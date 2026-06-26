Met deze nieuwe iOS 27-functies ga je de Herinneringen-app nog meer gebruiken

De Herinneringen-app krijgt in iOS 27 een aantal nieuwe functies, waaronder een handige functie voor boodschappen. We nemen de verbeteringen met je door.

Als er een ding is waar je vanuit kan gaan met een grote nieuwe iOS-update, is dat de Herinneringen-app weer wat nuttige toevoegingen krijgt. De app zit al boordevol handige functies, maar Apple weet altijd weer wat nieuws te bedenken waardoor de app weer wat handiger is. Zo ook met iOS 27, hoewel we sommige nieuwe functies nog niet (volledig) in het Nederlands kunnen gebruiken.

#1 Automatische boodschappenlijst maken

Al sinds iOS 17 heeft de Herinneringen-app een functie waarmee je automatische boodschappenlijstjes kan maken. Deze functie komt met iOS 27 naar meer landen, waaronder Nederland. Op een op Nederlands ingestelde iPhone verschijnt bij het aanmaken van een nieuwe lijst automatisch de boodschappenoptie. Zodra je vervolgens producten toevoegt, worden deze automatisch ingedeeld op categorie. Dit helpt je bij het zoeken van de boodschappen in de winkel. Op dit moment zijn de categorieën zelf echter nog wel in het Engels, maar je kunt de boodschappen gewoon in het Nederlands toevoegen.

#2 Sneller herinneringen toevoegen met extra opties

Bij het toevoegen van een nieuwe herinnering in een lijst, verschijnen er standaard een aantal opties boven het toetsenbord waarmee je sneller een locatie, datum en tijd of bijlage toe kan voegen. In iOs 27 verplaatst Apple dit rechtstreeks onder de ingevoerde taak. Bovendien krijg je dan meteen veel meer opties. Zo kun je direct aangeven dat een herinnering urgent is (en daarmee ook de wekkerfunctie activeren) en bepaal je dat het een terugkerende herinnering is.

#3 Natuurlijk taalgebruik (in het Engels)

Heb je je iPhone op Engels staan, dan kun je in de Herinneringen-app ook op een nieuwe manier een todo toevoegen. Bij het invoeren van een nieuwe herinnering, kun je gewoon met natuurlijk taalgebruik een herinnering omschrijven, inclusief tijdstip, datum en andere voorwaarden. De herinnering wordt dan automatisch ingesteld met het juiste tijdstip of andere voorwaarden. In het Nederlands moet je dit helaas nog allemaal handmatig blijven doen.

#4 Nieuwe grote widget

De Herinneringen-app op de iPhone heeft vanaf iOS 27 ook een extra grote widget. Daarmee zie je al je taken op een door jou gekozen lijst overzichtelijk op het beginscherm. De grote widget vult een hele pagina op het beginscherm, waardoor je de app bijna direct helemaal vanaf het beginscherm kan gebruiken.

Meer over iOS 27 en iPadOS 27

iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.

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