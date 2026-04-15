iOS 27 logo concept

Wanneer zien we iOS 27? Alles wat je moet weten over de releasedatum en planning van de grote updates

Nieuws iOS en iPadOS
Dit jaar gaat Apple iOS 27 uitbrengen, de volgende grote update voor de iPhone. Maar wanneer kun je deze update verwachten? Wanneer is de aankondiging en wanneer volgt de release?
Benjamin Kuijten -

iOS 26 was misschien wel de grootste update in jaren, maar lang niet iedereen is daar over te spreken. Het vernieuwde ontwerp heeft voor nogal wat kritiek gezorgd, waarbij vooral de leesbaarheid een probleem was. Brengt iOS 27, de volgende grote update, daarin enige verbetering? Dat weten we binnenkort, zodra de update aangekondigd wordt. Maar wanneer is dat eigenlijk precies? Alles over de planning van iOS 27, iPadOS 27 en meer lees je hier.

Wanneer komt iOS 27 uit?

Apple zal iOS 27 pas in het najaar uitbrengen, zeer waarschijnlijk in september. Apple brengt de grote software-updates altijd pas in september uit, vlak voor de release van de nieuwe iPhones. De nieuwste modellen draaien ook standaard op deze update en in diezelfde week kan iedereen met een huidig toestel de update installeren. Maar je hoeft niet tot september te wachten om de update te zien of zelf te proberen.

Apple zal iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27, tvOS 27 en visionOS 27 aankondigen op maandag 8 juni 2026. Dat is namelijk wanneer de WWDC 2026 van start gaat. De WWDC is Apple’s jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie, waar de nieuwe grote updates onthuld worden. Ontwikkelaars krijgen dan te horen wat de nieuwe mogelijkheden zijn, die zij in hun apps kunnen integreren.

Bekijk ook
WWDC 2026 logo horizontaal

iOS 27 komt dus niet direct of kort na de aankondiging voor iedereen beschikbaar, zoals doorgaans wel met nieuwe producten het geval is. In de zomer volgt eerst nog de beta van iOS 27 voor ontwikkelaars. De eerste testversie verschijnt kort na de aankondiging op 8 juni. Begin juli kunnen publieke testers de beta van iOS 27 op hun toestel zetten. In principe kan iedereen daaraan mee doen, maar dat betekent wel dat je een versie van iOS op je iPhone zet die nog niet af is. Daardoor kunnen er nog veel fouten in zitten en zijn functies en mogelijkheden nog niet definitief. Lees ook ons artikel over betaproblemen, waarin we verder in gaan op de problemen die op kunnen treden bij dergelijke grote testversies.

De definitieve releasedatum van iOS 27, zodat iedereen kan downloaden, wordt pas in september aangekondigd, tijdens het grote iPhone-event. We verwachten dat de uiteindelijke release van iOS 27 op 14 of 21 september 2026 is.

Bekijk ook
iOS 27 logo concept

Dit is de volledige verwachte planning van iOS 27 en alle overige updates:

iOS 27 releasedatum

  • iOS 27 aankondiging: 8 juni 2026
  • iOS 27 beta voor ontwikkelaars: 8 juni 2026
  • iOS 27 beta voor publieke testers: vanaf juli 2026 (verwacht)
  • Bekendmaking van iOS 27 releasedatum: tijdens september 2026 iPhone-event (verwacht)
  • Officiële iOS 27 release: september 2026 (verwacht)
Bekijk ook
iOS 27 logo concept

iPadOS 27 releasedatum

  • iPadOS 27 aankondiging: 8 juni 2026
  • iPadOS 27 beta voor ontwikkelaars: 8 juni 2026
  • iPadOS 27 beta voor publieke testers: vanaf juli 2026 (verwacht)
  • Bekendmaking van iPadOS 27 releasedatum: tijdens september 2026 iPhone-event (verwacht)
  • Officiële iPadOS 27 release: september 2026 (verwacht)

watchOS 27 releasedatum

  • watchOS 27 aankondiging: 8 juni 2026
  • watchOS 27 beta voor ontwikkelaars: 8 juni 2026
  • watchOS 27 beta voor publieke testers: vanaf juli 2026 (verwacht)
  • Bekendmaking van watchOS 27 releasedatum: tijdens september 2026 iPhone-event (verwacht)
  • Officiële watchOS 27 release: september 2026 (verwacht)
Bekijk ook

tvOS 27 releasedatum

  • tvOS 27 aankondiging: 8 juni 2026
  • tvOS 27 beta voor ontwikkelaars: 8 juni 2026
  • tvOS 27 beta voor publieke testers: vanaf juli 2026 (verwacht)
  • Bekendmaking van tvOS 27 releasedatum: tijdens september 2026 iPhone-event (verwacht)
  • Officiële tvOS 27 release: september 2026 (verwacht)

macOS 27 releasedatum

  • macOS 27 aankondiging: 8 juni 2026
  • macOS 27 beta voor ontwikkelaars: 8 juni 2026
  • macOS 27 beta voor publieke testers: vanaf juli 2026 (verwacht)
  • Bekendmaking van macOS 27 releasedatum: tijdens september 2026 iPhone-event (verwacht)
  • Officiële macOS 27 release: september 2026 (verwacht)
Bekijk ook
Safari op macOS Tahoe

HomePod software-update 27 releasedatum

  • HomePod software-update 27 aankondiging: 8 juni 2026
  • HomePod software-update 27 beta voor ontwikkelaars: 8 juni 2026
  • HomePod software-update 27 beta voor publieke testers: vanaf juli 2026 (verwacht)
  • Bekendmaking van HomePod software-update 27 releasedatum: tijdens september 2026 iPhone-event (verwacht)
  • Officiële HomePod software-update 27 release: september 2026 (verwacht)

visionOS 27 releasedatum

  • visionOS 27 aankondiging: 8 juni 2026
  • visionOS 27 beta voor ontwikkelaars: 8 juni 2026
  • visionOS 27 beta voor publieke testers: vanaf juli 2026 (verwacht)
  • Bekendmaking van visionOS 27 releasedatum: tijdens september 2026 iPhone-event (verwacht)
  • Officiële visionOS 27 release: september 2026 (verwacht)

Niets missen over iOS 27 en alle andere updates? Abonneer je dan op de iCulture-nieuwsbrief en blijf dagelijks of wekelijks op de hoogte van al het nieuws.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar
Plaats een reactie

iOS 27

iOS 27 is de aankomende grote software-update voor de iPhone en is de opvolger van iOS 26. iOS 27 wordt naar verwachting in juni 2026 aangekondigd tijdens de WWDC. De update verschijnt in september voor in ieder geval de iPhone 12 en nieuwer. In deze update zou Apple vooral de focus leggen op stabiliteit en bugfixes, maar er komen ook nieuwe functies voor Apple Intelligence, de Agenda-app, Gezondheid-app, Siri en meer.

iOS 27 logo concept
Ook interessant

Typen naar Siri op iPhone

Nieuws
Siri en Apple Intelligence

Nieuws 2 reacties
WWDC 2026 logo

Nieuws 1 reactie
Liquid Glass design

Nieuws 3 reacties
iOS 27 logo concept

Nieuws 2 reacties
Nieuwe Siri iOS 18

Nieuws 3 reacties

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

