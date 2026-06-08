Het testen kan beginnen: eerste beta van iOS 27 nu beschikbaar voor testers

Met de nieuwste beta van iOS 27 verwachten we weer nieuwe ontdekkingen en misschien wel wat nieuwe functies. Deze nieuwe iOS 27 beta is nu beschikbaar voor ontwikkelaars.

Met de nieuwe iOS 27-update in aantocht, kun je op je iPhone weer van talloze nieuwe functies genieten. Maar voordat deze grote update uitkomt, gaat Apple deze zomer eerst nog een flink aantal beta’s uitbrengen. Ontwikkelaars kunnen aan de slag met de beta van iOS 27. Niet alleen om Apple feedback te geven, maar ook om hun apps klaar te stomen voor de update. Maar de beta is er natuurlijk ook om nieuwe functies te ontdekken en nog veel meer.

Nieuwste iOS 27 beta

iOS 27 Beta 1

8 juni 2026 – De eerste beta van iOS 27 is nu beschikbaar voor ontwikkelaars. Zij kunnen zich via de instellingen aanmelden voor de beta. In deze eerste versie zitten in ieder geval de meeste van de nieuwe functies die Apple nu al aangekondigd heeft, maar we verwachten nog veel meer ontdekkingen.

iOS 27 beta downloaden voor ontwikkelaars en publieke testers

Ontwikkelaars kunnen de beta direct via hun eigen iPhone downloaden. Je hebt geen betaprofiel nodig om beta’s te installeren. In plaats daarvan hoef je alleen maar een schakelaar om te zetten om de iOS-beta’s te installeren. Dat doe je via Instellingen > Algemeen > Software-update. Zorg ervoor dat je ingelogd bent met een Apple Account die geregistreerd staat als ontwikkelaar.

De publieke beta van iOS 27 is vanaf juli beschikbaar. Daarvoor kun je je nu alvast aanmelden via Apple’s website voor betatesters. In ons artikel lees je hoe het aanmelden en installeren van de publieke beta werkt.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Tijdlijn iOS 27 Beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de iOS 27-beta’s. iOS 27 wordt in september 2026 voor iedereen verwacht.

iOS 27 Beta 1: 8 juni 2026 (verschenen; buildnummer 24A5355q)

iOS 27 definitief: september 2026 (verwacht)

Over iOS 27

iOS 27 is de nieuwe grote iPhone-update van 2026. Hij is tijdens de WWDC 2026 aangekondigd en bevat diverse grote nieuwe functies. Zo brengt de update eindelijk de langverwachte Siri, inclusief een hele nieuwe Siri-app. Veel standaardapps krijgen ook een update, vooral met veel nieuwe AI-functies. Er komt bovendien een vernieuwde Camera-app, waarbij je de indeling van veel knoppen zelf kan aanpassen. In onze round-up lees je alles over wat iOS 27 te bieden heeft. We houden je op de hoogte van alle noemenswaardige nieuwe functies en verbeteringen.

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een iOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Meer over problemen door de iOS 27 beta’s, lees je in ons aparte artikel.

Bekijk ook iOS beta problemen: dit kan er allemaal mis gaan als je een beta gebruikt Gaat de batterij door de iOS 27 beta sneller leeg? Doen apps het niet meer als je iOS beta hebt of vallen de prestaties tegen? In dit artikel leggen we uit welke iOS beta problemen er kunnen zijn en hoe je hiermee omgaat.