Siri AI is een van de belangrijkste functies van iOS 27, maar blijft voorlopig buiten bereik van gebruikers in de Europese Unie. Tim Cook zou hierover opnieuw in gesprek zijn met de EU.

Apple kondigde Siri AI aan tijdens WWDC 2026. Tijdens de keynote maakte het bedrijf bekend dat de nieuwe assistent voorlopig niet in de EU beschikbaar komt. Volgens Apple zorgen de Europese regels voor extra uitdagingen bij de introductie van de AI-functies. De Financial Times meldt nu dat Apple opnieuw in overleg is met de Europese Commissie om te onderzoeken hoe Siri AI en andere AI-functies alsnog binnen de Europese regelgeving kunnen worden aangeboden.

Apple en EU met elkaar in gesprek

Siri AI is door de strenge Europese regelgeving voorlopig niet beschikbaar in de Europese Unie, tot frustratie van veel gebruikers. Al ver voor de aankondiging van Siri AI heeft Apple het een en ander besproken met de Europese Commissie om de nieuwe assistent Europa-proof te maken, maar daar is helaas niets uit gekomen. In een felle reactie liet Apple zijn ongenoegen blijken, terwijl de Europese Commissie de schuld weer bij Apple ligt. Apple beloofde om zich in te blijven zetten om de nieuwe functies in de EU uit te brengen.

Belangrijk daarbij voor Apple is dat er een manier gevonden wordt waarop Siri AI en andere AI-functies voldoen aan de regels en tegelijkertijd privacyvriendelijk blijven voor gebruikers in de EU. Apple wil immers de boel niet zomaar openstellen voor andere AI-diensten, omdat zij dan aan de haal kunnen gaan met jouw persoonlijke gegevens.

Daarover heeft Tim Cook inmiddels opnieuw gesproken met de Europese Commissie. Tijdens een virtuele ontmoeting met Eurocommissaris Henna Virkkunen stond de beschikbaarheid van Siri AI en andere AI-functies in Europa centraal. Beide partijen noemden het overleg constructief, maar hebben geen details gedeeld over eventuele afspraken.

Tijdens de WWDC-keynote zei Apple dat Siri AI niet naar de EU zou komen vanwege de regels uit de Digital Markets Act (DMA). Volgens Apple konden de functies daardoor niet worden uitgebracht. Een woordvoerder van de Europese Commissie sprak dat later tegen en benadrukte dat de DMA innovatie niet hoeft te belemmeren. Volgens de Commissie kan Apple zijn AI-functies ook binnen de bestaande Europese regels aanbieden.

Bekijk ook Dit is waarom Siri AI nog lang niet (of misschien wel nooit) naar de EU komt: ‘Schuld van de DMA-regels’ De grootste domper van de WWDC is misschien wel dat Siri AI voorlopig nog niet naar de EU komt op de meeste apparaten. Apple heeft daar zelf een uitgebreide verklaring voor gegeven.

Wanneer komt Siri AI naar Europa?

Hoewel beide partijen de gesprekken als constructief omschrijven, is er nog geen doorbraak bereikt. Het lijkt er dan ook niet op dat Siri AI op korte termijn beschikbaar komt in de EU. Althans: niet op de iPhone, iPad en Apple Watch. Op de Mac en de Vision Pro kun je Siri AI in de EU wél gebruiken. Eerder schreven wij al een hands-on van Siri AI op de Mac. Voor Europese gebruikers verandert er daardoor voorlopig weinig en zullen zij het in iOS 27 zonder Siri AI moeten doen.

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Meer over iOS 27 en iPadOS 27

iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.

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