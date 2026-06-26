Uitgelicht - Alles over de WWDC
Samenvatting: Dit zijn alle WWDC 2026-aankondigingen (met iOS 27 meer)
Herinneringen-app op iPhone

Met deze nieuwe iOS 27-functies ga je de Herinneringen-app nog meer gebruiken

Nieuws iOS en iPadOS
De Herinneringen-app krijgt in iOS 27 een aantal nieuwe functies, waaronder een handige functie voor boodschappen. We nemen de verbeteringen met je door.
Benjamin Kuijten -

Als er een ding is waar je vanuit kan gaan met een grote nieuwe iOS-update, is dat de Herinneringen-app weer wat nuttige toevoegingen krijgt. De app zit al boordevol handige functies, maar Apple weet altijd weer wat nieuws te bedenken waardoor de app weer wat handiger is. Zo ook met iOS 27, hoewel we sommige nieuwe functies nog niet (volledig) in het Nederlands kunnen gebruiken.

Inhoudsopgave Herinneringen in iOS 27

#1 Automatische boodschappenlijst maken

Al sinds iOS 17 heeft de Herinneringen-app een functie waarmee je automatische boodschappenlijstjes kan maken. Deze functie komt met iOS 27 naar meer landen, waaronder Nederland. Op een op Nederlands ingestelde iPhone verschijnt bij het aanmaken van een nieuwe lijst automatisch de boodschappenoptie. Zodra je vervolgens producten toevoegt, worden deze automatisch ingedeeld op categorie. Dit helpt je bij het zoeken van de boodschappen in de winkel. Op dit moment zijn de categorieën zelf echter nog wel in het Engels, maar je kunt de boodschappen gewoon in het Nederlands toevoegen.

Boodschappenlijst in Herinneringen-app in iOS 27

#2 Sneller herinneringen toevoegen met extra opties

Bij het toevoegen van een nieuwe herinnering in een lijst, verschijnen er standaard een aantal opties boven het toetsenbord waarmee je sneller een locatie, datum en tijd of bijlage toe kan voegen. In iOs 27 verplaatst Apple dit rechtstreeks onder de ingevoerde taak. Bovendien krijg je dan meteen veel meer opties. Zo kun je direct aangeven dat een herinnering urgent is (en daarmee ook de wekkerfunctie activeren) en bepaal je dat het een terugkerende herinnering is.

Herinneringen-app in iOS 27: nieuwe todo invoeren

#3 Natuurlijk taalgebruik (in het Engels)

Heb je je iPhone op Engels staan, dan kun je in de Herinneringen-app ook op een nieuwe manier een todo toevoegen. Bij het invoeren van een nieuwe herinnering, kun je gewoon met natuurlijk taalgebruik een herinnering omschrijven, inclusief tijdstip, datum en andere voorwaarden. De herinnering wordt dan automatisch ingesteld met het juiste tijdstip of andere voorwaarden. In het Nederlands moet je dit helaas nog allemaal handmatig blijven doen.

#4 Nieuwe grote widget

De Herinneringen-app op de iPhone heeft vanaf iOS 27 ook een extra grote widget. Daarmee zie je al je taken op een door jou gekozen lijst overzichtelijk op het beginscherm. De grote widget vult een hele pagina op het beginscherm, waardoor je de app bijna direct helemaal vanaf het beginscherm kan gebruiken.

Meer over iOS 27 en iPadOS 27

iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.

Bekijk ook
iOS 27 logo

Alles wat je moet weten over iOS 27: dit is de grote iPhone-update van 2026

Apple brengt dit jaar iOS 27 uit, de volgende grote update voor de iPhone. Alles wat je over deze update moet weten, lees je overzichtelijk op deze pagina: de belangrijkste functies, de geschikte toestellen en de release.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar
Plaats een reactie

Het laatste nieuws over iOS en iPadOS van iCulture

Schermtijd in iOS 27 krijgt 8 handige verbeteringen voor ouders en kinderen
Met de nieuwe herstelmodus in iOS 27 herstel je een iPhone eenvoudiger
Hier zijn 11 verbeteringen en nieuwe functies in iOS 27 Beta 2
Het testen gaat door: tweede beta van iOS 27 nu beschikbaar voor ontwikkelaars
Beta 2 van iPadOS 27 voor ontwikkelaars uitgebracht: wat zit erin?

iOS 27

iOS 27 is de aankomende grote software-update voor de iPhone en is de opvolger van iOS 26. iOS 27 is in juni 2026 aangekondigd tijdens de WWDC. De update verschijnt in september voor de iPhone 11 en nieuwer. In deze update legt Apple vooral de focus op stabiliteit en bugfixes, maar er komen ook veel nieuwe functies voor Apple Intelligence, de nieuwe Siri AI (niet in de EU), een aangepast Liquid Glass-design en nog veel meer. Lees op onze pagina meer over iOS 27 en alle huidige verwachtingen.

iOS 27 logo
Alles wat we weten over iOS 27 De belangrijkste iOS 27 functies De beste kleine iOS 27-ontdekkingen Welke iPhones zijn geschikt voor iOS 27? Toegangsscherm in iOS 27 Foto's-app in iOS 27 AirPods in iOS 27 CarPlay in iOS 27 Alles over de WWDC

Ook interessant

Schermtijd in iOS 27 krijgt 8 handige verbeteringen voor ouders en kinderen

Nieuws
Safari: melding bij verandering op website

Waarschuwing krijgen bij een prijsdaling? Zo stel je vanaf iOS 27 een melding in als er iets verandert op een website

Tips
Herstelmodus iPhone

Met de nieuwe herstelmodus in iOS 27 herstel je een iPhone eenvoudiger

Nieuws
iOS 27 functies

Hier zijn 11 verbeteringen en nieuwe functies in iOS 27 Beta 2

Nieuws

Het testen gaat door: tweede beta van iOS 27 nu beschikbaar voor ontwikkelaars

Nieuws

Streep eronder: Notities krijgt nieuwe trucs in iOS 27

Nieuws

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar