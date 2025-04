Met een breed scala aan mogelijkheden is het lastig om te zien wat de juiste oplader is. In deze tip laten we je zien hoe je in iOS kan zien of je iPhone op de optimale manier oplaadt of dat je een trage oplader gebruikt.

Het is niet altijd duidelijk of je iPhone wordt opgeladen met een kabel die je toestel optimaal kan opladen. Gelukkig heeft Apple een handige functie toegevoegd aan het Batterij-menu, waarmee je in één oogopslag kunt zien of je toestel traag wordt opgeladen of niet. Zo weet je of je een trage iPhone-oplader gebruikt.

Hoe weet ik of ik een trage iPhone-oplader gebruik?

Tegenwoordig is het niet makkelijk om door het oerwoud aan kabels en iPhone-opladers heen te navigeren. Bij een nieuwe iPhone krijg je standaard alleen nog een kabel meegeleverd en het is aan jou om daar een geschikte oplader bij te vinden. In de winkels en online zijn er nog steeds talloze wandadapters verkrijgbaar, variërend van oude modellen tot de allernieuwste met snellaadmogelijkheden. Ook qua kabels is er volop keuze: usb-c, usb-c-naar-Lightning, verschillende wattages en kwaliteiten.

Bekijk ook Deze iPhone usb-c opladers raden we aan Heb je nog geen usb-c oplader voor je iPhone en wil je er eentje kopen? Of wil je je huidige oplader vervangen door een snellere? Wij helpen je met kiezen van een losse iPhone-oplader mét usb-c.

Het is voor veel gebruikers dan ook lastig te achterhalen of ze nu de goede oplader gebruiken of niet. In iOS zit daarom een handige tool waarmee je direct kunt zien of je iPhone te traag wordt opgeladen. Zo hoef je niet langer te gokken of je de juiste kabel en oplader gebruikt, maar krijg je direct duidelijkheid. Wil je weten of de oplader die je gebruikt je iPhone daadwerkelijk optimaal oplaadt? Volg dan deze stappen:

Leg je telefoon aan de oplader Open de Instellingen Scroll naar beneden en tik op Batterij Net boven de grafiek zie je Opladen: xx% staan als je een normale oplader gebruikt. Als dit niet het geval is zie je in oranje letters Trage oplader staan met een kleine i erachter. Deze leidt je naar een supportpagina van Apple. Zie je in de grafiek oranje staafjes? Dan weet je dat je gedurende die oplaadsessie een trage oplader gebruikt hebt.

Links: opladen met een ‘normale’ oplader & Rechts: opladen met een trage oplader

Wat is traag opladen?

Nu is nog de vraag: wat verstaat Apple onder traag opladen? Doorgaans geldt dit bij bedraad opladen met een oplader van bijvoorbeeld 5W (de oudere platte iPhone-opladers) of draadloos opladen met 7,5W (een standaard niet-MagSafe Qi-lader). Bij opladers met een hoger wattage (bijvoorbeeld 10W of meer voor bedraad en 15W voor draadloos) is er geen sprake meer van traag opladen. Lees ook onze tip over je iPhone snelladen voor alles wat je daarover wil weten.

Bekijk ook Zo werkt iPhone snelladen: alles over je iPhone sneller opladen De nieuwste iPhones werken met snelladen, maar hoe werkt dit precies? Met deze tip halveer je de oplaadtijd van je geschikte iPhone, dankzij snelladen met een usb-c adapter. Je leest er hier alles over!

De juiste kabel voor je iPhone vinden kan nog al een flinke klus zijn in een groot aanbod, maar wij hebben de beste keuzes voor je iPhone op een rijtje gezet in de iPhone-kabel gids.

Bekijk ook Wegwijs in iPhone-kabels: deze heb je nodig In deze gids lees je alles over de iPhone oplaadkabels en laders: welke Lightning-kabels zijn er en hoe kun je sneller opladen met usb-c? Jouw gids in de wereld van kabels en laders!

Wat heb ik nodig om dit te controleren?

Om deze functie te gebruiken heb je minimaal een iPhone met iOS 18 of nieuwer nodig. Daarnaast is een usb-c-kabel of een usb-c-naar-Lightning-kabel vereist, aangezien alleen deze kabels sneller laden ondersteunen.

Wil jij nou ook meer inzicht in je batterijverbruik? Dan kan je tegenwoordig heel eenvoudig in een grafiek zien hoe je batterijverloop de afgelopen 24 uur geweest is.