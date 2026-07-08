Deel je je locatie met vrienden via de Zoek mijn-app, dan kan het alsnog nuttig zijn om je locatie tijdelijk te verbergen. Vanaf iOS 27 kan dat en in deze tip lees je hoe je dat doet.

Steeds meer mensen delen (onbeperkt) hun locatie met elkaar via de Zoek mijn-app. Niet alleen partners, maar ook hele vriendengroepen kunnen constant van elkaar zien waar ze zijn. Maar je wil dat misschien niet altijd. Deze nieuwe functie komt bijvoorbeeld van pas als je een verrassing voorbereidt of even niet wilt dat iemand kan zien waar je bent. Je kunt je locatie verbergen voor specifieke personen, waarna het delen van je locatie automatisch weer wordt hervat. Zo hoef je niet zelf te onthouden om de functie later weer uit te schakelen. Zo gebruik je deze functie.

Waarom zou je je locatie willen verbergen?

Via de Zoek mijn-app kun je al jaren je live locatie delen met vrienden en familie. Dat is handig als je wilt afspreken of wilt laten weten dat je veilig bent aangekomen. Toch zijn er momenten waarop je liever even niet zichtbaar bent.

Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een verjaardagscadeau, het organiseren van een verrassingsfeest of een andere situatie waarin je tijdelijk wat meer privacy wilt. Tot nu toe moest je daarvoor het delen van je locatie volledig uitschakelen of iemand verwijderen uit je lijst met gedeelde locaties. In iOS 27 is dat niet meer nodig.

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Zo verberg je tijdelijk je locatie in de Zoek mijn-app

Om tijdelijk je locatie te verbergen, volg je deze stappen met iOS 27 en nieuwer: Open de Zoek mijn-app. Ga naar het tabblad Personen. Tik op de persoon waar je je locatie voor wil verbergen en tik daarna op de knop met de drie puntjes. Op deze pagina tik je onder Mijn locatie op Verberg locatie.

Je locatie wordt vervolgens tijdelijk verborgen. Dit is tot 04:00 op de volgende dag, waarna het delen automatisch weer wordt ingeschakeld. Je kunt niet zelf een tijdsduur instellen. Zodra de functie actief is verandert de knop in Toon locatie, zodat je het delen ook handmatig eerder kunt hervatten.

Permanent locatie verbergen

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om je locatie niet alleen tijdelijk te verbergen, maar helemaal te stoppen met delen. Dat is handig als je je locatie niet langer met bepaalde vrienden of familieleden wilt delen of als je meer controle wilt over wie kan zien waar je bent. Je kunt de locatiedeling per persoon uitschakelen of ervoor kiezen om helemaal met niemand je locatie te delen. Alles wat je moet weten locatie delen in de Zoek Mijn-app lees je in de onderstaande uitleg

Bekijk ook Vrienden terugvinden met de Zoek mijn-app: nu ook extra nauwkeurig! Met Zoek mijn Vrienden op de iPhone kan je de locatie van je vrienden, familie of andere contactpersonen bekijken. Je checkt de locatie op een kaart, bijvoorbeeld als je af wil spreken. In deze gids leggen we je alles uit over Zoek mijn Vrienden.

Meer over iOS 27 en iPadOS 27

iOS 27 is de grote nieuwe iPhone-update van 2026, terwijl iPadOS 27 onderweg is naar de iPad. In iOS 27 en iPadOS 27 vind je nieuwe Apple Intelligence-functies, de nieuwe Siri AI (hoewel niet in de EU) en aanpassingen aan het Liquid Glass-design. Er komen nieuwe functies voor AirPods, CarPlay, de Foto’s- en Wallet-app en nog veel meer kleine verbeteringen. Apple focust ook flink op verbeterde prestaties, waardoor veel alledaagse taken sneller werken. Voor de iPad zijn er enkele optimalisaties, zoals het werken met een externe schijf. De geschikte toestellen van iOS 27 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De release van iOS 27 en iPadOS 27 staat gepland voor september 2026.