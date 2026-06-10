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iPhone met iOS 27

Met deze 3 functies wordt het toegangsscherm net wat beter in iOS 27

Nieuws iOS en iPadOS
Ook het toegangsscherm krijgt weer wat aandacht van Apple. In iOS 27 zijn er extra opties voor hoe je toegangsscherm eruitziet. We nemen ze in dit artikel met je door.
Sasha Koevoets -

Alsof Apple het toegangsscherm de afgelopen jaren nog niet genoeg onderhanden heeft genomen, introduceert iOS 27 nog meer veranderingen. Met de nieuwe functies bereidt Apple het toegangsscherm ook voor op de opvouwbare iPhone.

Inhoudsopgave

#1 Kleinere klok op het toegangsscherm

In iOS 26 introduceerde Apple een grotere klok op het toegangsscherm om het Liquid Glass-effect beter uit de verf te laten komen. Wil je een zo klein mogelijke klok, dan kom je waarschijnlijk bedrogen uit. Er is wel een heel kleine klok beschikbaar, maar die wordt alleen getoond als je de schermvullende weergave van je muziek gebruikt. Zodra je die functie inschakelt, maakt de grote klok plaats voor een heel kleine versie.

In iOS 27 verandert dat. Je kunt vanaf deze update zelf kiezen om de kleinste klok standaard op je toegangsscherm te tonen. Dit stel je in via de gebruikelijke manier om je iPhone achtergrond aan te passen. In het menu is een extra optie verschenen waarmee je standaard een grote of juist een kleine klok instelt.

Kleine klok toegangsscherm

Mogelijk kiest Apple voor deze optie in aanloop naar de iPhone Fold. Dit scherm wordt vermoedelijk lager en met een kleinere klok is er meer ruimte voor je widgets, notificaties en het bekijken van de wallpaper.

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#2 Muziekspeler kan worden weggeveegd

Al jarenlang kun je via het toegangsscherm de media bedienen die op je iPhone wordt afgespeeld, maar misschien wil je dat helemaal niet. Vanaf iOS 27 verandert dat: voortaan kun je de mediabediening simpelweg wegvegen, net zoals je dit bij een gewone melding doet. Hierbij blijft de muziek wel gewoon afspelen.

Daar zit wel een nadeel aan. Zodra je de speler hebt weggeveegd, verschijnt hij niet meer automatisch terug, tenzij je de muziek of andere audio opnieuw start. Een ander nadeel kan zijn dat deze handeling ook de Live Activiteit in het Dynamic Island verbergt, terwijl je dat misschien juist wel wil hebben.

Wissen notificatie muziek

#3 Toegangsscherm blijft aan bij scrollen door notificaties

Apple heeft in iOS 27 een kleine frustratie weggenomen: vanaf deze versie blijft het scherm van je iPhone gewoon aan zolang je je notificaties aan het lezen bent. Voorheen schakelde je iPhone na een vaste tijd automatisch het scherm uit, maar met iOS 27 is dat verleden tijd.

Meer over iOS 27 en iPadOS 27

iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.

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Apple brengt dit jaar iOS 27 uit, de volgende grote update voor de iPhone. Alles wat je over deze update moet weten, lees je overzichtelijk op deze pagina: de belangrijkste functies, de geschikte toestellen en de release.

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