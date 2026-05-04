‘Deze vier iPhones krijgen dit najaar geen grote update meer naar iOS 27’

Geregeld vallen er iPhones af die geen update meer krijgen naar de nieuwste grote iOS-versie. Volgens bronnen vallen er dit jaar ook wat iPhone-modellen af, waardoor ze niet bijgewerkt kunnen worden naar iOS 27.

Volgende maand onthult Apple alweer iOS 27, de volgende grote update voor de iPhone. Tijdens de WWDC worden alle details zoals nieuwe functies en andere wijzigingen aangekondigd, terwijl de rest van de zomer in het teken staat van de beta’s. De release van iOS 27 volgt vervolgens in september, maar of ook iedereen met een iOS 26-toestel kan updaten, is nog maar de vraag. Volgens een bron vallen er namelijk vier iPhones af en krijgen die geen update naar iOS 27.

‘iPhone 11-serie en iPhone SE 2020 vallen af bij iOS 27’

Geruchtenlekker Instant Digital claimt op het Chinese Weibo welke iPhones dit jaar geen update meer krijgen. Hij zegt dat de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max (allemaal uit 2019) geen grote nieuwe update meer krijgen vanaf september. Ook de iPhone SE uit 2020, ook wel bekend als de iPhone SE 2, zou geen update meer krijgen. Dat is vermoedelijk omdat deze op dezelfde A13 Bionic-chip draait als de iPhone 11-serie.

Deze iPhones krijgen volgens de bron dus geen update naar iOS 27 en blijven daarmee hangen op een variant van iOS 26:

Voor deze toestellen kun je nog wel rekenen op beveiligingsupdates. Bovendien krijgen deze modellen de toekomstige updates van iOS 26.5, iOS 26.6 en eventueel nog iOS 26.7. Daarna blijft het bij kleine bugfixupdates, zoals iOS 26.7.1 en verder. De modellen blijven dus veilig om te gebruiken, maar nieuwe functies hoef je dan niet meer te verwachten.

Als dit inderdaad klopt, betekent dit dat de modellen zeven jaar lang ondersteuning gekregen hebben, wat in lijn is met andere modellen. Maar ondanks dat deze modellen afvallen, krijgen gelukkig nog heel veel andere toestellen de update naar iOS 27.