoor de camera makkelijk te bedienen is. De verschillende camerastanden worden nu duidelijker onderin beeld weergegeven, waardoor het wisselen tussen modi een stuk intuïtiever aanvoelt. Ook het pictogram voor macrofotografie heeft een nieuwe plek gekregen en de knop voor de camera‑instellingen (de zes stipjes) is naar de onderkant van het scherm verplaatst.

Bovenin zie je nu alleen nog de meest relevante symbolen. Sommige daarvan verdwijnen automatisch als ze niet nodig zijn en komen weer terug zodra de situatie daarom vraagt. Zo wordt de nachtmodus bijvoorbeeld verborgen als er genoeg licht is. Wil je alle instellingen in één keer zien, dan kun je onderin altijd op de stipjes tikken om alles opnieuw in beeld te brengen.

Interface Camera iOS 26 vs iOS 27
Veranderingen in de interface van de Camera-app: Links: iOS 26 – Rechts: iOS 27

#2 Siri AI in de Camera-app (niet in de EU)

In iOS 27 krijgt de Camera‑app er een nieuwe stand bij: Siri. Deze modus geeft Siri een meer centrale rol op je iPhone en maakt deel uit van Siri AI, de bredere vernieuwing van Apple’s assistent. De bestaande Visual Intelligence‑functie, die je nu nog via de Cameraregelaar en het Bedieningspaneel oproept, verhuist daarmee rechtstreeks naar de Camera‑app.

De nieuwe Siri‑stand biedt dezelfde slimme mogelijkheden als Visual Intelligence, maar je kunt de vernieuwde Siri AI daarnaast vragen om extra context over wat er in beeld is en hier verder op doorvragen. De snelkoppeling naar Visual Intelligence via de Cameraregelaar blijft bestaan, maar door de directe integratie in de Camera‑app is de kans groter dat meer gebruikers de functie daadwerkelijk ontdekken en gebruiken. Nadeel is wel dat Siri AI voorlopig niet beschikbaar is in de EU, waardoor je deze camerastand in Nederland en België vooralsnog niet kunt gebruiken.

Siri AI in de Camera in iOS 27
Siri AI in de Camera in iOS 27

#3 Rekeningen delen met Apple Cash (niet in de EU)

De gemiddelde Nederland is vrij aardig bekend met het concept betaalverzoek, maar ook in de VS begint deze functie steeds meer voet aan wal te krijgen en daar speelt Apple met Siri in de Camera-app op in. Het wordt namelijk mogelijk om een bonnetje te scannen en daar wordt automatisch een verdeling van gemaakt, waarbij je zelf kan selecteren wat jij genomen hebt en met Apple Cash meteen die persoon terug te betalen. Deze functie is ook niet beschikbaar in Nederland, dus hier moeten wij terugvallen op de betaalverzoekjes van de bank zelf.

#4 Voedingsinzichten (niet in de EU)

Een andere vernieuwing die met Siri AI in de Camera‑app wordt geïntegreerd, is de mogelijkheid om voedingswaarden te controleren. De functie is zo slim dat je een bord of schaal met eten kunt scannen, waarna er een inschatting wordt gemaakt van de voedingswaarde van je maaltijd. Je krijgt vervolgens een overzicht van wat je aan het eten bent en hoe dit zich vertaalt naar macronutriënten, zoals eiwitten, vezels en zout, maar ook hoe bewerkt het gerecht is en welke soorten granen erin verwerkt zitten. Ook deze functie is niet beschikbaar in Nederland, doordat dit onderdeel is van Siri AI, wat niet in de EU beschikbaar is.

Voedingswaarde Siri AI

#5 Live Recognition met VoiceOver

In iOS 27 krijgt de Camera van je iPhone extra toegankelijkheidsfuncties. VoiceOver was voor slechtziende gebruikers al langer belangrijk, maar dankzij Apple Intelligence wordt de functie nog nuttiger. Je kunt de actieknop instellen voor Live Recognition, waarmee je vragen over je omgeving kunt stellen. De iPhone geeft vervolgens duidelijke, gesproken beschrijvingen van wat er in beeld is en wijst je op zaken waar je extra op moet letten.

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#6 Fysieke passen scannen voor Wallet

Daarnaast brengt iOS 27 een andere handige functie mee in het Siri‑gedeelte van de Camera‑app. In deze modus kun je eenvoudig een fysieke kaart met barcode of QR‑code scannen en die direct toevoegen aan je Apple Wallet. In Nederland werkt deze directe koppeling via de Camera‑app niet, maar we krijgen wel de mogelijkheid om in de Wallet‑app zelf een kaart aan te maken. Daarbij kun je alsnog de camera gebruiken om je fysieke klantenkaarten te scannen en zo aan Wallet toe te voegen.

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#7 Prestatieverbeteringen

Apple heeft in iOS 27 vooral ingezet op stabiliteit en betrouwbaarheid, waardoor er weinig echt grote functies bijkomen maar het systeem als geheel wel merkbaar consistenter werkt. In de Camera‑app zijn bijvoorbeeld een aantal kleinere irritaties aangepakt:

  • Soepele overgang wanneer je tussen lenzen wisselt bij zoomen
  • Alle opties te zien in de Camera-app
  • Camera gebruikt minder energie in Energiebesparingsmodus
  • Snellere opstart in Energiebesparingsmodus
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