De Notities-app is voor veel mensen meer dan een simpele tekstverwerker. Of je er nu ideeën in bijhoudt, je dagboek in schrijft of snelle aantekeningen maakt tijdens een vergadering – de app krijgt regelmatig functies die mensen goed kunnen gebruiken. Vanaf iOS 27 zet Apple die lijn door en introduceert het een reeks verbeteringen die je helpen meer structuur te scheppen in al die losse aantekeningen. Van scheidingslijnen tot slimme Siri-integratie: dit zijn de vernieuwingen.

#1 Kopiëren en plakken met Markdown

Markdown is een vertrouwde opmaakstijl voor iedereen die webteksten schrijft: met simpele tekens zet je opmaak klaar die direct zichtbaar wordt in de HTML-weergave. Een asterisk (*) maakt tekst dikgedrukt, hekjes (#) markeren een tussenkopje.

In iOS 26, iPadOS 26 en macOS Tahoe was het al mogelijk om notities te exporteren als Markdown-bestand. Vanaf iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27 gaat Apple een stap verder: de opmaakstijl blijft nu ook behouden bij kopiëren en plakken. In het menu met opties heb je bij een opgemaakte tekst de optie om te kopiëren als Markdown.

#2 Verdelingsstrepen

Hoewel Notities voor de meeste mensen geen projecttool is, groeit een notitie al snel uit tot een lange lap tekst. Apple voegt in iOS 27 daarom scheidingslijnen toe: een eenvoudige manier om overzicht te creëren binnen langere notities. Er is één type scheidingslijn beschikbaar, zonder verdere aanpassingsmogelijkheden.

#3 Linken naar bepaalde onderdelen in tekst

Schrijf je lange notities met meerdere subkopjes, dan is dit een handige toevoeging. Met iOS 27 kun je vanuit een andere notitie rechtstreeks linken naar een specifieke sectie – niet alleen naar de notitie zelf, maar naar een exact onderdeel daarbinnen. Handig als je een bepaald stukje tekst vaker wilt terugvinden of wilt doorverwijzen zonder te hoeven scrollen.

#4 Verbeterde Image Playground

In iOS 26 was het al mogelijk om Image Playground te gebruiken in Notities, om tekeningen tot leven te brengen of direct een afbeelding te genereren. In iOS 27 tilt Apple dit naar een hoger niveau: de modellen achter Apple Intelligence krijgen een upgrade, waardoor Image Playground een stuk veelzijdiger wordt. Denk aan een breed scala aan nieuwe stijlen, waaronder fotorealistisch. Alles over de overige Apple Intelligence-verbeteringen in iOS 27 lees je in ons aparte artikel.

#5 Siri AI en Notities (niet in Nederland)

Siri AI is een van de grote vernieuwingen van iOS 27 en ook de Notities-app profiteert daarvan. Zo kun je straks midden in een gesprek met Siri AI vragen om er een notitie van te maken – handig als je iets wilt bewaren zonder de app te hoeven openen. Let wel op: Siri AI komt voorlopig niet naar de EU vanwege de DMA-regelgeving. Wat je wel krijgt: je iPhone wordt slimmer in het herkennen van relevante iMessage-berichten. Je krijgt automatisch een suggestie of je zo’n bericht als notitie wilt opslaan.

Bonus: Tekenen in Notities (macOS)

De Notities-app op de Mac kon tekeningen tot nu toe alleen weergeven – zelf tekenen was niet mogelijk. macOS Golden Gate verandert dat. Vanaf nu kun je ook op de Mac direct tekeningen maken in Notities, met een muiscursor of trackpad. De timing is niet toevallig: waarschijnlijk bereidt Apple hiermee de weg voor de aankomende touchscreen-Mac, waarbij tekenen met je vinger een logische volgende stap is.

Meer over iOS 27 en iPadOS 27

iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.