Hands-on met iOS 27: Voor ons weinig vernieuwend, maar het is toch iets om naar uit te kijken

Na de controversiële iOS 26-update, die met het nieuwe Liquid Glass-design nogal wat kritiek te verduren kreeg, doet Apple het met iOS 27 rustiger aan. We zien daarbij duidelijke paralellen met iOS 7 en iOS 8. Ook iOS 7 was een veelbesproken update dankzij het volledige nieuwe ontwerp, dat in iOS 8 gefinetuned werd. Met iOS 27 heeft Apple de lijn van iOS 26 voortgezet, maar mist vooral in de EU wel een eigen karakter. Het voelt daardoor veelal als een verbeterde versie van iOS 26, maar dat vinden we eigenlijk helemaal niet zo erg. In deze hands-on preview van iOS 27 lees je waarom.

Tekst en preview: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). Het testen is uitgevoerd met de eerste, tweede en derde beta van iOS 27, getest op een iPhone 17e, iPhone 17 en iPhone 13 Pro. Rond de release van de update in september zullen we deze (p)review updaten met ons definitieve oordeel. De eerste publieke beta van iOS 27 wordt nog deze maand verwacht.

Hands-on iOS 27: dit moet je weten

Belangrijk om van tevoren te weten, is dat we in de EU een uitgeklede versie van iOS 27 krijgen. Zoals inmiddels bekend, ontbreekt Siri AI in zijn geheel in de EU. Siri AI is verreweg de grootste vernieuwing van de update. Sterker nog: het is misschien wel de grootste praktische toevoeging aan iOS sinds de introductie van Apple Intelligence twee jaar geleden. Het is daarom doodzonde dat wij in de EU hier voorlopig nog geen gebruik van kunnen maken. De reden: geruzie tussen Apple enerzijds en de Europese Commissie anderzijds. De EU wil dat Apple alles openstelt en de mogelijkheden van Siri AI beschikbaar stelt voor andere AI-chatbots, terwijl Apple de gegevens van gebruikers niet zomaar wil vrijgeven aan andere partijen. Een oplossing lijkt nog ver weg.

Bekijk ook Dit is waarom Siri AI nog lang niet (of misschien wel nooit) naar de EU komt: ‘Schuld van de DMA-regels’ De grootste domper van de WWDC is misschien wel dat Siri AI voorlopig nog niet naar de EU komt op de meeste apparaten. Apple heeft daar zelf een uitgebreide verklaring voor gegeven.

Daarnaast zijn er nog wat functies die we op dit moment nog niet hebben kunnen testen. Dat kan om meerdere redenen zijn, bijvoorbeeld omdat het nog niet in de beta zit of omdat het alleen beschikbaar is in het Engels.

Design: Liquid Glass oogt net wat beter

Verfijningen in het ontwerp

Zelf de mate van transparantie kiezen

Versimpelde menu’s

In iOS 26 ging het design helemaal op de schop, maar Apple heeft de ultieme vorm van Liquid Glass nog steeds niet gevonden. Tijdens de gehele iOS 26-periode heeft Apple regelmatig in updates aanpassingen gedaan. Op een gegeven moment kwam er zelfs een schakelaar waarmee je kon kiezen voor helder of getint. In iOS 27 gaat Apple nog een stap verder: je kan met een schuifknop precies de mate van transparantie kiezen voor bijna alle Liquid Glass-onderdelen van het besturingssysteem.

In de instellingen is een nieuwe optie Weergave toegevoegd, waar alles rondom de weergave op je iPhone-scherm op verzameld is. Denk aan de lichte en donkere modus, maar ook de tekstgrootte. De vernieuwde Liquid Glass-instelling is hier ook te vinden. Met de schuifknop naar links maak je elementen zo transparant mogelijk, terwijl je alles getinter maakt met de knop naar rechts.

Over verslechterde leesbaarheid valt nu dus niet meer te klagen. Heb je moeite met het lezen van tekst in Liquid Glass-knoppen omdat de content erachter er teveel doorheen schijnt? Dan pas je dit gewoon aan. We zien niet vaak dat Apple in deze mate van aanpasbaarheid je dingen zelf laat kiezen, maar in dit geval is het gewoon noodzakelijk. Wat we daar echter wel jammer van vinden, is dat de meest transparante optie wat ons betreft nog niet transparant genoeg is. Als je dan toch die optie krijgt om alles zo transparant mogelijk te maken, maak alles dan ook écht transparant.

