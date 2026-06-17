Heb je een wat ouder Apple-apparaat? Dan is de kans groot dat je voor dat toestel vanaf dit najaar geen nieuwe functies meer krijgt.

Bij de grote software-updates voor iPhone, iPad, Mac en Apple Watch in het najaar vallen er doorgaans enkele modellen af. De voornaamste reden: de chip is te oud en dat zorgt ervoor dat Apple besluit om dat model geen ondersteuning meer te geven met grote software-updates. Maar hoe is dat in 2026? Welke iPhones, iPads, Macs, Apple Watches en Apple TV’s krijgen geen grote nieuwe updates meer en dus ook geen nieuwe functies?

Apple-apparaten zonder nieuwe functies

Er is zowel goed als slecht nieuws. Het goede nieuws is dat er bij de iPhones dit jaar geen enkel toestel afvalt. Dat betekent dat alle modellen die nu nog updates krijgen met iOS 26, straks ook gewoon iOS 27 krijgen en bovendien het gehele komende jaar nog voorzien worden van updates. Heb je een iPhone 11 of nieuwer, dan krijg je het komende jaar dus nog gewoon alle nieuwe updates met nieuwe functies. Hou er wel rekening mee dat je een iPhone 15 Pro of nieuwer nodig hebt voor Apple Intelligence en daarmee ook het merendeel van de nieuwe functies in iOS 27. Lees ook ons artikel met de geschikte toestellen voor iOS 27.

Maar bij alle andere software-updates (iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27 en tvOS 27) vallen er dit jaar wél modellen af. Het minsten aantal afvallers is bij de Apple TV (twee modellen), terwijl bij de Apple Watch er maar liefst vijf modellen afvallen. Bij de iPad vallen er ook vijf af, terwijl er vier Macs zijn die geen update meer krijgen.

Dit zijn alle Apple-apparaten die vanaf september 2026 geen updates met nieuwe functies meer krijgen:

Lees ook onze individuele artikelen over de geschikte toestellen voor alle updates:

Maar er is ook goed nieuws. Als een van jouw toestellen in bovenstaande lijst staat, betekent het niet dat het toestel onbruikbaar wordt. Je kunt hem nog gewoon blijven gebruiken met de huidige versie. Sterker nog: Apple zal zeker nog een jaar beveiligingsupdates aan blijven bieden. Apple biedt doorgaans nog jarenlang software-ondersteuning, waardoor een toestel dat niet meer de nieuwste OS-versie heeft, gewoon nog veilig is om te gebruiken. Dus ook als je een eerste generatie Apple Watch Ultra of een Apple TV 4K uit 2017 hebt, kun je deze gewoon blijven gebruiken zoals je gewend bent.

Weet je niet precies welk model je hebt? Ook daarvoor hebben we een overzicht zodat je het makkelijk kan achterhalen.