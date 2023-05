Altijd spannend: de nieuwe grote iOS-update! Binnenkort onthult Apple iOS 17 en de afgelopen maanden zijn er al diverse geruchten over nieuwe functies geweest. In deze iOS 17 vooruitblik lees je alles op een rij en blikken we vooruit op welke nieuwe functies je kan verwachten.

Het leek er lange tijd op dat iOS 17 maar een saaie update zou worden, maar inmiddels hebben de nieuwste geruchten wel iets anders laten zien. Apple zou dan ook van koers veranderd zijn: in plaats van vooral de focus op bugfixes, zou Apple met iOS 17 vooral willen focussen op veel wensen van gebruikers. Of alle wensen in vervulling gaan komen, is nog even afwachten. In ieder geval zijn er de afgelopen maanden al diverse geruchten over iOS 17 geweest waaruit blijkt welke functies Apple in petto heeft. Of al deze geruchten en verwachtingen over iOS 17 waar blijken te zijn, horen we op 5 juni. Veel van de gelekte informatie is in ieder geval afkomstig van diverse betrouwbare bronnen. Al met al lijkt iOS 17 een update te zijn om naar uit te kijken en hier nemen we de verwachte verbeteringen met je door.

Aftellen naar WWDC 2023 In deze artikelserie blikken we elke week vooruit naar de WWDC 2023. Op maandag 5 juni trapt Apple af met de WWDC van dit jaar, maar voordat het zover is lees je in deze artikelserie de verwachtingen van de belangrijkste aankondigingen. Deze keer is het de beurt aan iOS 17. Deze vooruitblik is een combinatie van verwachtingen op basis van de meest geruchten en de verbeteringen van voorgaande jaren.



#1 Grote update voor Bedieningspaneel

Het Bedieningspaneel is een belangrijk onderdeel van het besturingssysteem. Het is het scherm dat je activeert door vanuit de rechter bovenhoek naar beneden te vegen (of van beneden naar boven op toestellen met een thuisknop) en waar je snel bij allerlei instellingen kan komen. Denk aan wifi en Bluetooth, maar ook de huidige muziek, je helderheid, AirPlay, je Focus-modus, zaklamp en nog veel meer. Volgens meerdere bronnen krijgt het Bedieningspaneel in iOS 17 een aantal grote veranderingen. De exacte details zijn nog niet bekend, maar het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om een nieuw ontwerp met andere indeling en meer knoppen en opties. Wij hopen nog altijd dat apps van derden ook knoppen toe kunnen voegen aan het Bedieningspaneel, maar daarover is nog niks bekend. Het Bedieningspaneel lijkt voor Apple in ieder geval een puntje van aandacht te zijn in iOS 17, dus wij zijn benieuwd wat Apple ermee gaat doen.

#2 Sideloading in Europa: apps buiten de App Store downloaden

De één ziet het als een grote wens, de ander ziet het als een bedreiging voor de veiligheid van iPhone-gebruikers: de mogelijkheid om apps buiten Apple’s eigen App Store om te downloaden. Vanuit druk in de EU en nieuwe regelgeving van de Digital Markets Act zou Apple plannen hebben om het zogenaamde sideloading toe te staan. In het kort betekent sideloading het installeren van apps buiten het officiële verkoopkanaal om, in dit geval de eigen App Store. Dit opent deuren voor allerlei alternatieve app stores en kan betekenen dat ontwikkelaars zich uit Apple’s eigen App Store (met bijbehorende strenge regels) terugtrekken. In theorie kan dit ervoor zorgen dat er meer soorten apps mogelijk zijn op de iPhone, maar dat je ook op moet passen wat je zoal op je iPhone zet. Er is immers geen App Store-team dat alle apps goedkeurt, waardoor je potentieel gevaar loopt met het downloaden van kwaadwillende apps. Dat is dan ook Apple’s tegenargument om sideloading toe te staan, maar als de EU-regels Apple ertoe dwingen, heeft het bedrijf geen poot om op te staan. In ieder geval zal deze functie vermoedelijk niet als grote verbetering gepresenteerd worden, al kan het wel van grote invloed zijn hoe jij nieuwe apps downloadt.

#3 Nieuwe dagboek-app van Apple

Apple heeft al de Gezondheid-app en de Conditie-app, waarmee voornamelijk je fysieke gezondheid centraal staat. Maar je mentale gezondheid is net zo belangrijk. Daarom zou Apple plannen hebben voor een nieuwe dagboekapp, waarin je je gedachtes in op kan nemen. Maar het is niet zomaar een app waarin je kan opschrijven wat je gedurende de dag zoal bezig hield. De app zou je dagen analyseren en bijvoorbeeld op basis van locatie en of je in de buurt bent geweest bij andere mensen bepalen wat voor dag je gehad hebt. Ook zou de app proactief suggesties geven voor onderwerpen waarover je in de app kan schrijven. Apple zou daarmee met een eigen app een flinke concurrent van populaire apps als Day One kunnen worden. Apple was jarenlang enthousiast over deze app in onder andere de App Store, maar de afgelopen jaren wordt de app steeds minder vaak uitgelicht. Dat zou te maken kunnen hebben met de ontwikkeling van Apple’s eigen app op dit gebied.



Een concept van Apple’s Journal-app (via Parker Ortolani)

#4 Verbeterde standaardapps: Wallet, Zoek mijn, Gezondheid en meer

Als we één ding zeker weten van een nieuwe grote iOS-update als iOS 17, dan is het dat Apple weer een reeks van haar eigen apps onder handen genomen heeft. Deze keer zou vooral de Wallet-app een flinke metamorfose ondergaan, waarbij er een duidelijkere indeling is tussen klantenkaarten, betaalkaarten en financiële diensten die Apple in de VS aanbiedt. Een nieuwe indeling zou de app een stuk overzichtelijker maken. Ook wordt er gesproken over nieuwe functies in de Zoek mijn-app, Gezondheid en krijgt de zoekfunctie wat nieuwe functies. Exacte details zijn hiervan nog niet, maar dit zouden in ieder geval aandachtspunten zijn dit jaar. Ook is er al een concept verschenen van hoe Apple Kaarten er op het toegangsscherm uit gaat zien, met een soort uitvergrote Live Activiteit.

