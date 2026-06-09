Welke functies van iOS 27 zijn nu echt de moeite waard? Welke kan jij straks gebruiken op je iPhone en maken je toestel beter? In dit overzicht vind je de belangrijkste iOS 27-functies.

iOS 27 lijkt op het eerste gezicht wat minder groot te zijn qua nieuwe functies en mogelijkheden, maar als je wat verder kijkt zijn er toch nog genoeg functies om naar uit te kijken. In deze round-up hebben we alle iOS 27 functies op een rij gezet waar je echt wat aan hebt. Ze maken iOS beter, zelfs als je een wat ouder toestel hebt. Hou er wel rekening mee dat je voor de nieuwe Apple Intelligence-functies wel een iPhone 15 Pro of nieuwer nodig hebt.

#1 Verbeterde stabiliteit en prestaties

Een groot aandachtspunt bij iOS 27 zijn de betere prestaties en verbeterde stabiliteit. Apple heeft de code van iOS flink opgeschoond, met als gevolg een stabieler systeem met (hopelijk) minder bugs. Apple zegt in ieder geval dat apps opstarten 30% sneller gaat, dat foto’s tot 70% sneller geladen worden en dat ook AirDrop tot 80% sneller gaat. In ons eerdere artikel lees je nog meer statistieken, ook voor andere platformen.

Bekijk ook De grote focus van iOS 27: zo wordt het systeem sneller en energiezuiniger Eén van de belangrijkste verbeteringen in iOS 27 zie je niet. Het zijn namelijk de systeemprestaties. Voor het eerst in lange tijd legt Apple echt nadruk op efficiëntie. We vertellen je wat er nieuw is.

#2 Verbeterde Liquid Glass

Apple introduceerde vorig jaar het controversiële Liquid Glass-design, met veel transparante onderdelen en andere visuele wijzigingen. Niet iedereen was fan en Apple paste het ontwerp geregeld aan. In iOS 27 worden er meer Liquid Glass-wijzigingen doorgevoerd, onder andere in de tabbalken van apps. Maar er komt ook een regelaar om zelf de mate van transparantie aan te passen.

#3 Wallet-app: zelf passen maken

Een van de meest praktische toevoeging vinden we in de Wallet-app. Je kan daar vanaf iOS 27 eenvoudig zelf Wallet-kaarten maken, bijvoorbeeld van je eigen klantenkaarten. Je gebruikt daarvoor de camera van je iPhone, die je QR- of streepjescode digitaal maakt. Je bepaalt zelf de vormgeving van de kaart, zodat je ze makkelijk kan herkennen. Je hebt dankzij deze functie in principe geen app van derden meer nodig, hoewel die vaak wel meer opties bieden in het vormgeven van je kaart. Ook het toevoegen van een locatie, zodat de kaart automatisch verschijnt, ontbreekt in deze nieuwe standaardfunctie.

#4 Foto’s bewerken met Apple Intelligence

De Foto’s-app is een van de apps die een flinke AI-upgrade krijgt. Apple verbetert de Clean up-functie, waarmee je onderdelen uit je foto kan verwijderen. De Foto’s-app kan daardoor meer andere onderdelen aan je foto toevoegen, zodat er niet een “gat” in je foto achterblijft als je een object wegpoetst. Verder komt er een nieuwe Expand-optie, waarmee je een foto grootser kan maken. Is je foto net te krap gemaakt en zit het onderwerp te dicht tegen de rand aan? Dan kan AI dat herstellen. Tot slot kan de Herkader-functie het perspectief van een foto aanpassen, zodat de foto vanaf een andere hoek gemaakt is.

#5 Vernieuwde Image Playground

Image Playground krijgt een grote update. Deze Apple Intelligence-app voor het genereren van afbeeldingen laat je met iOS 27 ook fotorealistische afbeeldingen maken. Apple presenteerde Image Playground twee jaar geleden als een app om AI-afbeeldingen te maken, waarbij het door de beperkte aantal stijlen duidelijk was dat het geen echte plaatjes zijn. Met iOS 27 slaat Apple een andere weg in: je kan nu ook fotorealistische afbeeldingen maken. Je kunt wijzigingen aan laten brengen door dit via tekst in te voeren. Je kunt hiermee ook afbeeldingen maken die geschikt zijn als achtergrond.

