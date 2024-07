Bij de Vision Pro doe je het grootste deel van de bediening met je ogen, simpelweg omdat er geen tastbaar scherm is waar je op kan tikken. Deze oogtracking is mogelijk dankzij allerlei camera’s binnenin. Vanaf iOS 18 en iPadOS 18 komt oogtracking ook op de iPhone en iPad beschikbaar, als onderdeel van Toegankelijkheid. Het is dan ook vooral bedoeld voor mensen die een iPhone of iPad niet op de traditionele manier kunnen bedienen.

Oogtracking op iPhone en iPad

De oogtracking werkt dankzij de frontcamera van de iPhone en iPad. Je hebt er niet het allernieuwste toestel voor nodig, want het werkt op de meeste iPhones en iPads, ook zonder Face ID-sensoren. De functie werkt met een snufje AI en maakt gebruik van machinelearning, om alle informatie van de camera veilig lokaal op te slaan. Er wordt tijdens het gebruik van de oogtracking geen informatie met Apple gedeeld, ondanks dat de camera constant gebruikt wordt.

Dit heb je nodig voor oogtracking in iOS 18

Om gebruik te kunnen maken van deze functie, heb je dit nodig:

Oogtracking op iPhone gebruiken doe je zo

Om de functie te kunnen gebruiken, moet je het eerst kalibreren. Dat werkt zo:

Ga op de iPhone of iPad naar Instellingen > Toegankelijkheid > Oogtracking (bij Fysiek en motorisch). Zet bovenaan de schakelaar Oogtracking aan. Je wordt door het calibratieproces geleid. Hou je iPhone of iPad op voldoende afstand en volg de gekleurde stipjes met je ogen.

Na de calibratie, wordt automatisch de AssistiveTouch-knop toegevoegd. Er verschijnt een stipje op het scherm die aangeeft waar je precies naar kijkt. Om dit stipje te laten bewegen, kijk je gewoon naar een andere plek op het scherm. Met de Stilhoudbediening (standaard ingeschakeld) bedien je een knop door en een paar seconden naar te kijken. Er verschijnt een cirkeltje rondom de stip die aangeeft hoe lang je naar iets moet kijken voordat je het kan selecteren.

Er is ook een schakelaar genaamd Lijn uit op onderdeel. Daarmee wordt het selectiestipje omgezet in een kader zodra deze in de buurt van een knop komt. Dat maakt het gebruik van de oogtracking iets makkelijker, omdat je daardoor minder nauwkeurig hoeft te kijken.

Bepaalde acties doe je met de virtuele thuisknop die op het scherm verschijnt. Denk aan terugkeren naar het beginscherm of scrollen door een app. Je gebruikt deze knop door er even naar te kijken, waarna er een nieuw menu verschijnt. Kijk opnieuw naar een onderdeel om dit te gebruiken.

In het begin kan het best even wennen zijn om de iPhone met je ogen te bedienen. Je bent al snel geneigd om constant naar het stipje te kijken, maar het stipje volgt juist je ogen. Probeer daarom om het stipje te negeren en juist te kijken naar de onderdelen op het scherm.

Tijdens het gebruik van de oogtracking op de iPhone, kun je het touchscreen gewoon blijven gebruiken. We adviseren om de oogtracking alleen te gebruiken als dat voor jou nodig is. Het is geen alternatief om je iPhone handsfree te gebruiken, zoals in de auto. Omdat je vaak enkele seconden stil moet kijken naar een onderdeel op het scherm, is het onveilig om dit tijdens het rijden te gebruiken.

Meer over iOS 18

iOS 18 is de grote nieuwe iPhone-update van 2024. In iOS 18 vind je talloze nieuwe functies, waaronder een vernieuwd beginscherm, een opnieuw ontworpen Bedieningspaneel en talloze vernieuwingen in standaardapps zoals Berichten, Foto’s en Mail. Ook komt er een nieuwe Wachtwoorden-app. Apple Intelligence, het nieuwe systeem voor slimme functies, is ook een belangrijk onderdeel van iOS 18. De geschikte toestellen voor iOS 18 zijn de iPhone XS en nieuwer. De releasedatum van iOS 18 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van iOS 18 beschikbaar. Lees ook ons artikel met interessante iOS 18-details en ontdekkingen voor meer geheime functies.