Andere wijzigingen in het Liquid Glass-design vinden we in de menubalken onderaan de standaardapps. In iOS 26 trok Apple de zoekfunctie los, meestal rechtsonder in de menubalk. De reden was dat de zoekbalk zelf onderaan verscheen, in plaats van de menubalk. Maar Apple heeft dit in iOS 27 weer teruggedraaid, waardoor niet alleen de zoekknop weer vast onderdeel is van de menubalk, maar de zoekbalk zelf ook weer meestal bovenaan staat. Dat vinden we soms wat onhandig, maar het maakt de menubalk wel wat overzichtelijker.

Tot slot heeft Apple sommige standaardapps een vernieuwd icoontje gegeven. Dit is bijvoorbeeld goed te zien bij die van de Kaarten-app, waarbij het locatierondje meer Liquid Glass in zich heeft. Doordat Apple Liquid Glass op meer plekken doortrekt, geeft dit het algeheel een veel uniformere uitstraling. Het zijn de details die we bij iOS 26 wel een beetje gemist hebben, maar nu met iOS 27 gelukkig weer terugkeren.

Toch is duidelijk dat alles tijdens deze beta’s nog niet helemaal af voelt. Apple lijkt nog steeds veel te tweaken aan het Liquid Glass-design, zo is ook te merken tussen de verschillende betaversies van iOS 27. Voor ons uiteindelijke oordeel zullen we dus tot de definitieve versie van iOS 27 moeten wachten, al zal het ons niet verbazen als Apple zelfs daarna nog dingen wijzigt.

Stabiliteit en prestaties: misschien wel de grootste troef

Focus op stabiliteit

Verbetering in werking in bestaande functies

Apple belooft met iOS 27 dat de prestaties beter zijn en alles soepeler werkt. De eerste paar beta’s geven goede hoop. Hoewel het nog altijd om een beta gaat en er dus foutjes in zitten en lang niet alles even soepel draait, vinden we de huidige beta wel aanzienlijk stabieler dan die van eerdere grote iOS-versies. Alles lijkt net even wat soepeler te draaien, met minder haperingen. Dat merk je bij veel kleine dingen, maar met name in de algehele bediening van je iPhone.

We willen ook een paar concrete verbeteringen in de prestaties benoemen. Zo werken de zoekfuncties in bijvoorbeeld Mail een stuk beter. Het is ons al heel vaak gebeurd dat we een e-mail maar niet konden vinden, terwijl we zeker wisten dat die ergens in de inbox rondzwerft. Met iOS 27 hebben we daar veel minder last van gehad.

Een andere praktische verbetering die we nu al opgemerkt hebben, is de verbeterde hotspotfunctie. Als je je iPhone gebruikt om bijvoorbeeld een Mac of iPad mee met het internet te verbinden als er geen wifi is, hebben we gemerkt dat de iPhone veel minder heet wordt. Deze functie verbruikt altijd veel stroom en daardoor wordt de iPhone ook vaak erg warm. Met iOS 27 is dit merkbaar minder, wat ook goed nieuws is voor de accu. De hotspotfunctie is daardoor lang niet meer zo’n stroomvreter als dat het ooit was.

Bekijk ook De grote focus van iOS 27: zo wordt het systeem sneller en energiezuiniger Eén van de belangrijkste verbeteringen in iOS 27 zie je niet. Het zijn namelijk de systeemprestaties. Voor het eerst in lange tijd legt Apple echt nadruk op efficiëntie. We vertellen je wat er nieuw is.

Praktische nieuwe functies: deze vallen het meest op

Allerlei verbeteringen in standaardapps

Nieuwe Apple Intelligence-functies, met name in Foto’s

Veel kleine tweaks en handige ontdekkingen

De echte grote nieuwe functie (Siri AI) kun je in de EU dus niet gebruiken. Daardoor blijft er qua nieuwe mogelijkheden in iOS 27 wat minder over dan dat je wellicht van voorgaande jaren gewend bent. Helemaal als een wat ouder toestel hebt die geen Apple Intelligence ondersteunt, zal het aantal nieuwe functies wellicht wat teleurstellen. Dit alles maakt iOS 27 wat minder vernieuwend. Maar toch is er een aantal functies die we tijdens het testen gebruikt hebben en waar we van gecharmeerd zijn.

