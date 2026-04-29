iOS 27 brengt 3 handige functies naar de Foto’s-app

Nieuws Geruchten iOS en iPadOS
iOS 27 belooft een grote stabiliteitsupdate te worden, maar langzaam komt er ook veel informatie naar buiten over de nieuwe functie die deze update met zich meebrengt. Dit keer de Foto's app.
Sasha Koevoets -

Apple werkt in iOS 27 aan een grote update voor de Foto’s‑app, met nieuwe AI‑functies die foto’s automatisch verbeteren en zelfs uitbreiden. Volgens bronnen krijgt de fotobewerker een aparte sectie met ‘Apple Intelligence Tools’, waarin drie nieuwe opties verschijnen: Extend, Enhance en Reframe.

Apple Intelligence Tools in de Foto’s‑app 

Waar in iOS 26 de functie Ruim op in de Foto’s-app geïntroduceerd werd, gaat Apple in iOS 27 nog een stapje verder. Zo wordt de vertrouwde bewerkingsinterface aangevuld met een nieuw menu voor slimme fotofuncties, genaamd Apple Intelligence Tools. Hiermee kun je straks met één tik ingrijpende aanpassingen doen, zonder dat je zelf met schuifjes en filters hoeft te spelen. De bewerkingen lokaal op je iPhone uitgevoerd, zodat je foto’s privé blijven.

De drie tools richten zich elk op een ander onderdeel van je foto: het canvas, de kwaliteit en het perspectief. Zo probeert Apple AI‑functies die je nu vooral kent van gespecialiseerde apps rechtstreeks in de standaard Foto’s‑app onder te brengen.

#1 Extend: Foto’s uitbreiden

Met de functie Extend kan extra beeld gegenereerd worden buiten de oorspronkelijke randen van je foto. Maak je bijvoorbeeld een close‑up van een herkenningspunt of gebouw, dan kan iOS 27 automatisch de omgeving eromheen invullen. Zo verander je een krappe uitsnede in een ruimere opname, zonder dat je opnieuw hoeft te fotograferen. Je bepaalt zelf hoeveel er wordt toegevoegd door de randen van de foto met je vingers op te rekken. De iPhone vult de ontbrekende delen vervolgens in op basis van wat er al in beeld staat.

#2 Enhance: automatisch betere kleuren en belichting 

Enhance richt zich op de kwaliteit van je foto. Deze tool analyseert het beeld en past zaken als belichting, contrast, scherpte en kleurverzadiging automatisch aan. Een te donkere foto wordt helderder, fletse kleuren krijgen meer pit en details komen beter naar voren.

Waar je nu vaak meerdere schuifjes moet proberen in de Foto’s‑app, doet Enhance dat allemaal in één stap. De functie is bedoeld als snelle knop om een foto net dat beetje mooier te maken, bijvoorbeeld voordat je hem deelt in berichten of op social media.

#3 Reframe: perspectief verschuiven bij ruimtelijke foto’s 

Met Reframe kun je het perspectief van ruimtelijke foto’s aanpassen. De tool verschuift als het ware het standpunt, zodat je een andere kijk op dezelfde scène krijgt. Dat is vooral interessant bij foto’s die meer diepteinformatie bevatten, zoals ruimtelijke foto’s die Apple op meerdere apparaten ondersteunt.

Door het perspectief te verschuiven kun je bijvoorbeeld beter de nadruk leggen op een onderwerp op de voorgrond, of juist meer context laten zien. Het idee is dat je achteraf een soort nieuwe compositie maakt, zonder opnieuw te hoeven fotograferen.

Wanneer komt iOS 27 uit?

Apple onthult iOS 27 officieel tijdens de WWDC-keynote op maandag 8 juni 2026. Naast nieuwe functies voor de Foto’s-app werkt Apple aan verbeteringen voor Siri, waarbij de assistent slimmer en contextbewuster moet worden. Ook zou Apple extra nadruk leggen op stabiliteit en bugfixes, zodat de nieuwe functies niet ten koste gaan van de betrouwbaarheid van de software. Meer weten? Bekijk hier alles over de grote iPhone-update van 2026:

