De iPhone 11 Pro Max is niet meer officieel verkrijgbaar bij Apple, maar nog wel bij providers en bij diverse winkels zoals Coolblue, Bol.com en MediaMarkt. Naast dit grote exemplaar met 6,5-inch scherm kun je ook kiezen voor de losse iPhone 11 Pro. Die heeft een 5,8-inch scherm maar precies dezelfde functies.

Dit waren de oorspronkelijke adviesprijzen voor een losse iPhone 11 Pro Max bij Apple:

11 Pro 64GB: €1.259,-

11 Pro 256GB: €1.429,-

11 Pro 512GB: €1.659,-



Inmiddels zul je zien dat de prijzen veel schappelijker zijn geworden. Dit heeft ermee te maken dat er inmiddels een opvolger is, de iPhone 12 Pro Max (ook als los toestel).

Losse iPhone 11 Pro Max: de beste deals

De iPhone 11 Pro Max is de grootste iPhone die Apple in 2019 uitbracht. Met een OLED-scherm van 6,5 inch is dit echt een supersized iPhone. Maar dankzij het randloze design is hij qua formaat toch vergelijkbaar met de iPhone 8 Plus. Dus als je het Plus-formaat gewend was, zul je je ook bij de iPhone 12 Pro Max meteen thuisvoelen.

Prijs 64GB iPhone 11 Pro Max

Losse iPhone 11 Pro Max los: welke moet ik kiezen?

Je hebt bij dit toestel keuze uit vier kleuren: spacegrijs, zilver, goud en de nieuwe kleur donkergroen. Spacegrijs is vaak een populaire keuze en is ideaal als je je toestel later weer wilt doorverkopen. Wil je de gouden variant van de iPhone 11 Pro Max los kopen, dan kan dat ook. Dit is dé keuze als je een opvallend toestel wilt, al heeft Apple het vrij subtiel gehouden. Groen werd hét succesnummer van 2019, maar werd in 2020 alweer opgevolgd door een blauwgroene tint.

Wat opslag betreft kun je kiezen uit 64GB, 256GB en 512GB. De meeste mensen zullen kiezen voor de middenvariant 256GB, omdat je daarmee het best bent voorbereid op de toekomst. Het is jammer dat Apple bij dit toestel geen 128GB aanbiedt, want dat zou voor veel mensen optimaal zijn geweest.

iPhone 11 Pro Max prijs

Bovenaan dit artikel vind je de prijzen voor een losse iPhone 11 Pro Max. In veel gevallen zul je nog boven de duizend euro uitkomen, al is dit een stuk schappelijker geworden dan de oorspronkelijke instapprijs van €1.259. Je bent vaak goedkoper uit bij webwinkels, waar de losse prijzen per aanbieder kunnen verschillen. Sommige webwinkels staan erom bekend dat ze iPhones uit het buitenland halen, zodat ze nieuwe modellen snel op voorraad hebben. Hou er rekening mee dat er in dat geval soms een niet-Europese stekker is meegeleverd.

Ook kan bij webwinkels de prijs per kleur soms verschillen: als een winkel veel exemplaren in zilver op voorraad heeft, kan het zijn dat ze voor die kleur een lagere prijs hanteren. Zo kun je slim inspelen op de voorraadsituatie. We hebben een apart artikel over levertijden en voorraden.

Vind je de losse prijs toch nog iets te hoog, dan zou je een iPhone 11 Pro Max met abonnement kunnen overwegen, zodat je de kosten iets meer kunt spreiden.





Waarop letten bij een losse iPhone 11 Pro Max kopen?

Wil je een iPhone 11 Pro Max los kopen, dan zijn er een aantal zaken om rekening mee te houden. Bijvoorbeeld of je het toestel later wilt doorverkopen, als je weer aan een nieuwe iPhone toe bent. In dat geval kun je het beste een zo gangbaar model kopen, met een gemiddelde hoeveelheid opslag. iPhones zijn waardevast en gewild, maar basic instapmodel doet het nu eenmaal minder goed op de tweedehands markt dan een exemplaar met meer opslag. Hou ook rekening met de smaak van doorsnee gebruikers door voor een rustige kleur te kiezen.

Uiteraard moet je bij het kiezen van een iPhone 11 Pro Max ook rekening houden met de prijzen, levertijden en voorraden. De juiste hoeveelheid opslag is daarbij erg belangrijk, want dit is later niet uitbreidbaar.

Kijk ook of je een iPhone-verzekering nodig hebt, zoals AppleCare+. Dit lijkt misschien een verlengde garantieregeling, maar is eigenlijk meer een schadeverzekering waarbij twee schadegevallen gedekt zijn. Laat je je toestel regelmatig vallen en weiger je een hoesje te gebruiken, dan kan de extra dekking prettig zijn. Je zou ook kunnen kijken naar toestelverzekeringen van aanbieders als Klikzeker of NowGo.

iPhone 11 Pro Max los kopen of met contract?

De iPhone 11 Pro Max is zowel als los toestel als met abonnement leverbaar. Welke keuze voor jou het beste is, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Bij een iPhone 11 Pro Max abonnement krijg je veelal te maken met een BKR-registratie omdat deze smartphone meer dan 250 euro kost. Dit kan problemen opleveren als je binnenkort een huis wilt kopen of een lening wilt aanvragen. Voordeel is wel dat je de kosten wat meer over de looptijd van het contract kunt uitsmeren. Om dit te voorkomen kun je een groter bedrag vooraf betalen.

Bij een losse iPhone 11 Pro Max betaal je het bedrag in één keer. Ook dat kan prettig zijn, omdat je weet waar je aan toe bent en vanaf dat moment geen rekening meer hoeft te houden met afbetalingen.

iPhone 11 Pro Max met sim only

Een iPhone 11 Pro Max los kopen met apart sim only abonnement is een slimme keuze voor mensen die hun maandlasten zo laag mogelijk willen houden. Je betaalt veel minder voor je abonnement en je hebt meer flexibiliteit bij providers. Kies een sim only met een looptijd van 1, 12 of 24 maanden. Sommige zijn maandelijks opzegbaar, wat erg handig kan zijn als je maar korte tijd een abonnement nodig hebt om een periode te overbruggen. Wil je weten waar je de beste sim only-deals kunt vinden? Bekijk dan onze sim only prijsvergelijker voor de beste aanbiedingen!