Nieuwe AI-functies in Foto’s, Image Playground en meer

In de Foto’s-app had Apple al de Ruim op-functie, waarmee je ongewenste objecten uit je foto’s kon verwijderen. Maar echt goed werkte dat nooit, omdat Apple Intelligence nooit objecten reconstrueert. In iOS 27 gaat dat veel beter, al is het nog niet altijd net zo goed als bij andere AI-diensten. De functie is echter een stuk bruikbaarder geworden. Auto’s wegpoetsen op een straat zorgt er nu ten minst niet meer voor dat het gebied waar de auto oorspronkelijk te zien is, raar vervormd wordt. Apple Intelligence vult het nu zelf in, waardoor er een logisch uitziende foto achter blijft.

iOS 26 vs iOS 27: verschil met de Ruim op-functie in Foto’s

Ook over de andere nieuwe fotofuncties zijn we enthousiast: met Herkader verander je het perspectief van de foto en dat levert best vaak mooie resultaten op. Staat een object achteraf gezien niet helemaal lekker in beeld, dan kun je dit naderhand gewoon aanpassen. De iPhone vult de rest van de foto op een logische manier in, waarbij je nauwelijks ziet dat het eigenlijk een verzonnen deel van de foto is. Dat kan natuurlijk ook gevaarlijk zijn, maar de iPhone doet het op zo’n manier dat het eigenlijk altijd onschuldig is. Hij verlengt simpelweg de omgeving zoals die al te zien is op de foto. Er worden geen rare dingen bij bedacht.

Ook de Breidt uit-functie, waarmee je een foto wat grootser maakt dan oorspronkelijk het geval is, gebruikt deze techniek om een foto aan te passen. En ook hier geldt dat het eigenlijk altijd wel een goed resultaat oplevert. We zijn dan ook erg onder de indruk van deze nieuwe functies in iOS 27.

En over foto’s gesproken: Image Playground heeft ook een flinke upgrade gekregen. Na de eerste versie hebben wij de app eigenlijk nauwelijks gebruikt. Vanwege de beperkte selectie aan stijlen vonden we het eigenlijk nauwelijks bruikbaar. Waar andere AI-diensten je fotorealistische plaatjes liet maken, kon je bij Apple een soort cartoonversie van jezelf maken. Leuk om mee te testen, maar echt nuttig was het wat ons betreft niet. De reden dat Apple dat deed, was om de verspreiden van neppe fotorealistische afbeeldingen te voorkomen. Maar blijkbaar is dat argument voor Apple nu niet relevant meer, want je kan nu ook gewoon fotorealistische plaatjes maken.

Wat we fijn vinden, is dat je nu ook gewoon met makkelijke taal een foto kan maken, zonder dat je helemaal een proces in gaat van het kiezen van een setting, thema, gezichtsuitdrukking en meer. De hele opzet is nu gewoon: zeg me wat je wil en ik maak het. En dat werkt wat ons betreft toch echt veel beter, zeker doordat je ook makkelijker wijzigingen kan maken. Ook kun je op deze manier makkelijker je eigen achtergronden maken, al dan niet op basis van een eigen foto. Het resultaat is niet altijd even indrukwekkend, maar goed genoeg voor een geinige achtergrond.

Opdrachten-app eindelijk makkelijker

Een andere AI-functie die we willen uitlichten, is de verbeterde Opdrachten-app. In plaats van dat je helemaal vanaf het begin af aan een opdracht moet opbouwen (en daarvoor de nodige kennis vereist is), kun je nu simpelweg aan de Opdrachten-app vertellen wat je precies wil. Vervolgens maakt Apple Intelligence daar een passende opdracht bij, met alle benodigde taken en koppelingen om alles goed te laten werken. Je bent daardoor veel minder bezig met trial & error, maar maakt een simpelere automatisering door dit gewoon te vragen.

