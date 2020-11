iPhone 12 mini prijs in Nederland

Apple heeft de iPhone 12 mini officieel gepresenteerd en daarmee zijn ook de prijzen bekend. Dit toestel is vanaf 6 november in pre-order te bestellen. Wil je meer keuze hebben, dan is het verstandig om ook te kijken of jouw favoriete kleur uitvoering bij andere winkels verkrijgbaar is. De eerste winkels hebben hun prijzen al bekendgemaakt.

Dit zijn de adviesprijzen voor de iPhone 12 mini:

iPhone 12 mini prijsvergelijker

Hieronder zie je de prijzen voor de 64GB iPhone 12 mini. Op elk tabblad vind je een andere kleur, want dat kan soms behoorlijk in prijs schelen. Klik op de linkjes onder de prijsvergelijker om de actuele prijzen een aanbiedingen voor andere opslagcapaciteiten te zien.

Behalve dit model van 5,4-inch brengt Apple ook een standaard formaat iPhone 12 uit met een scherm van 6,1-inch. Beide modellen hebben een OLED-scherm, 5G-functie en een dubbele camera. De iPhone 12 mini is het meest compacte formaat en is vanaf vrijdag 6 november in pre-order te bestellen. Vanaf vrijdag 13 november worden de eerste exemplaren uitgeleverd aan klanten.

iPhone 12 mini kopen: hier moet je op letten

De iPhone 12 mini is het instapmodel van de nieuwe line-up van najaar 2020. Deze smartphone is bedoeld voor mensen die het liefst een wat kleiner scherm hebben. Er zit dan ook een 5,4-inch OLED-scherm in, terwijl je ook bijna alle vernieuwingen krijgt zoals een snelle A14-processor en 5G-connectiviteit. De iPhone 12 mini is de slimste keuze als je het allernieuwste toestel wilt, maar tegelijk een goedkope iPhone zoekt. Ook leuk bij dit toestel: kunt kiezen uit heel veel verschillende kleuren.

Bij het kopen van een losse iPhone 12 mini kun je het beste op deze punten letten:

Kleur : de iPhone 12 mini is leverbaar in vijf kleuren. Keuze genoeg!

: de iPhone 12 mini is leverbaar in vijf kleuren. Keuze genoeg! Opslag : het instapmodel heeft 64GB, maar kies bij voorkeur 128GB opslag want dat kost maar 50 euro extra. Dit zorgt ervoor dat je in de toekomst ook nog lang plezier hebt van je toestel. Lees ook onze tip over opslag kiezen en ons artikel over iPhone 12 opslag.

: het instapmodel heeft 64GB, maar kies bij voorkeur 128GB opslag want dat kost maar 50 euro extra. Dit zorgt ervoor dat je in de toekomst ook nog lang plezier hebt van je toestel. Lees ook onze tip over opslag kiezen en ons artikel over iPhone 12 opslag. Verkrijgbaarheid: de iPhone 12 mini is een populair toestel. Veel mensen willen dit toestel hebben, omdat het een betaalbaarder en compacter alternatief is voor de huidige modellen. Hou in het begin rekening met langere levertijden en beperkte voorraden. En hou een alternatieve kleur en/of capaciteit achter de hand als jouw lievelingsmodel moeilijk leverbaar is.

Wil je de iPhone 12 mini los kopen, dan is het van belang of je het toestel later weer wilt doorverkopen. Ben je alweer snel aan een nieuwe iPhone toe, dan is het handig als je je huidige toestel weer gemakkelijk kunt doorverkopen op de tweedehands markt. Veel mensen hebben het liefst de gemiddelde opslag in een neutrale kleur zoals spacegrijs of zwart.

Kijk ook of even of een iPhone-verzekering nodig is en of je AppleCare+ wilt hebben. Dit is een soort schadeverzekering waarbij elk jaar twee schadegevallen gedekt zijn, ook als het je eigen schuld is. Laat je je toestel regelmatig vallen en wil je geen hoesje gebruiken, dan kan de extra dekking een gerust gevoel geven. Je zou ook kunnen kijken naar speciale toestelverzekeringen.

