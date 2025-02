De nieuwe iPhone 16e is Apple's goedkoopste iPhone in het assortiment, maar hoeveel kost dit model en waar vind je hem straks het goedkoopst? Lees hier alles over de prijzen van de iPhone 16e.

Nu de nieuwe iPhone 16e aangekondigd is, vraag je je misschien af hoeveel het nieuwe instapmodel van de iPhone kost. We hebben goed en slecht nieuws als het om de prijs van de iPhone 16e gaat. Het goede nieuws: het is Apple’s goedkoopste iPhone van het assortiment. Het slechte nieuws: hij is flink duurder geworden dan de vorige iPhone SE die hij vervangt. Hoeveel de iPhone 16e duurder geworden is, lees je hier.

Prijzen iPhone 16e

De prijs van de iPhone 16e is afhankelijk van de opslagcapaciteit die je kiest. Apple biedt dit model met drie opslagcapaciteiten aan, waardoor er dus ook drie verschillende prijsniveaus zijn. Je kunt kiezen uit 128GB, 256GB en 512GB.

Dit zijn de Nederlandse prijzen van de iPhone 16e:

Omdat het om een gloednieuw model gaat, verwachten we niet dat de bekende verkooppunten meteen al heel erg met de prijs zullen stunten. Bij de meeste winkels zul je dus veelal de adviesprijs zien, al kan je mogelijk wel besparen in combinatie met een abonnement.

Ter vergelijking waren dit de adviesprijzen van de iPhone SE 2022:

64GB: €529,-

128GB: €599,-

256GB: €729,-

Een kleine kanttekening is dat Apple de opslagcapaciteiten verdubbeld heeft bij het nieuwe model. Bovendien krijg je met de nieuwe iPhone 16e natuurlijk een veel beter toestel met betere specificaties, meer functies en een groter en beter scherm. Je krijgt dus wel veel meer waar voor je geld.

Goedkopere alternatieven: iPhone 14 of iPhone 13

Is de nieuwe iPhone 16e voor jou toch te duur? Dan kan je altijd nog kijken naar een ander ouder model. Bij diverse winkeliers zijn nog oudere modellen te koop voor een lagere prijs, zoals de iPhone 14 of de iPhone 13. De iPhone 14 is het meest vergelijkbaar met de nieuwe iPhone 16e, maar is wel een paar tientjes goedkoper. De iPhone 13 is ook nog wel bij winkels verkrijgbaar en scheelt meestal honderden euro’s met de iPhone 16e. Zoek je een refurbished iPhone, dan is er nog veel meer keuze.

Prijzen iPhone 14

Prijzen iPhone 13