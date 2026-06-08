Beta 1 van iPadOS 27 is er: deze functies worden nu getest

De nieuwste beta van iPadOS 27 is beschikbaar. Testers die in aanmerking komen, kunnen nu de eerste functies van iPadOS 27 proberen en feedback geven.

Dit najaar krijgt de iPad weer een grote nieuwe update, deze keer in de vorm van iPadOS 27. Deze grote iPad-update brengt weer de nodige verbeteringen die specifiek op de iPad gericht zijn, maar ook grotendeels alle verbeteringen van iOS 27. Voor ontwikkelaars en (later ook) publieke testers die alvast de functies willen proberen en hun app geschikt willen maken, is er de iPadOS 27 beta. In dit artikel lees je daar alles over.

Nieuwste iPadOS 27 beta

iPadOS 27 Beta 1

8 juni 2026 – De eerste beta van iPadOS 27 is nu beschikbaar. Daarmee kunnen ontwikkelaars de nieuwe iPad-functies proberen en Apple feedback geven. Mocht er uit deze beta nog iets interessants en onbekends ontdekt worden, dan lees je dat uiteraard op iCulture.

iPadOS 27 beta downloaden voor ontwikkelaars en publieke testers

Ontwikkelaars kunnen de beta direct via hun eigen iPad downloaden. Je hebt geen betaprofiel nodig om beta’s te installeren. In plaats daarvan hoef je alleen maar een schakelaar om te zetten om de iPadOS-beta’s te installeren. Dat doe je via Instellingen > Algemeen > Software-update. Zorg ervoor dat je ingelogd bent met een Apple Account die geregistreerd staat als ontwikkelaar.

De publieke beta van iPadOS 27 verschijnt vanaf deze zomer. Daarvoor moet je je aanmelden via Apple’s website voor betatesters. In ons artikel lees je hoe het aanmelden en installeren van de publieke beta werkt.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Tijdlijn iPadOS 27 Beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de iPadOS 27-beta’s. iPadOS 27 wordt in september 2026 voor iedereen verwacht.

iPadOS 27 Beta 1: 8 juni 2026 (verschenen; buildnummer 24A5355q)

iPadOS 27 definitief: september 2026 (verwacht)

Over iPadOS 27

iPadOS 27 is de nieuwe grote iPad-update van 2026. Hij is tijdens de WWDC 2026 aangekondigd en bevat diverse grote nieuwe functies. Alle vernieuwingen van iOS 27 zitten erin (inclusief de nieuwe Siri), maar er zijn ook iPad-specifieke verbeteringen. In onze round-up lees je alles over wat iPadOS 27 te bieden heeft. We houden je op de hoogte van alle noemenswaardige nieuwe functies en verbeteringen. De komende tijd verwachten we dat Apple nog meer kleine verbeteringen en fixes toevoegt de betaperiode. Ook kunnen er nog een aantal zaken wijzigen aan de hand van feedback van gebruikers.

Bekijk ook Officieel: iPadOS 27 aangekondigd door Apple Apple heeft op maandagavond de volgende grote versie van iPadOS aangekondigd. In iPadOS 27 zitten weer nieuwe functies die we in dit artikel bespreken.

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een iPadOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Meer over problemen door de iPadOS 27 beta’s, lees je in ons aparte artikel.

Bekijk ook iOS beta problemen: dit kan er allemaal mis gaan als je een beta gebruikt Gaat de batterij door de iOS 27 beta sneller leeg? Doen apps het niet meer als je iOS beta hebt of vallen de prestaties tegen? In dit artikel leggen we uit welke iOS beta problemen er kunnen zijn en hoe je hiermee omgaat.