#6 Wachtwoorden-app fixt je wachtwoorden

Apple gaat AI inzetten om je onveilige wachtwoorden beter te maken. De Wachtwoorden-app geeft nu al een waarschuwing als wachtwoorden onveilig zijn, bijvoorbeeld omdat ze voorkomen in een database van gelekte wachtwoorden. Maar dankzij AI kun je deze ook in een paar tikken laten aanpassen. De Wachtwoorden-app opent daarvoor voor jou de website van de desbetreffende dienst, om vervolgens met je huidige gegevens in te loggen, het wachtwoord aan te passen en deze automatisch op te slaan. Het zal niet bij elke website even goed werken, maar het scheelt hoe dan ook veel gedoe.

#7 Verbeterde Safari-browser

Safari krijgt een zeer prettige update waar iedereen wat aan heeft. Met de Notify Me-functie kun je een melding krijgen als er een wijziging is op een bepaalde pagina. Je kunt invoeren waar de functie op moet letten, zodat je niet overbodige meldingen krijgt van wijzigingen waar je niet op zit te wachten. Je kunt zelfs kiezen hoe vaak Safari de wijzigingen moet checken en op welk tijdstip.

Verder voegt Safari in iOS 27 tabbladen automatisch samen op basis van onderwerp. Daardoor worden je geopende tabbladen hopelijk overzichtelijker, zodat dat ene tabblad van je hotel, vliegtuigbooking en uitjes op je vakantiebestemming netjes bij elkaar staan.

#8 Makkelijker opdrachten maken met AI in Opdrachten-app

Een functionele opdracht maken in de Opdrachten-app is nog altijd een hele klus, zeker als je het echt ingewikkeld wil maken. Met AI gaat Apple dit in iOS 27 veel soepeler maken. Je kan gewoon met tekst aangeven wat je wil dat de opdracht doet. Als voorbeeld hebben wij dit geprobeerd:

Start een timer van 2 minuten en maak een schermafbeelding zodra de timer op 1 minuut en 50 seconden staat. Stuur die daarna naar Daniel Vischjager

Dit is een opdracht waar meerdere taken aan gekoppeld zijn en die met de hand redelijk ingewikkeld is om te maken als je niet vertrouwd bent met de Opdrachten-app. Maar dankzij deze verbetering voor Opdrachten in iOS 27 is het maken van een opdracht kinderspel.

#9 Nieuwe Schermtijd-functies voor kinderen

Apple heeft met iOS 27 veel aandacht voor kinderen. Schermtijd krijgt een nieuwe indeling en het blokkeren en toestaan van apps wordt makkelijker. Kinderen kunnen een verzoek sturen om een bepaalde website te bezoeken en er zijn nieuwe schema’s in te stellen, ter vervanging van apparaatvrije tijd. Je kan zelfs het gebruik van de iPhone van een kind tijdelijk pauzeren.

#10 CarPlay wordt weer beter

Hoewel de update van CarPlay in iOS 27 niet zo groot is als vorig jaar, komen er wel weer wat handige nieuwe functies. CarPlay krijgt verbeterde audio-apps. Zo kun je straks gewoon door nummers scrollen via de tijdbalk en is er een minispeler om vanuit de app-interface meteen de muziek te pauzeren. Ook verbetert Apple de prestaties van gps, voor een betere navigatie.

#11 Apple Woning krijgt AI en betere beveiligingscamera’s

De Woning-app krijgt een vleugje AI, als je ten minste een beveiligingscamera hebt. Dankzij AI zie je in de tijdlijn van je camera-opnames via tekst een beschrijving wat er op de beelden te zien is. In combinatie met gezichtsherkenning omschrijft je iPhone dan wat er tijdens de opname gebeurde. Dit helpt je met het opzoeken van de juiste beelden.

En over camera’s gesproken: de Woning-app krijgt eindelijk ondersteuning voor 4K-beelden met geschikte camera’s. HomeKit was altijd beperkt tot 1080p, maar iOS 27 geeft dit eindelijk een update naar volwaardige 4K-resoluties. De enige eis is dat je camera dat wel moet ondersteunen.

Dit krijg je nog niet: Siri AI

De grootste focus bij iOS 27 ligt op Siri AI, maar deze functie komt helaas nog niet hier beschikbaar. Siri AI wordt vanwege de EU-regels nog niet bij ons uitgebracht, omdat Apple er niet uit komt met de Europese Commissie. Lees ook ons artikel over waarom Siri AI nog niet in de EU komt.

Meer over iOS 27 en iPadOS 27

iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.