Geef vrienden eenvoudig toegang tot jouw Wi-Fi-netwerk, zonder dat ze het wachtwoord hoeven te weten. In deze tip leggen we je uit hoe je gasten toegang geeft tot jouw netwerk, zonder dat je je wachtwoord direct prijsgeeft.

Wifi-wachtwoord delen met vrienden

Soms wil je vrienden toegang geven tot een Wi-Fi-netwerk, zonder het wachtwoord te geven. Sinds iOS 11 is dat veel eenvoudiger geworden. Je kunt gemakkelijk het Wi-Fi-wachtwoord van jouw netwerk delen met vrienden, familie en andere bezoekers met één druk op de knop of door een QR-code aan de muur te hangen. In dit artikel leggen we uit hoe jij ook snel je Wi-Fi wachtwoord deelt en tegelijk het wachtwoord geheim houdt voor iPhone-gebruikers. Dat scheelt een hoop gedoe, omdat je een wachtwoord niet hardop voor hoeft te lezen.

Hoe kan ik Wi-Fi wachtwoord delen via mijn iPhone?

Hieronder lees je hoe je een vriend toegang geeft tot jouw Wi-Fi-netwerk. De enige vereiste is dat beide apparaten op iOS 11 of nieuwer draaien en dat Bluetooth is ingeschakeld.

Zo werkt het:

Vraag aan de vriend of vriendin om op de eigen iPhone naar Instellingen > Wi-Fi te gaan. Tik op de naam van jouw netwerk. Er verschijnt een pop-up om het wachtwoord in te vullen. Houd jouw ontgrendelde iPhone (of iPad) in de buurt van de bevriende iPhone. Je ziet een melding dat iemand verbinding wil maken. Met één tik op Stuur wachtwoord geef je toestemming en verstuur je het wachtwoord naar het apparaat van de vriend. Het wachtwoordveld wordt automatisch ingevuld en er wordt verbinding met het netwerk gemaakt. De vriend krijgt het wachtwoord niet zelf te zien.

Dit werkt ook als je gebruik maakt van Persoonlijke hotspot.

Leuk om te weten is dat het ook werkt in café’s en op andere openbare plekken. Als jij al bent ingelogd op een dergelijk netwerk kun je vrienden met één druk op de knop ook toegang geven. Zonder dat zij zelf het wachtwoord hoeven in te vullen. Hou er wel rekening mee dat dit dus alleen werkt tussen iOS-devices. Iemand met een Android-telefoon kan op deze manier geen toegang krijgen tot jouw netwerk.

Wi-Fi-toegang geven met QR-code

De tweede manier om je Wi-Fi-wachtwoord te delen is via een QR-code. Met deze code kunnen vrienden automatisch inloggen zodra ze de code scannen met hun toestel. Hiervoor moeten ze wel beschikken over iOS 11 of nieuwer. Het kan handig zijn als je bijvoorbeeld je huis verhuurt aan gasten. Je plakt de QR-code aan de muur en iedereen kan moeiteloos inloggen, zonder dat je het wachtwoord hoeft te verklappen.

Zo maak je een QR-code van je Wi-Fi-netwerk:

Ga naar qifi.org en tik de naam van je netwerk en het wachtwoord in. Tik op Generate. Er wordt een QR-code gemaakt die je kunt uitprinten en op de muur hangen.

Zo krijgen gasten toegang tot jouw netwerk:

Een bezoeker die toegang wil tot het netwerk richt de iPhone- of iPad-camera op de QR-code. Je kan de QR-code scannen met de Camera-app. De camera in het toestel herkent dat het om een draadloos netwerk gaat en logt de bezoeker automatisch in. Zonder dat deze persoon het wachtwoord te zien krijgt.

Bezoekers met een Android-toestel moeten een ZXing-gebaseerde streepjescodescanner installeren, bijvoorbeeld Barcode Scanner van ZXing. Volgens de ontwikkelaar van qifi.org is het wachtwoord niet af te leiden uit de QR-code. Wie er toch niet gerust op is kan op de Github-pagina van de ontwikkelaar kijken wat de webapp precies doet.

Is mijn Wi-Fi wachtwoord nu zichtbaar?

Door gebruik te maken van bovenstaande functies, zijn de wachtwoorden niet direct zichtbaar. Bovendien scheelt het ook dat je het wachtwoord niet hardop uit hoeft te spreken, waardoor andere mensen in huis niet stiekem mee kunnen luisteren. Toch moet je rekening houden met het feit dat het wachtwoord delen op bepaalde manieren onveilig kan zijn – en wel om twee redenen.

Ten eerste kan iemand die op bovenstaande wijze toegang heeft gekregen tot jouw netwerk ook weer anderen toegang geven tot het netwerk. Dus gebruik de functie alleen bij mensen die je vertrouwt.

Een ander punt is dat het wachtwoord mogelijk via een omweg toch te achterhalen is, als de vriend of vriendin een Mac heeft en iCloud-sleutelhanger ingeschakeld heeft. iCloud-sleutelhanger synchroniseert Wi-Fi-wachtwoorden met al je apparaten. Hoewel je via deze functie geen Wi-Fi-wachtwoorden kan bekijken op een iPhone of iPad, kan dat wel op een Mac via het programma Sleutelhangertoegang. Iemand kan hierdoor dus alsnog jouw wachtwoord bekijken, dus hou daar rekening mee voordat je deze functie gebruikt.