#5 Meer updates voor toegangsscherm

Afgelopen jaar kreeg het toegangsscherm met iOS 16 een flinke make-over. In iOS 17 zou Apple dat verder willen uitwerken, met meer aanpassingsmogelijkheden. Denk aan het wijzigen van de lettergrootte van de klok, maar ook het kunnen delen van een eigen samengesteld toegangsscherm. Dat laatste kennen we ook al van de Apple Watch, waarbij je je eigen samengestelde wijzerplaat met een vriend of vriendin kan delen, inclusief ingestelde complicaties. Bij het toegangsscherm op de iPhone zou je dan meteen de gekozen widgets kunnen instellen. Daarnaast verwachten we dat het aanpassen van het toegangsscherm ook zijn weg vindt naar de iPad in iPadOS 17.

#6 Nieuwe mogelijkheden voor Dynamic Island

Bij de iPhone 14 Pro (Max) introduceerde Apple het Dynamic Island. Dat is het zwarte vlakje waar de sensoren voor Face ID en de frontcamera in verwerkt zijn, vergelijkbaar met de notch op oudere modellen. Maar in het Dynamic Island implementeert Apple nog allerlei extra functies, zoals de Live Activiteiten en kun je hem ingedrukt houden voor extra opties van systeemfuncties. In iOS 17 zou Apple hier nog meer mee willen doen. Concrete info hebben we nog niet, maar wellicht dat Siri en notificaties onderdeel worden van het Dynamic Island. Dat Apple er meer mee wil gaan doen is echter geen verrassing: als we de geruchten mogen geloven, komt het Dynamic Island met de 2023 iPhones naar alle iPhone 15-modellen, dus niet alleen maar de Pro’s.

#7 Nieuwe opties voor toegankelijkheid: Assistive Access, Personal Voice en meer

Onlangs kondigde Apple al wat nieuwe iOS 17-functies aan, zonder de update nog bij naam te noemen. Apple heeft meerdere nieuwe toegankelijkheidsfuncties voor het najaar van 2023 uitgelicht, die dus later dit jaar beschikbaar komen. De belangrijkste zijn Assistive Access en Personal Voice. Met Assistive Access geef je je iPhone en iPad een geheel nieuwe look, met grote knoppen, een simpelere interface en duidelijkere teksten. Alles is heel erg vereenvoudigd, zodat de iPhone en iPad zo makkelijk mogelijk te bedienen zijn. Dit komt vooral van pas bij mensen die moeite hebben met het bedienen van een iPhone of iPad en overweldigd worden door alle mogelijkheden. Denk aan ouderen, maar ook mensen met een beperking. En met Personal Voice kun je je eigen stem in een paar zinnen opnemen, waarna de iPhone jouw stem kan gebruiken om allerlei teksten uit te spreken.

#8 Nieuwe privacyfuncties: wat wordt het dit jaar?

Ieder jaar focust Apple met de nieuwe software-updates op de privacy van gebruikers. Op dit vlak komen er altijd wel nieuwe functies bij. Of het nou gaat om een bepaalde instelling voor je Apple ID of voor het tegenhouding van tracking in apps en websites: Apple neemt ieder jaar maatregelen om jou beter te beveiligen. Hoewel er nog geen nieuwe privacyfuncties gelekt zijn, gaan we er wel vanuit dat Apple dit jaar weer wat verbeteringen op dit gebied in aantocht heeft. Zo kan je nu wel al zien welke sensoren en gegevens per app allemaal gebruikt zijn, maar we zouden het graag ook de andere kant op willen zien: welke apps hebben wanneer je microfoon gebruikt of je locatie opgevraagd?

#9 Geschikte toestellen: vallen er iPhones af?

Er is nog altijd discussie over de toestellen die dit jaar al dan niet afvallen. Er waren geruchten dat de iPhone 8 (Plus) en de iPhone X geen update zouden krijgen, maar een andere bron beweerde het tegendeel en zegt dat alle iOS 16-toestellen geschikt zijn voor iOS 17. Het definitieve antwoord horen we op 5 juni, zodra Apple de lijst met toestellen voor iOS 17 (en iPadOS 17) bekendmaakt. In ieder geval lijk je goed te zitten met een iPhone XS of nieuwer, al krijg je mogelijk niet alle functies op jouw model. Lees ook ons artikel over de iOS 17 toestellen.

#10 Overige wensen voor iOS 17

Tot zover de belangrijkste geruchten en gelekte functies van iOS 17, maar er komen nog veel meer kleine verbeteringen aan die nog niet bekend zijn. Een aantal daarvan staat misschien wel in ons lijstje van wensen voor iOS 17, die we eerder al gepubliceerd hebben. Zo zouden we graag een vernieuwde Agenda-app willen zien, een slimmere versie van Siri en een design-upgrade. Meer daarover lees je in ons aparte artikel.

iOS 17 wordt onthuld op maandag 5 juni 2023, tijdens de WWDC 2023. Lees ook ons uitgebreide artikel met verwachtingen voor de WWDC 2023, waarin we vooruitblikken op alle mogelijke aankondigingen. Naast software verwachten we namelijk ook nieuwe producten. Lees ook onze andere vooruitblikken:

Volgende week blikken we vooruit op watchOS 10, de nieuwste update voor de Apple Watch.

