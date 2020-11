We ontvingen een melding van iCulture-lezer Arie, die het doorzichtige hoesje met MagSafe voor de iPhone 12 aanschafte. Hij ontving deze op 30 oktober en had al vrij snel twee barstjes aan de onderzijde, terwijl hij er niets bijzonders mee heeft gedaan, zelfs niet uit de case gehaald. Arie vraagt zich af of de barstjes er al in zaten toen hij de Clear Case ontving, of dat ze zijn ontstaan toen hij de iPhone in de case stopte. Gelukkig ging Apple er soepel mee om: een koerier komt het hoesje ophalen en Arie krijgt een nieuw exemplaar. Hij overweegt nu om een ander hoesje te kiezen. Het is niet een eenmalig geval. Ook elders op internet zijn mensen die een barst in hun iPhone 12 Clear Case zien.



Hieronder zie je de foto van Arie:

Op deze foto van redditor Phreakiedude zijn de barsten nog wat beter te zien, aan beide kanten van de opening.

Bij deze gebruiker ontstonden de barsten al na twee dagen. Daarnaast melden anderen dat ze last hebben van hetzelfde probleem en overwegen over te stappen naar de siliconencase.

Transparante case heeft voor- en nadelen

De transparante case van Apple zit al een tijdje in het assortiment. Deze keer is de clear case een opvallende verschijning vanwege de duidelijke MagSafe-vorm. Hierin zijn magneten verwerkt, zodat de hoes beter vastplakt op de MagSafe Charger. Een pluspunt van deze case is dat je de originele kleur blijft zien, wat vooral mooi is bij opvallende kleuren zoals blauw, groen en rood. Een ander pluspunt is dat het transparante materiaal een stuk minder snel verkleurt dan goedkope hoesjes. Maar er is ook vaak kritiek dat de hoes te stug is, waardoor je erg veel moeite moet doen om hem eraf te halen.

Of je de MagSafe-ring op het nieuwste model mooi vindt, is een kwestie van smaak. Sommige mensen vinden dat het op een iPod nano lijkt, anderen zouden liever zien dat de magneetring onzichtbaar was. Maar met een prijs van 55 euro mag je wel verwachten dat zo’n hoesje lang meegaat.

Heb je een clear case voor de iPhone 12 gekocht, dan raden we aan om even goed te kijken of er bij jou ook barsten zijn opgetreden. Is dat zo, dan kun je het beste even contact opnemen met Apple, om te kijken of je nog kunt ruilen. Een andere optie is om de hoes terug te brengen en te kiezen voor het siliconenhoesje voor iPhone 12 (die na verloop van tijd ook slijtage kan gaan vertonen) of de aanstaande lederen case voor iPhone 12, die vanaf 6 november in de schappen ligt. Ook bij de leren case kan slijtage optreden, maar bij echt leer geeft dat vaak een mooi verouderd effect.

Eén ding heb je in ieder geval geen last van bij de clear case: bij andere hoesjes kan er een cirkelvormige afdruk op de achterkant ontstaan, bijvoorbeeld bij de lederen exemplaren. Bij de doorzichtige case zit die ‘afdruk’ er al standaard op.

