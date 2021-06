Vanaf iOS 15 kun je in FaceTime kiezen tussen verschillende microfoonmodi. Bij de microfoonmodus in FaceTime kan je kiezen uit stemisolatie of breed spectrum. Wanneer kies je welke modus en hoe doe je dat?

Tijdens een FaceTime-gesprek is het niet alleen belangrijk dat je elkaar goed kunt zien, maar ook dat je elkaar goed kunt horen. Vanaf iOS 15 zorgt Apple daarvoor, want je kan dan in FaceTime een geschikte microfoonmodus kiezen. Zo zorg je ervoor dat de FaceTime microfoon alleen jouw stem oppakt of ook het omgevingsgeluid kiest.

Welke microfoonmodus voor FaceTime kiezen?

Apple hanteert drie verschillende microfoonmodi:

Standaard

Stemisolatie

Breed spectrum

Standaard is zoals FaceTime altijd klinkt. De microfoon pakt jouw stem op en ook wat omgevingsgeluid, waardoor het levendiger klinkt. Maar als het omgevingsgeluid wel erg rumoerig is en daardoor het gesprek verstoort, komt de microfoonmodus Stemisolatie goed van pas. Machine learning herkent het stemgeluid en filtert omgevingsgeluid weg. Hierdoor blijft dus alleen jouw stem over, zodat je gesprekspartner jou goed kan verstaan en alle ruis buiten het gesprek blijft. Je gebruikt deze modus als je buurman aan het boren of je huisgenoot aan het stofzuigen is.

De derde stand is Breed spectrum. Deze stand doet bijna het tegenovergestelde van de Stemisolatie. Alle geluiden om je heen worden door de microfoon opgepakt en in het FaceTime-gesprek doorgestuurd naar je gesprekspartners. Dit is bijvoorbeeld handig als je muziek wil laten horen of juist aan iemand wil laten horen hoe rumoerig het ergens is.

FaceTime microfoonmodus instellen

Het kiezen van de juiste microfoonmodus in FaceTime vanaf iOS 15 is heel eenvoudig:

Zorg dat je in een FaceTime gesprek zit. Dat mag een één-op-één gesprek zijn, maar ook een groespgesprek. Zorg dat de microfoon aan staat. Open tijdens het gesprek het Bedieningspaneel. Op iPhones zonder thuisknop en iPads veeg je van rechtsboven naar onderen. Op iPhones met thuisknop veeg je vanaf de onderkant omhoog. Rechtsboven staat een knop Microfoonmodus. Tik hierop. Kies de juiste modus: Standaard, Stemisolatie of Breed spectrum. Sluit het Bedieningspaneel en je keert terug naar het gesprek.

De laatstgekozen instelling voor de microfoonmodus voor FaceTime wordt onthouden, dus de volgende keer dat je iemand belt staat de eerder gekozen stand weer ingesteld. Het werkt alleen voor videogesprekken via FaceTime en niet voor FaceTime Audio.

FaceTime in iOS 15 krijgt er allerlei nieuwe functies bij. Op geschikte modellen maakt Apple ook gebruik van ruimtelijke audio in FaceTime, zodat het geluid in een groepsgesprek vanaf de juiste kant komt.