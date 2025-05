Met Schermtijd op de iPhone, iPad en Mac kun je niet alleen instellen hoe lang je kind (of jezelf) je apparaat mag gebruiken, maar ook welke apps er geïnstalleerd en geopend mogen worden. Dergelijke beperkingen zijn tijdelijk uit te schakelen met een zogeheten Schermtijd-code. Vanaf iOS 18.5 voert Apple voor deze code een belangrijke wijziging door, waardoor een kind niet meer stiekem de Schermtijd-beperkingen kan omzeilen.

Melding bij invoeren van Schermtijd-code

Vanaf iOS 18.5, iPadOS 18.5 en macOS Sequoia 15.5 krijgt een ouder namelijk een melding als de Schermtijd-code ingevoerd wordt op het apparaat van een kind. Op deze manier is een ouder dus meteen op de hoogte als het kind probeert de Schermtijd-instellingen te omzeilen, bijvoorbeeld als het kind de Schermtijd-code weet terwijl je als ouder daar niet van op de hoogte bent. Of als het kind na een aantal pogingen toch de juiste Schermtijd-code weet te raden. Je krijgt overigens alleen een melding als de Schermtijd-code juist ingevoerd wordt. Je wordt dus niet gewaarschuwd als er geprobeerd wordt om een andere code in te voeren.

Na het invoeren van een Schermtijd-code kun je jezelf bijvoorbeeld meer tijd geven om een bepaalde app te gebruiken terwijl de ingestelde applimiet al overschreden is. Ook kan een kind daarmee de instellingen voor Schermtijd wijzigen, dus al met al zorgt het ervoor dat een kind zichzelf niet stiekem meer tijd kan geven op zijn of haar iPhone, iPad of Mac dan door de ouder bepaald is.

Er zijn de afgelopen jaren wat bugs in Schermtijd opgedoken. Zo was er een probleem waardoor een kind onbeperkt kon blijven spelen en bleken geblokkeerde websites toch toegankelijk. Apple zei vorig jaar juni nog dat er diverse verbeteringen in Schermtijd doorgevoerd waren in de recente iOS-updates van die tijd. Nu is er dus weer een verbetering doorgevoerd.