Je kunt je iPhone verzekeren bij:

SmartPhonePolis

NowInsure

Of bij algemene verzekeraars zoals Centraal Beheer

iPhone 12 mini als los toestel of met contract

De iPhone 12 mini is zowel als los toestel als met abonnement leverbaar. Welke keuze voor jou het beste is, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Bij een iPhone 12 mini abonnement krijg je al snel te maken met een BKR-registratie omdat deze smartphone meer dan 250 euro kost. Dit kan problemen opleveren als je binnenkort een lening wilt aanvragen. Voordeel van een abonnement via een provider is wel, dat je de kosten wat meer over de looptijd van het contract kunt uitsmeren. Eventueel zou je een deel van de toestelprijs kunnen voorschieten, zodat je onder de 250 euro blijft.

Een los toestel kan voor sommige mensen weer prettiger zijn. Bij een losse iPhone 12 mini betaal je het complete bedrag in één keer. Je weet dan in één keer waar je aan toe bent en hoeft vanaf dat moment geen rekening meer te houden met afbetalingen.

In de iCulture prijsvergelijker kun je kijken waar je het beste terecht kunt. De losse prijzen kunnen per aanbieder variëren. Wil je snel een iPhone 12 mini hebben voor een scherpe prijs, dan zul je goed moeten vergelijken. In onze prijsvergelijker kun je filteren op model, kleur, opslag en uiteraard ook op prijs bij betrouwbare webwinkels en aanbieders.

Daarnaast kun je ook terecht bij alle bekende providers die de iPhone 12 mini abonnementen in het assortiment gaan opnemen.

Bekijk ook iPhone 12 mini met abonnement? Deze providers hebben de beste deals! De iPhone 12 mini is de kleinste nieuwkomer voor najaar 2020. Bekijk hier of de iPhone 12 mini abonnementen van providers in Nederland en vergelijk de abonnementsprijzen zodra ze bekend zijn. Check de databundels, levertijden en meer.

Losse iPhone 12 mini: iets voor jou?

De iPhone 12 mini is een van de vier toestellen die Apple in het najaar van 2020 heeft uitgebracht. Je hebt daardoor meer keus dan ooit. Het aantrekkelijke van de iPhone 12 mini is dat het een nieuw en compact toestel is met de allernieuwste A14-processor, maar dat je een veel lagere prijs betaalt dan voor de Pro-modellen. Dat kan wel een paar honderd euro schelen. Je bent dan ook geen duizend euro kwijt.

Deze modellen zijn ook in de iPhone 12-serie verschenen:

iPhone 12: technisch hetzelfde als dit model, maar met een groter 6,1-inch scherm.

iPhone 12 Pro: het high-end model van dit jaar, met geavanceerdere camera en andere extra’s.

iPhone 12 Pro Max: idem, maar met een nog groter scherm van 6,7-inch.

De Pro-modellen bevatten net wat meer extra functies voor de mensen die hogere eisen stellen aan hun toestel. In alle gevallen krijg je de nieuwste processor en het nieuwe design.

iPhone 12 mini of liever een andere iPhone?

De iPhone 12 mini sinds november in Nederland verkrijgbaar via Apple, diverse providers en webwinkels. Aanvankelijk zal er voor sommige modellen nog een lange levertijd zijn. Wil je daar niet op wachten of heb je toch liever een nog goedkopere iPhone, dan zou je ook kunnen kiezen voor een losse iPhone 11. Dit toestel dateert uit september 2019 en heeft een 6,1-inch scherm. Omdat het al wat langer op de markt is, is de prijs ondertussen ook een stuk gezakt. Apple verkoopt dit toestel nog steeds en we verwachten dat er nog meerdere jaren updates zullen uitkomen.

iPhone 12 mini met sim only

Een iPhone 12 mini als los toestel is prima te combineren met een sim only abonnement. Dat is een slimme optie voor mensen die zicht willen houden op hun maandlasten. Je hebt meer flexibiliteit en de prijzen liggen bij sim only vaak wat lager.

Kies een sim only met een looptijd van 1, 12 of 24 maanden. Sommige zijn maandelijks opzegbaar, wat erg handig is als je maar korte tijd een abonnement nodig hebt om een periode te overbruggen. Wil je weten waar je de beste sim only-deals kunt vinden? Bekijk dan onze sim only prijsvergelijker voor de beste aanbiedingen!