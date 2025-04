Apple heeft op de iPhone allerlei maatregelen genomen om de gezondheid van je batterij te behouden. Een van die maatregelen is Geoptimaliseerd opladen, dat ervoor zorgt dat je de laatste 20% van je accu pas opgeladen wordt vlak voordat jij je iPhone gaat gebruiken. De iPhone kijkt daarbij naar gebruikspatronen, zoals hoe laat je ’s ochtends wakker wordt. Maar binnen geoptimaliseerd opladen is er nog een andere optie: oplaadlimiet. Je kunt namelijk een limiet instellen tot waar de iPhone opgeladen mag worden. Daarmee hou je de accu mogelijk langer in optimale gezondheid. Maar dat resulteert dus ook in het feit dat de iPhone meestal niet volledig opgeladen wordt.

Wat is oplaadlimiet op de iPhone?

Met de oplaadlimiet stel je dus in tot welk percentage de iPhone doorgaans opgeladen mag worden. Je kunt daarbij kiezen voor een percentage tussen de 80% en 100%, in stapjes van 5%. Het is vooral handig als je merkt dat je iPhone toch altijd nog vol genoeg is aan het eind van de dag. Je kunt dan best wat batterijduur per dag inleveren, in ruil voor een langere levensduur. Merk je normaal gesproken dat je aan het eind van de dag altijd nog zo’n 30% over hebt, dan kun je de oplaadlimiet gerust op 80% instellen. Daarmee verbeter je de levensduur van de batterij, omdat deze niet telkens volledig tot 100% opgeladen wordt terwijl je dat eigenlijk niet nodig hebt.

Zodra de iPhone bij 80% komt, stopt het opladen. Komt het percentage daarna weer tot 75% terwijl deze op stroom is aangesloten, dan wordt de accu weer tot 80% opgeladen. Heb je een ander percentage ingesteld, dan wordt de iPhone uiteraard tot dit ingestelde percentage opgeladen.

Uit metingen blijkt of het kiezen van een oplaadlimiet wel zin heeft, maar de conclusie is dat dit een beetje per geval verschilt.

Bekijk ook Heeft het zin om je iPhone altijd maar tot 80% op te laden? Deze metingen laten het zien Sinds de iPhone 15 is het mogelijk om de oplaadlimiet van je batterij in te stellen op 80%. Heeft dat echt effect op de slijtage van je batterij? De metingen spreken voor zich.

Geschikte iPhones en iPads voor oplaadlimiet

Niet alle modellen van de iPhone en iPad ondersteunen de oplaadlimiet. Voor de iPhone werkt het alleen bij deze modellen:

Gebruik je nog iOS 17, dan is er alleen een schakelaar waarmee je de limiet op 80% zet. Met iOS 18 of nieuwer kun je in stapjes van 5 procent zelf de oplaadlimiet kiezen (vanaf 80% tot 100%).

Voor de iPad zijn deze modellen geschikt, waarbij je alleen een oplaadlimiet van 80% kan kiezen:

iPad Pro 2024 (M4-chip)

iPad Air 2024 of nieuwer (M2-chip of nieuwer)

Bij deze modellen kan je dus niet kiezen voor een eigen batterijlimiet.

Oplaadlimiet op de iPhone instellen

Wil je een oplaadlimiet instellen, dan volg je gewoon deze stappen:

Ga naar Instellingen > Batterij. Tik op Bezig met opladen. Kies een percentage waarop je de limiet wil instellen.

Hou er rekening mee dat geoptimaliseerd opladen (waarbij het laatste deel van de accu pas opgeladen wordt vlak voordat je het nodig hebt), niet beschikbaar is als je een oplaadlimiet kiest anders dan 100%.

“Hee, mijn iPhone-batterij blijft steken op 80%!”

Het kan ook gebeuren dat je de functie voor oplaadlimiet per ongeluk geactiveerd hebt, bijvoorbeeld omdat je iPhone daar zelf een suggestie voor gaf. In dat geval blijft je iPhone-batterij dus ongewenst steken op 80%. Heb je gemerkt dat je iPhone-accu nooit meer verder gaat dan 80%, dan weet je nu dus wat er aan de hand is. Je kunt de oplaadlimiet op ieder moment uitschakelen via Instellingen > Batterij > Bezig met opladen. Zet je de limiet weer op 100%, dan krijg je nog de vraag of je dit alleen tot morgen wil of dat je de limiet altijd op 100% wil hebben. Die eerste optie komt van pas als je bijvoorbeeld op een dag je iPhone wat intensiever wil gaan gebruiken.

Oplaadlimiet actief, soms toch tot 100% opladen

Hou er rekening mee dat als je de oplaadlimiet actief hebt en een zelfgekozen percentage ingesteld hebt, dat de iPhone sporadisch toch nog doorlaadt tot 100%. Dat is vereist om de accu in goede conditie te houden en hij niet lui wordt. Ook zorgt dit ervoor dat de accu nauwkeurige schattingen kan blijven geven van de oplaadstatus. Er is hier dus geen sprake van een bug.

Lees ook onze uitleg over geoptimaliseerd opladen op de iPhone en hoe je je de conditie van je iPhone-batterij kan checken. We hebben ook een tip over hoe je kan controleren hoe vaak je iPhone-batterij is opgeladen.