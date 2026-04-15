Wanneer zien we iOS 27? Alles wat je moet weten over de releasedatum en planning van de grote updates

Dit jaar gaat Apple iOS 27 uitbrengen, de volgende grote update voor de iPhone. Maar wanneer kun je deze update verwachten? Wanneer is de aankondiging en wanneer volgt de release?

iOS 26 was misschien wel de grootste update in jaren, maar lang niet iedereen is daar over te spreken. Het vernieuwde ontwerp heeft voor nogal wat kritiek gezorgd, waarbij vooral de leesbaarheid een probleem was. Brengt iOS 27, de volgende grote update, daarin enige verbetering? Dat weten we binnenkort, zodra de update aangekondigd wordt. Maar wanneer is dat eigenlijk precies? Alles over de planning van iOS 27, iPadOS 27 en meer lees je hier.

Wanneer komt iOS 27 uit?

Apple zal iOS 27 pas in het najaar uitbrengen, zeer waarschijnlijk in september. Apple brengt de grote software-updates altijd pas in september uit, vlak voor de release van de nieuwe iPhones. De nieuwste modellen draaien ook standaard op deze update en in diezelfde week kan iedereen met een huidig toestel de update installeren. Maar je hoeft niet tot september te wachten om de update te zien of zelf te proberen.

Apple zal iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27, tvOS 27 en visionOS 27 aankondigen op maandag 8 juni 2026. Dat is namelijk wanneer de WWDC 2026 van start gaat. De WWDC is Apple’s jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie, waar de nieuwe grote updates onthuld worden. Ontwikkelaars krijgen dan te horen wat de nieuwe mogelijkheden zijn, die zij in hun apps kunnen integreren.

Bekijk ook WWDC: alles over Apple’s ontwikkelaarsconferentie Lees alles over WWDC 2026, de aanstaande World Wide Developers Conference. Dit vindt plaats in juni 2026 in Cupertino. Tijdens Apple’s grote ontwikkelaarsconferentie worden de nieuwste softwareversies aangekondigd. Je hoort daarmee al vroegtijdig welke nieuwe functies je op de iPhone, iPad, Mac en andere devices krijgt.

iOS 27 komt dus niet direct of kort na de aankondiging voor iedereen beschikbaar, zoals doorgaans wel met nieuwe producten het geval is. In de zomer volgt eerst nog de beta van iOS 27 voor ontwikkelaars. De eerste testversie verschijnt kort na de aankondiging op 8 juni. Begin juli kunnen publieke testers de beta van iOS 27 op hun toestel zetten. In principe kan iedereen daaraan mee doen, maar dat betekent wel dat je een versie van iOS op je iPhone zet die nog niet af is. Daardoor kunnen er nog veel fouten in zitten en zijn functies en mogelijkheden nog niet definitief. Lees ook ons artikel over betaproblemen, waarin we verder in gaan op de problemen die op kunnen treden bij dergelijke grote testversies.

De definitieve releasedatum van iOS 27, zodat iedereen kan downloaden, wordt pas in september aangekondigd, tijdens het grote iPhone-event. We verwachten dat de uiteindelijke release van iOS 27 op 14 of 21 september 2026 is.

Bekijk ook Welke (oudere) iPhones krijgen dit jaar de iOS 27-update? Dit is wat we verwachten Dit jaar presenteert Apple iOS 27. Bijna elk jaar vallen er bij nieuwe software-updates weer iPhones buiten de boot en ontvangen in het najaar geen grote updates meer. Dit jaar is dat hoogstwaarschijnlijk weer het geval.

Dit is de volledige verwachte planning van iOS 27 en alle overige updates:

iOS 27 releasedatum

iOS 27 aankondiging: 8 juni 2026

iOS 27 beta voor ontwikkelaars: 8 juni 2026

iOS 27 beta voor publieke testers: vanaf juli 2026 (verwacht)

Bekendmaking van iOS 27 releasedatum: tijdens september 2026 iPhone-event (verwacht)

Officiële iOS 27 release: september 2026 (verwacht)

Bekijk ook iOS 27: dit wordt de grote iPhone-update van 2026 Apple brengt dit jaar iOS 27 uit, de volgende grote update voor de iPhone. Er zijn al enkele geruchten over iOS 27 geweest en ook andere informatie over aankondiging en release zijn al goed te voorspellen. Dit kun je verwachten.

iPadOS 27 releasedatum

iPadOS 27 aankondiging: 8 juni 2026

iPadOS 27 beta voor ontwikkelaars: 8 juni 2026

iPadOS 27 beta voor publieke testers: vanaf juli 2026 (verwacht)

Bekendmaking van iPadOS 27 releasedatum: tijdens september 2026 iPhone-event (verwacht)

Officiële iPadOS 27 release: september 2026 (verwacht)

watchOS 27 releasedatum

watchOS 27 aankondiging: 8 juni 2026

watchOS 27 beta voor ontwikkelaars: 8 juni 2026

watchOS 27 beta voor publieke testers: vanaf juli 2026 (verwacht)

Bekendmaking van watchOS 27 releasedatum: tijdens september 2026 iPhone-event (verwacht)

Officiële watchOS 27 release: september 2026 (verwacht)

Bekijk ook watchOS 27: alles wat we tot nu toe weten over de grote update voor Apple Watch watchOS 27 wordt de grote update van 2026 voor je Apple Watch, maar wat worden de nieuwe functies voor deze update? Wij zetten alles wat we weten over deze update op een rijtje.

tvOS 27 releasedatum

tvOS 27 aankondiging: 8 juni 2026

tvOS 27 beta voor ontwikkelaars: 8 juni 2026

tvOS 27 beta voor publieke testers: vanaf juli 2026 (verwacht)

Bekendmaking van tvOS 27 releasedatum: tijdens september 2026 iPhone-event (verwacht)

Officiële tvOS 27 release: september 2026 (verwacht)

macOS 27 releasedatum

macOS 27 aankondiging: 8 juni 2026

macOS 27 beta voor ontwikkelaars: 8 juni 2026

macOS 27 beta voor publieke testers: vanaf juli 2026 (verwacht)

Bekendmaking van macOS 27 releasedatum: tijdens september 2026 iPhone-event (verwacht)

Officiële macOS 27 release: september 2026 (verwacht)

Bekijk ook macOS 27: dit weten we al over de volgende grote Mac-update Dit jaar brengt Apple macOS 27 uit als opvolger van macOS Tahoe. Over de exacte vernieuwingen is nog weinig officieel bekend, maar in het geruchtencircuit duiken al de eerste details op. In dit artikel zetten we op een rij wat je ongeveer van macOS 27 kunt verwachten.

HomePod software-update 27 aankondiging: 8 juni 2026

HomePod software-update 27 beta voor ontwikkelaars: 8 juni 2026

HomePod software-update 27 beta voor publieke testers: vanaf juli 2026 (verwacht)

Bekendmaking van HomePod software-update 27 releasedatum: tijdens september 2026 iPhone-event (verwacht)

Officiële HomePod software-update 27 release: september 2026 (verwacht)

visionOS 27 releasedatum

visionOS 27 aankondiging: 8 juni 2026

visionOS 27 beta voor ontwikkelaars: 8 juni 2026

visionOS 27 beta voor publieke testers: vanaf juli 2026 (verwacht)

Bekendmaking van visionOS 27 releasedatum: tijdens september 2026 iPhone-event (verwacht)

Officiële visionOS 27 release: september 2026 (verwacht)

