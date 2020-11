Losse iPhone 11 Pro kopen: dit moet je weten

Wil je een losse iPhone 11 Pro kopen? De Apple Store verkoopt dit model niet meer, omdat het is opgevolgd door de iPhone 12 Pro als los toestel. Je vindt de losse iPhone 11 Pro echter nog wel bij diverse winkels, waar je flink goedkoper uit bent dan de oorspronkelijke adviesprijs van €1.159.

Prijs iPhone 11 Pro los toestel

Prijs losse iPhone 11 Pro:

11 Pro 64GB: €1.159,-

11 Pro 256GB: €1.329,-

11 Pro 512GB: €1.559,-

Dit waren de aanvankelijke adviesprijzen. De prijs van dit toestel is gaandeweg steeds verder gezakt, zeker sinds het toestel uit het assortiment van de Apple Store is gehaald. Dit is een prima toestel waarmee je nog lang vooruit kunt. Je zult ook nog jarenlang updates krijgen.



iPhone 11 Pro los kopen of met contract?

Ga je de iPhone 11 Pro los kopen, dan ben je veel flexibeler dan wanneer je voor een iPhone 11 Pro met abonnement kiest. Beide opties hebben zo hun voor- en nadelen. Bij los kopen ben je vrij in de keuze van je provider en hoef je niet te wachten tot je huidige contract afloopt, maar je zult wel in één keer het volledige bedrag meoten betalen. Heb je het geld niet op je spaarrekening staan, dan kun je de kosten over een langere periode verspreiden met een iPhone 11 Pro abonnement.

Actuele iPhone 11 Pro deals

Los kopen via een webwinkel gaat vaak sneller dan via providers. Bovendien heb je niet te maken met de BKR-registratie. De iPhone 11 Pro is inmiddels opgevolgd door de iPhone 12 Pro (ook als los toestel), maar is bij sommige winkels en providers nog wel gewoon verkrijgbaar.

Het interessante daarvan is dat de prijs vaak wisselt per kleur. Heeft een winkel veel iPhone 11 Pro-exemplaren in spacegrijs (of een andere kleur) op voorraad, dan zal de prijs daarvan meest wat lager liggen.

Prijs 64GB iPhone 11 Pro

Wil je liever een iPhone 11 Pro met abonnement, dan kun je bij diverse providers terecht. Om je een indruk te geven wat het kost als je voor een abonnement kiest vind je hieronder de beste deals:





Welke iPhone 11 Pro los kopen?

Ga je de iPhone 11 Pro los kopen en weet je al welk model je gaat kiezen? Je hebt behoorlijk wat keuze, want naast het model van 5,8-inch kun je ook kiezen voor de iets grotere iPhone 11 Pro Max van 6,5-inch. Verder heb je keuze uit vier kleuren: spacegrijs, zilver, goud en groen. Verder zijn natuurlijk prijs, opslag en iPhone-levertijd van belang. Het gebeurt regelmatig dat er een langere levertijd zit op bepaalde uitvoeringen.

#1 Welk iPhone 11 Pro los toestel past bij mij?

Apple laat je altijd kiezen uit meerdere iPhone-kleuren, waarbij spacegrijs, goud en zilver altijd als vaste keuze in het assortiment zitten. Bij dit model is middernachtgroen een speciale kleur.

Wat bij de keuze van jouw ideale toestel meespeelt is hoe lang je je iPhone 11 Pro wilt gebruiken. Ben je van plan om je toestel jarenlang zelf te gebruiken, dan zou je voor iets meer opslagcapaciteit kunnen kiezen, zodat je bent voorbereid op toekomstige ontwikkelingen. Je kunt in dat geval de kleur kiezen die je zelf mooi vindt. Wil je het toestel volgend jaar alweer doorverkopen, dan is het slimmer om voor een zo gangbaar mogelijke uitvoering te kiezen, bijvoorbeeld spacegrijs met een gemiddelde hoeveelheid opslag.

#2 Hoeveel iPhone 11 Pro opslag heb ik nodig?

De iPhone 11 Pro beschikt over 64GB, 256GB en 512GB opslagruimte. Voor licht gebruik zal 64GB voldoende zijn, maar wil je je toestel intensief gebruiken, dan raden we aan om voor 256GB of 512GB te kiezen. Deze uitvoeringen met meer opslag zijn uiteraard wel iets duurder.

#3 Vergelijk de iPhone 11 Pro prijs en levertijden

Check onze prijsvergelijker voor de levertijden per aanbieder. Zo weet je zeker dat je niet te veel betaalt en binnen redelijke termijn je nieuwe telefoon in handen hebt. Als je de iPhone 11 Pro sim-only aanschaft ben je flexibel in het bijbehorende abonnement.

Waarom een iPhone 11 Pro los toestel kopen?

Er zijn een aantal redenen waarom je een iPhone 11 Pro sim-only zou willen hebben:

Je wilt niet jarenlang vastzitten aan een abonnement.

Je wilt de gevreesde BKR-registratie ontlopen.

Je wilt een recente iPhone, maar niet de allernieuwste.

Je wilt een Pro-model, maar wilt geen Pro-prijzen betalen.

Je zoekt een iPhone die nog goed in je broekzak past.

iPhone 11 Pro sim only aanbiedingen

Heb je eenmaal een iPhone 11 Pro gekozen, dan heb je nog wel een sim only nodig. In onze prijsvergelijker vind je de beste deals!