Heb je de publieke beta van iOS 27 geïnstalleerd? Doe dit dan als eerste

Met de publieke beta van iOS 27 kun je alvast veel van de nieuwe functies proberen. Maar wat moet je nu als eerste doen zodra je de publieke beta van iOS 27 geïnstalleerd hebt?

Nu de publieke beta van iOS 27 beschikbaar is, kunnen we ons voorstellen dat je staat te springen om de update op je iPhone te zetten. Zeker als je niet zo tevreden bent over iOS 26 en benieuwd bent of iOS 27 goed nieuws brengt. De update focust namelijk niet alleen op bugfixes en verbeterde prestaties, maar ook op een aangepast Liquid Glass-design en veel handige nieuwe functies. Hoewel je de belangrijkste verbetering in de EU niet kan gebruiken (Siri AI), is de update toch de moeite waard. Lees hier welke functies je meteen moet proberen zodra je de publieke beta van iOS 27 geïnstalleerd hebt en welke instellingen je moet wijzigen.

iOS 27 geïnstalleerd: dit moet je doen

Sinds de aankondiging van iOS 27 afgelopen juni hebben we op iCulture al veel artikelen gedeeld om je op de hoogte te houden van alles wat er nieuw is. Wat te denken van ons overzicht van de beste iOS 27 functies of onze handige ontdekkingen van iOS 27? Uit deze artikelen hebben we de beste voor je uitgekozen, die je meteen moet proberen zodra je de publieke beta van iOS 27 geïnstalleerd hebt.

Lees ook ons artikel over hoe je de publieke beta van iOS en iPadOS kunt installeren. Ook hebben we een artikel of het verstandig is om mee te doen met de publieke beta of niet.

#1 Wijzig de transparantie van Liquid Glass

Apple heeft het afgelopen jaar al regelmatig de weergave van Liquid Glass aangepast en kwam op een gegeven moment zelfs met de keuze tussen helder of getint. Maar met iOS 27 gaat Apple veel verder: er is een schuifregelaar waarmee je zelf kan bepalen hoe transparant de weergave is. Bij de meer matte look zien we een groter verschil als je de schuifknop verplaatst, maar de meer transparante look kan ook net dat verschil maken. Mogelijk gaat Apple dit moet toekomstige beta’s nog verder tweaken.

Je vindt de nieuwe optie bij Instellingen > Weergave > Liquid Glass.

Bekijk ook Zo maak je Liquid Glass beter leesbaar (met een nieuwe iOS 27 instelling) Vind je het Liquid Glass-ontwerp van iOS te onduidelijk door de vele transparantie in meldingen, knoppen en andere elementen? Je kunt in een paar stappen het uiterlijk minder transparant maken met een simpele instelling. De functie wordt ook verbeterd vanaf iOS 27.

#2 Maak de shortcut van je dromen

De Opdrachten-app biedt heel veel manieren om dingen te automatiseren, maar het kon nogal ingewikkeld zijn als je een veeleisende opdracht in gedachte had. Met name als er veel taken, apps en opties aan elkaar gekoppeld moeten worden. Dus heb je altijd al een Siri Shortcut in gedachte maar is het nooit tot uitvoer gekomen? Dan lukt het misschien wel met iOS 27. Als je een Apple Intelligence-geschikt toestel hebt, kun je in een handomdraai je Siri Shortcut laten maken door gewoon te vragen wat je precies wil. En dat werkt toch een stuk makkelijker.

#3 Stel eindelijk aparte geluidsvolumes in

Je kan met iOS 27 eindelijk een apart volume instellen voor je beltoon, meldingen en wekkers en timers. Als je normaal gesproken je iPhone altijd op stil hebt vanwege de vele meldingen, maar eigenlijk wel een zacht geluidje wil voor je beltoon, dan kan dat nu dus eindelijk. Je regelt dat gewoon via de Instellingen-app, waar je met iOS 27 eindelijk kan kiezen om het volume van wekkers en timers en meldingen los te trekken van het volume van je beltoon.

Bekijk ook Eindelijk: zo kun je met iOS 27 een apart volume instellen voor beltoon, wekkers en meldingen op iPhone Vanaf iOS 27 kun je eindelijk eenvoudig individueel kiezen hoe luid je beltoon, meldingen, wekkers en andere systeemgeluiden klinken. Zo pas je het volume afzonderlijk voor elk van deze iPhone-instellingen aan.

#4 Draai je iPhone eens een kwartslag

Met ingang van iOS 27 hebben veel apps ineens (weer) een horizontale modus gekregen. Door je iPhone een kwartslag te draaien (zet wel je rotatieslot uit), heb je ineens een nieuwe weergave voor de Weer-app, Woning-app, Muziek-app en meer. Daardoor kun je je iPhone op een nieuwe manier bedienen.

#5 Maak je eigen Wallet-kaarten

Het was met oudere versies van iOS al mogelijk om via apps van derden eigen Wallet-kaarten te maken, maar vanaf iOS 27 kan dat ook gewoon rechtstreeks in de Wallet-app. Je kiest eerst een soort kaart uit de drie sjablonen en past daarna de velden aan. Geef een duidelijke naam, scan de bar- of QR-code en vul dit verder aan met andere relevante info voor je tickets of klantenkaarten.

#6 Maak een realistische afbeelding van jezelf

iPhones die Apple Intelligence ondersteunen, hebben al een tijdje de beschikking over Image Playground. Daarmee kan je zelf afbeeldingen maken, waarbij je de keuze hebt uit een aantal stijlen. In iOS 27 is deze app op de schop gegaan én kun je nu ook fotorealistische afbeeldingen maken. Zo creëer je een plaatje van jezelf in bijvoorbeeld een hele bijzondere situatie. Je kunt dit ook gebruiken om een unieke eigen wallpaper te maken.

#7 Beveilig jezelf beter: laat AI je wachtwoorden fixen

Beveiliging is belangrijk en wordt met het grote digitale leven alleen maar belangrijker. Het is daarom slim om je wachtwoorden veilig te houden, bijvoorbeeld via een Wachtwoorden-app. De Wachtwoorden-app geeft al waarschuwingen als wachtwoorden betrokken zijn bij een datalek, maar met iOS 27 kun je hier ook naar handelen. In een paar stappen kan AI je wachtwoorden fixen.

Meer over iOS 27 en iPadOS 27

iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.

Bekijk ook Alles wat je moet weten over iOS 27: dit is de grote iPhone-update van 2026 Apple brengt dit jaar iOS 27 uit, de volgende grote update voor de iPhone. Alles wat je over deze update moet weten, lees je overzichtelijk op deze pagina: de belangrijkste functies, de geschikte toestellen en de release.