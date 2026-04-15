Wanneer zien we iOS 27? Alles wat je moet weten over de releasedatum en planning van de grote updates
iOS 26 was misschien wel de grootste update in jaren, maar lang niet iedereen is daar over te spreken. Het vernieuwde ontwerp heeft voor nogal wat kritiek gezorgd, waarbij vooral de leesbaarheid een probleem was. Brengt iOS 27, de volgende grote update, daarin enige verbetering? Dat weten we binnenkort, zodra de update aangekondigd wordt. Maar wanneer is dat eigenlijk precies? Alles over de planning van iOS 27, iPadOS 27 en meer lees je hier.
Wanneer komt iOS 27 uit?
Apple zal iOS 27 pas in het najaar uitbrengen, zeer waarschijnlijk in september. Apple brengt de grote software-updates altijd pas in september uit, vlak voor de release van de nieuwe iPhones. De nieuwste modellen draaien ook standaard op deze update en in diezelfde week kan iedereen met een huidig toestel de update installeren. Maar je hoeft niet tot september te wachten om de update te zien of zelf te proberen.
Apple zal iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27, tvOS 27 en visionOS 27 aankondigen op maandag 8 juni 2026. Dat is namelijk wanneer de WWDC 2026 van start gaat. De WWDC is Apple’s jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie, waar de nieuwe grote updates onthuld worden. Ontwikkelaars krijgen dan te horen wat de nieuwe mogelijkheden zijn, die zij in hun apps kunnen integreren.
iOS 27 komt dus niet direct of kort na de aankondiging voor iedereen beschikbaar, zoals doorgaans wel met nieuwe producten het geval is. In de zomer volgt eerst nog de beta van iOS 27 voor ontwikkelaars. De eerste testversie verschijnt kort na de aankondiging op 8 juni. Begin juli kunnen publieke testers de beta van iOS 27 op hun toestel zetten. In principe kan iedereen daaraan mee doen, maar dat betekent wel dat je een versie van iOS op je iPhone zet die nog niet af is. Daardoor kunnen er nog veel fouten in zitten en zijn functies en mogelijkheden nog niet definitief. Lees ook ons artikel over betaproblemen, waarin we verder in gaan op de problemen die op kunnen treden bij dergelijke grote testversies.
De definitieve releasedatum van iOS 27, zodat iedereen kan downloaden, wordt pas in september aangekondigd, tijdens het grote iPhone-event. We verwachten dat de uiteindelijke release van iOS 27 op 14 of 21 september 2026 is.
Dit is de volledige verwachte planning van iOS 27 en alle overige updates:
iOS 27 releasedatum
- iOS 27 aankondiging: 8 juni 2026
- iOS 27 beta voor ontwikkelaars: 8 juni 2026
- iOS 27 beta voor publieke testers: vanaf juli 2026 (verwacht)
- Bekendmaking van iOS 27 releasedatum: tijdens september 2026 iPhone-event (verwacht)
- Officiële iOS 27 release: september 2026 (verwacht)
iPadOS 27 releasedatum
- iPadOS 27 aankondiging: 8 juni 2026
- iPadOS 27 beta voor ontwikkelaars: 8 juni 2026
- iPadOS 27 beta voor publieke testers: vanaf juli 2026 (verwacht)
- Bekendmaking van iPadOS 27 releasedatum: tijdens september 2026 iPhone-event (verwacht)
- Officiële iPadOS 27 release: september 2026 (verwacht)
watchOS 27 releasedatum
- watchOS 27 aankondiging: 8 juni 2026
- watchOS 27 beta voor ontwikkelaars: 8 juni 2026
- watchOS 27 beta voor publieke testers: vanaf juli 2026 (verwacht)
- Bekendmaking van watchOS 27 releasedatum: tijdens september 2026 iPhone-event (verwacht)
- Officiële watchOS 27 release: september 2026 (verwacht)
tvOS 27 releasedatum
- tvOS 27 aankondiging: 8 juni 2026
- tvOS 27 beta voor ontwikkelaars: 8 juni 2026
- tvOS 27 beta voor publieke testers: vanaf juli 2026 (verwacht)
- Bekendmaking van tvOS 27 releasedatum: tijdens september 2026 iPhone-event (verwacht)
- Officiële tvOS 27 release: september 2026 (verwacht)
macOS 27 releasedatum
- macOS 27 aankondiging: 8 juni 2026
- macOS 27 beta voor ontwikkelaars: 8 juni 2026
- macOS 27 beta voor publieke testers: vanaf juli 2026 (verwacht)
- Bekendmaking van macOS 27 releasedatum: tijdens september 2026 iPhone-event (verwacht)
- Officiële macOS 27 release: september 2026 (verwacht)
HomePod software-update 27 releasedatum
- HomePod software-update 27 aankondiging: 8 juni 2026
- HomePod software-update 27 beta voor ontwikkelaars: 8 juni 2026
- HomePod software-update 27 beta voor publieke testers: vanaf juli 2026 (verwacht)
- Bekendmaking van HomePod software-update 27 releasedatum: tijdens september 2026 iPhone-event (verwacht)
- Officiële HomePod software-update 27 release: september 2026 (verwacht)
visionOS 27 releasedatum
- visionOS 27 aankondiging: 8 juni 2026
- visionOS 27 beta voor ontwikkelaars: 8 juni 2026
- visionOS 27 beta voor publieke testers: vanaf juli 2026 (verwacht)
- Bekendmaking van visionOS 27 releasedatum: tijdens september 2026 iPhone-event (verwacht)
- Officiële visionOS 27 release: september 2026 (verwacht)
iOS 27
iOS 27 is de aankomende grote software-update voor de iPhone en is de opvolger van iOS 26. iOS 27 wordt naar verwachting in juni 2026 aangekondigd tijdens de WWDC. De update verschijnt in september voor in ieder geval de iPhone 12 en nieuwer. In deze update zou Apple vooral de focus leggen op stabiliteit en bugfixes, maar er komen ook nieuwe functies voor Apple Intelligence, de Agenda-app, Gezondheid-app, Siri en meer. Lees op onze pagina meer over iOS 27 en alle huidige verwachtingen.