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CarPlay in iOS 27

CarPlay krijgt in iOS 27 deze zeven nieuwe functies voor onderweg

Nieuws iOS en iPadOS
Apple is CarPlay in iOS 27 niet vergeten. Deze vijf CarPlay-functies komen binnenkort naar je iPhone, hoewel niet iedereen van alle functies gebruik kan maken.
Benjamin Kuijten -

Hoewel CarPlay nauwelijks aan bod kwam tijdens de keynote, heeft Apple toch wat handige kleine verbeteringen voor CarPlay in iOS 27 gepland. Er is een focus op een nieuw soort app, navigatie, audio en de algemene prestaties. Hoewel de update niet zo groot is als vorig jaar met iOS 26, zitten er toch nuttige functies in.

Inhoudsopgave

#1 Video in CarPlay

Apple legde met iOS 26 al de fundering voor ondersteuning van video-apps, maar met iOS 27 gaat Apple echt een stap verder. Ontwikkelaars kunnen apps maken voor het afspelen van video in CarPlay, voor het geval je met de auto geparkeerd staat. Dat is bijvoorbeeld handig voor het laden van elektrische auto’s. Het wordt ook mogelijk om een video via AirPlay vanaf een iPhone naar een CarPlay-scherm te sturen. Autofabrikanten moeten deze functie echter wel zelf ondersteunen.

#2 Siri AI (maar niet in de EU)

Siri AI, de nieuwe slimmere versie van Siri, komt ook naar CarPlay. Met deze nieuwe versie kun je ingewikkeldere vragen stellen. Stel je hebt in een iMessage-gesprek een conversatie met een vriend gevoerd over een leuk restaurant. Je kan dan aan Siri AI in CarPlay vragen om de route te starten naar het restaurant waar je het met die vriend laatst over had.

CarPlay video in iOS 27

Heel handig natuurlijk, maar het spijtige is dat de nieuwe Siri AI voorlopig niet in de EU beschikbaar komt. Het werkt bovendien alleen in het Engels, dus deze CarPlay-verbetering ga je in jouw auto helaas niet zo snel zien.

#3 Scrollen door muziek en meer

Audio-apps krijgen in CarPlay in iOS 27 een nuttige update. In het scherm voor het huidige nummer of de huidige podcastaflevering, kun je straks eenvoudig door de afgespeelde content scrollen, gewoon door over de tijdbalk te vegen. Gewoon net als op je iPhone, iPad en bijna elk ander apparaat dus, maar dan gewoon vanaf je CarPlay-scherm.

CarPlay in iOS 27: scrollen door muziek

#4 Mini-speler in audio-apps

Op CarPlay-schermen die groot genoeg zijn, zie je rechtsboven naast de menubalk in audio-apps een kleine minispeler. Deze toont niet alleen de muziek die nu afgespeeld wordt, maar ook een afspeelknop om snel de muziek af te spelen of te pauzeren. Het is vergelijkbaar met de minispeler die je onderaan de Muziek-app op de iPhone ziet.

#5 Verbeterde nauwkeurigheid voor gps en navigatie

Apple zegt dat de nauwkeurigheid van het gps-signaal en daarmee de navigatie verbeterd is. In iOS 27 heeft Apple aan de achterkant veel optimalisaties doorgevoerd en dat zie je dus ook terug in de algemene prestaties in CarPlay.

#6 Betrouwbaardere verbinding voor draadloze CarPlay

Diezelfde optimalisaties zorgen ook voor een betere draadloze verbinding. Dankzij iOS 27 zul je minder vaak het risico lopen dat je draadloze CarPlay wegvalt of de verbinding verloren gaat.

#7 Nieuwe achtergronden

Traditiegetrouw voegt Apple in iOS 27 nieuwe CarPlay-achtergronden toe. Het zijn er in totaal negen, waarbij het telkens een andere kleurenvariant is van dezelfde iOS 27-achtergrond. Apple heeft nagenoeg alle oudere achtergronden verwijderd. Er zijn alleen nog wat oudere varianten in wit en zwart.

CarPlay in iOS 27: nieuwe achtergronden

De nieuwe versie van CarPlay komt beschikbaar zodra iOS 27 later dit jaar uit komt. Op dit moment is iOS 27 alleen als beta te installeren. Mogelijk gaat Apple gedurende de betaperiode nog andere wijzigingen doorvoeren.

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iOS 27 is de aankomende grote software-update voor de iPhone en is de opvolger van iOS 26. iOS 27 wordt naar verwachting in juni 2026 aangekondigd tijdens de WWDC. De update verschijnt in september voor in ieder geval de iPhone 12 en nieuwer. In deze update zou Apple vooral de focus leggen op stabiliteit en bugfixes, maar er komen ook nieuwe functies voor Apple Intelligence, de Agenda-app, Gezondheid-app, Siri en meer. Lees op onze pagina meer over iOS 27 en alle huidige verwachtingen.

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