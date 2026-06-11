De Zoek Mijn-app krijgt met de nieuwe updates weer wat handige nieuwe functies. Zo komt de app voor het eerst naar de Apple Watch met watchOS 27 en wordt hij in iOS weer een stukje makkelijker.

De Zoek mijn-app is Apple’s alles-in-een-app waarmee je niet alleen je vrienden, maar ook je Apple-apparaten, AirTag-objecten en meer mee kan terugvinden. De app heeft de afgelopen jaren een aantal kleine nieuwe functies gekregen, maar krijgt met iOS 27 nog meer nuttige toevoegingen. De grootste verbetering zit misschien wel op de Apple Watch met watchOS 27, waar er voor het eerst een volledig functionele allesomvattende Zoek mijn-app is.

#1 Kies zelf exact hoelang je deelt

Wil je je locatie gaan delen met een bekende, dan kan je vanaf iOS 27 exact kiezen hoelang dat moet. Naast de opties voor Eén uur, Vandaag en Altijd, komt er een optie Aangepast bij. Daarmee kies je exact hoelang je wil delen: van minimaal 15 minuten tot maximaal 30 dagen. Je kunt aan de cijfers draaien om een aantal dagen, uren en minuten te kiezen, maar je kan ook een eindtijd instellen.

#2 Zoek mijn nu volledig op Apple Watch

Tot nu toe had je op de Apple Watch drie aparte apps voor het zoeken van personen, apparaten en objecten. In watchOS 27 verdwijnen deze losse apps en worden ze vervangen door één centrale Zoek Mijn-app, net als op de iPhone dus. Standaard opent de app op het recent gebruikte tabblad. Door linksboven op het icoontje te tikken kan je wisselen tussen Personen, Apparaten, Objecten en Ik. In elk tabblad kan je kiezen om tussen de verschillende mensen of objecten te filteren en kan je deze lijst sorteren op alfabetische volgorde of op afstand van jouw huidige locatie.

Op de kaart zie je in één oogopslag waar je vrienden en familie zijn die hun locatie met jou delen, wissel je naar apparaten of objecten, dan zie je ook waar je iPhone, iPad, Mac, AirTag en andere geschikte accessoires zich bevinden. Vanuit deze kaart kun je direct doorzoomen op een persoon of object, een route laten berekenen op je iPhone of een geluid laten afspelen om iets terug te vinden.

Dat alles in een app zit, is nu veel handiger dan de drie losse apps van voorheen. Je hoeft daardoor minder na te denken over welke app je nou ook alweer precies moet openen als je bijvoorbeeld de locatie van je vrienden wil weten.

#3 Vernieuwde interface

Apple heeft de interface van de Zoek mijn-app opgefrist. Als je tikt op een persoon, object of apparaat, neemt deze niet meteen de gehele onderste helft van de app over. Je kan meteen op veelgebruikte knoppen tikken (zoals het afspelen van een geluid of het plannen van een route), zonder dat de andere personen, apparaten en objecten uit beeld verdwijnen. Je ziet sneller met wie je jouw locatie deelt en hebt meer controle over het beheren van die rechten.

#4 Meer controle over delen en privacy

Naast de nieuwe interface besteedt Apple meer aandacht aan hoe je je locatie en items deelt met anderen. In combinatie met iOS 27 wordt het namelijk mogelijk om je locatie tijdelijk te verbergen voor specifieke personen. Daarmee speelt Apple in op situaties waarin je even geen realtime locatie wilt delen, zonder dat je alle instellingen definitief hoeft uit te schakelen. Op de Apple Watch sluit de vernieuwde Zoek Mijn-app daar naadloos op aan, zodat je vanuit je pols de belangrijkste functies rond delen en zoeken kunt bedienen.

Meer over watchOS 27

watchOS 27 is de grote nieuwe Apple Watch-update van 2026. Deze update brengt Apple Intelligence en Siri AI naar de Apple Watch, maar dit zal niet in de EU beschikbaar komen. watchOS 27 biedt verder een vernieuwd startscherm voor apps, een enkel tapgebaar met twee vingers voor de slimme stapel, een vernieuwde Zoek mijn-app en enkele systeemoptimalisaties voor een snellere werking. Met deze update verdwijnt ook de Walkie Talkie-functie. De geschikte toestellen van watchOS 27 zijn de Apple Watch Series 9 en nieuwer. De release van watchOS 27 staat gepland voor september 2026.