Cape Fear (seizoen 1)

Cape Fear is een spannende psychologische thriller gebaseerd op de klassieke roman The Executioners en de beroemde films uit 1962 en 1991. Wanneer de veroordeelde moordenaar Max Cady na jaren gevangenisstraf vrijkomt, richt hij zijn aandacht op Tom en Anna Bowden, het echtpaar van advocaten dat betrokken was bij zijn veroordeling.

Terwijl Cady zich steeds verder in hun leven nestelt, groeit de angst en paranoia binnen het gezin. Wat volgt is een beklemmend kat-en-muisspel vol manipulatie, geheimen en wraak, waarin niemand zeker weet wie de waarheid spreekt.

Na zijn vrijlating uit de gevangenis zoekt Max Cady wraak op het echtpaar dat hem achter de tralies hielp krijgen. Zijn dreigende aanwezigheid zet het leven van de familie volledig op zijn kop in deze intense psychologische thriller.