De Opdrachten-app wordt daardoor ineens veel toegankelijker. We waren nu vaak te afhankelijk van anderen die wat meer getraind waren in het maken van opdrachten of de speciale galerij die Apple daarvoor heeft. We vinden het nu ook veel leuker om te experimenteren met leuke opdrachten en automatiseringen, precies waar de app voor bedoeld is.

Overige nieuwe functies

Voor iedereen zonder Apple Intelligence-geschikt toestel, zijn er ook nog wat functies die we geslaagd vinden en nog wilden benoemen. Zo kun je eindelijk een apart volume instellen voor je beltoon, wekkers en meldingen, is er een nieuwe interface voor de timer in het Bedieningspaneel, heeft Apple Pay op het web een veel beter ontwerp en heeft de Berichten-app in iOS 27 wat handige nieuwe functies gekregen. Eentje die ook nog uit willen lichten, is het zelf maken van Wallet-kaarten. Met de vernieuwde Wallet-app kun je kiezen uit meerdere sjablonen en daarbij zelf het ontwerp van de Wallet-kaart aanpassen, bijvoorbeeld voor de klantenkaart van je favoriete winkel. Voorheen gebruikten we daar een aparte app voor, maar dat hoeft met iOS 27 in principe niet meer.

Het sleutelwoord is in dit geval dan ook “in principe”, want eigenlijk vinden we de nieuwe optie wel erg beperkt. Je kunt geen eigen afbeelding op de Wallet-kaart zetten (zoals een logo van een winkel) en je bent ook niet zo vrij in het kiezen van andere nuttige info op de kaart. Ook missen we het toevoegen van een relevante locatie, zodat de Wallet-kaart automatisch in beeld verschijnt als je in de buurt van die locatie bent. We hopen dat Apple dat in toekomstige updates nog gaat toevoegen of verbeteren, maar voor nu zijn we over deze functie gematigd enthousiast.

Bij al deze dingen geldt dit jaar wel, dat de impact maar klein is. Hoewel er handige nieuwe functies tussen onze recente iOS 27-ontdekkingen zit, zijn het geen functies die het gebruik van je iPhone veranderen of je echt elke dag nodig hebt.

Dat toont vooral aan hoe beperkt iOS 27 qua omvang is en dat het in dat opzicht dus ook zeker niet de meest spannende update is. We vinden het daarom wel jammer dat Apple niet nog andere praktische nieuwe functies heeft toegevoegd die al langer op ons wensenlijstje voor iOS 27 staan.

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Dit hebben we nog niet kunnen testen

Verder biedt iOS 27 nog een aantal functies die we nog niet (uitgebreid) hebben kunnen testen. Zo krijgt HomeKit en de Woning-app een aantal AI-functies, maar om die volop te kunnen gebruiken heb je wel de nieuwste updates voor je woninghub nodig. Voor de weergave van 4K-beelden van je beveiligingscamera in de Woning-app, is bovendien een camera nodig die dit ondersteunt. Daar is op dit moment nog geen sprake van. Ook hebben we de nieuwe Schermtijd-functies nog niet kunnen testen vanwege het ontbreken van een kind-account en werken de slimme suggesties in Berichten helaas nog niet in het Nederlands.

Voorlopige conclusie iOS 27 hands-on preview

iOS 27 zal vermoedelijk niet de boeken in gaan als een grote vernieuwende update (voor Europese gebruikers), omdat de grote nieuwe functies eigenlijk wel op een hand te tellen zijn. Het is jammer dat Apple niet nog wat meer handige vernieuwingen in petto heeft die wél meteen in de EU beschikbaar komen. Het feit dat Siri AI bij ons ontbreekt is dan ook een grote aderlating, omdat er daardoor qua nieuwe functies niet zoveel voor ons overblijft.

Maar gelukkig zijn de functies die wel komen, over het algemeen erg handig. De Apple Intelligence-verbeteringen in bijvoorbeeld Foto’s, Safari en Opdrachten-app zijn echt de moeite waard. En vergeet de belangrijkste ‘functie’ niet: verbeterde stabiliteit en prestaties. Want dat is iets waar we eigenlijk allemaal wat aan hebben én waar we ook aan toe zijn.

Meer over iOS 27 en iPadOS 27

iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.

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Informatie Laatst bijgewerkt juli 2026 Onderwerp iOS 27 Software iOS 27

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