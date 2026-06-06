In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
Cape Fear (seizoen 1)
Cape Fear is een spannende psychologische thriller gebaseerd op de klassieke roman The Executioners en de beroemde films uit 1962 en 1991. Wanneer de veroordeelde moordenaar Max Cady na jaren gevangenisstraf vrijkomt, richt hij zijn aandacht op Tom en Anna Bowden, het echtpaar van advocaten dat betrokken was bij zijn veroordeling.
Terwijl Cady zich steeds verder in hun leven nestelt, groeit de angst en paranoia binnen het gezin. Wat volgt is een beklemmend kat-en-muisspel vol manipulatie, geheimen en wraak, waarin niemand zeker weet wie de waarheid spreekt.
Na zijn vrijlating uit de gevangenis zoekt Max Cady wraak op het echtpaar dat hem achter de tralies hielp krijgen. Zijn dreigende aanwezigheid zet het leven van de familie volledig op zijn kop in deze intense psychologische thriller.
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals.
Jumpers
Wetenschappers hebben ontdekt hoe ze het menselijk bewustzijn kunnen “jumpen” naar levensechte, robotachtige dieren. Hierdoor kunnen mensen met dieren communiceren als dieren! Het avontuur volgt Mabel, een dierenliefhebber die de kans grijpt om deze technologie te gebruiken, en daarbij mysteries onthult in de dierenwereld die haar wildste verbeelding te boven gaan.
💻 Probeer Apple TV 7 dagen gratis (of 3 maanden gratis bij geselecteerde devices)
🇳🇱 NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders!
👽 SkyShowtime: probeer 7 dagen gratis, daarna vanaf €6,99 per maand
🏎 Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting
🧟♀️ Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters!
🎬 CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films
🍿 HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
Michael Jackson: The Verdict
Michael Jackson: The Verdict is een driedelige Netflix-documentaire die terugblikt op het veelbesproken proces tegen Michael Jackson in 2005. Aan de hand van interviews met juryleden, journalisten, getuigen en andere direct betrokkenen wordt de rechtszaak stap voor stap gereconstrueerd. De serie onderzoekt niet alleen de beschuldigingen en het juridische verloop van de zaak, maar ook de enorme media-aandacht en de blijvende impact op Jacksons nalatenschap.
Met exclusieve getuigenissen, archiefbeelden en nieuwe inzichten biedt de documentaire een diepgaande kijk op een van de meest controversiële rechtszaken uit de entertainmentgeschiedenis. Twintig jaar na de vrijspraak van Michael Jackson blijft de zaak onderwerp van discussie, en deze serie laat zien waarom het debat nog altijd voortduurt.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
Clarkson’s Farm (seizoen 5)
Jeremy Clarkson is een journalist, een tv persoonlijkheid, en een man die de wereld rondreist om al schreeuwend in supercars te racen. Hij is geen boer, wat jammer is, want hij heeft een boerderij van 1.000 hectare op het Engelse platteland gekocht en besloten die zelf te gaan runnen, ondanks het feit dat hij helemaal niets van landbouw weet. De serie volgt een intens, slopend en vaak hilarisch jaar uit het leven van de meest onwaarschijnlijke boer van Groot-Brittannië en zijn team, terwijl ze te kampen hebben met het slechtste boerenweer in decennia, ongehoorzame dieren, niet-reagerende gewassen en een onverwachte pandemie.
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
Los Topuria (seizoen 1)
Ilia Topuria gaat zijn volgende uitdaging aan: koning van de lichtgewichtdivisie worden en zijn reputatie verder versterken.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma\’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio\’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
All in (seizoen 1)
In All In volgen we een Nederlands en een Vlaams gezin die samen hun vakantie vieren in een Spaans all-inclusive resort. Wat een ontspannen zomeruitje had moeten worden, loopt al snel volledig uit de hand. Terwijl beide families strijden om de beste hotelkamer, de populairste ligbedden en de ultieme vakantiebeleving, zorgt ook een onverwachte criminele bende voor de nodige chaos.
Zelfs het hotelpersoneel lijkt dringend toe aan vakantie. Met veel humor neemt All In de herkenbare clichés van familievakanties onder de loep. Van kibbelende ouders en dramatische pubers tot botsende gewoontes tussen rustige Vlamingen en uitgesproken Nederlanders: de serie zit vol ongemakkelijke situaties, misverstanden en hilarische momenten.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
Echte Gooische Moeders (seizoen 6)
Het leven lacht de Echte Gooische Moeders toe. Ze hebben alles wat hun hartje begeerd: een knappe, succesvolle man, beeldschone kindjes en een prachtig huis. Pauline, Bo, Florine, Kim en Leslie zetten de deuren van hun mooie huizen en hun perfecte leven wijd open. Ze delen openhartig lief en leed en laten zien dat ook zij te maken krijgen met tegenslagen en mislukkingen.
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
Sound of Falling
Een afgelegen boerderij in de Duitse Altmark. Vier meisjes uit verschillende tijden – Alma (jaren 1910), Erika (jaren 1940), Angelika (jaren 80) en Lenka (jaren 2020) – brengen hun jeugd door tussen dezelfde, getekende muren. Terwijl ze door hun eigen heden dwalen, weerklinken de echo’s van het verleden in de gangen: onuitgesproken angsten, verdrongen trauma’s, verborgen geheimen. Alma ontdekt dat ze naar haar overleden zus is vernoemd en vreest dat ze hetzelfde lot zal ondergaan. Erika raakt verstrikt in een gevaarlijke fascinatie voor haar gehandicapte oom. Angelika, gevangen in een instabiele familie, balanceert tussen doodsverlangen en levenslust. En Lenka, die opgroeit in schijnbare geborgenheid, worstelt met haar plek binnen haar familie en haar nieuwe omgeving. Ondanks de jaren die hen scheiden, lijken hun levens mysterieus met elkaar verweven. Wanneer zich een tragische gebeurtenis op de boerderij herhaalt, beginnen de grenzen tussen verleden en heden te vervagen
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl