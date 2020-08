Je kunt met QiFi makkelijk een QR-code maken om je Wi-Fi-netwerk te delen. De QR-code kun je bijvoorbeeld op je koelkastdeur plakken. Dit is een alternatief voor de al bestaande methode om je Wi-Fi-netwerk met vrienden te delen

QR-code voor je Wi-Fi-netwerk

Wil je je Wi-Fi-netwerk delen met vrienden en andere bezoekers, dan kan dat op meerdere manieren. Je kunt naam en wachtwoord op een stuk papier schrijven, maar het kan makkelijker. In feite zijn er twee methoden:

Mogen anderen je wachtwoord niet weten, check dan deze tip. Dit werkt echter alleen met iPhones en alleen als je zelf in de buurt bent.

Mogen anderen het wachtwoord wel weten en heb je bezoekers met iPhones Γ©n Android-toestellen, dan lees je hieronder hoe je met QiFi een QR-code kunt maken. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je je huis verhuurt via een dienst als Airbnb.

De tool QiFi maakt een QR-code van de combinatie wachtwoord en QR-code. Anderen hoeven deze alleen maar deze QR-code te scannen.

QR-code voor Wi-Fi: dit heb je nodig

Om gebruik te maken van de tool op QiFi.org heb je twee aantal dingen nodig. Dit zijn ze:

iPhone met iOS 12 of nieuwer of een Android-toestel met QR-scanner app.

een Android-toestel met QR-scanner app. Wi-Fi netwerk met WEP of WPA/WPA2 encryptie. Zonder beveiliging kan ook.

QR-code maken voor een Wi-Fi netwerk

Voldoe je aan de bovenstaande eisen, dan kun je doorgaan met deze stap. Het is eigenlijk best simpel. Zorg wel dat je secuur bent met het invullen van de gegevens – anders werkt het niet. Volg deze stappen:

Ga naar QiFi.org. Vul de SSID in van je netwerk. Dit is de netwerknaam. Selecteer welke beveiliging je hebt. Je kunt dit checken in de routerinstellingen van jouw router. Vul het wachtwoord in. Geef eventueel aan of je netwerk verborgen is en klik op Generate.

Met de knoppen boven de zojuist gegenereerde QR-code kun je ‘m printen of opslaan als PNG-afbeelding. Het enige wat je vrienden of andere kennissen nu nog moeten doen is de code scannen als zij een van de bovenstaande apparaten hebben.

Wil je misschien wel sneller, maar sowieso op een stijlvollere manier je Wi-Fi netwerk delen met gasten? Dan is de WiFi Porter met NFC misschien wel wat voor jou. Bekijk ons artikel om er meer over te weten te komen. Of check hoe je met iPhones snel je Wi-Fi-netwerk kunt delen. Je hebt dan de besproken tool eigenlijk niet nodig, maar zoals aangegeven: het werkt alleen met iPhones en alleen als je zelf fysiek aanwezig bent.