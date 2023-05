Er zijn talloze MagSafe-autohouders voor de iPhone te koop, van diverse bekende en minder bekende merken. Veel van deze houders bevestig je in het ventilatierooster van je auto, waardoor ze universeel geschikt zijn voor de meeste automerken. Maar een groot nadeel van zulke houders, is dat de iPhone de doorstroom van lucht voor het ventilatierooster blokkeert. Dat is bij deze nieuwe mophie ventilatieroosterhouder met MagSafe niet het geval, dankzij de meegeleverde verlengarm. Deze nieuwe houder is nu te koop.



Ventilatieroosterhouder met MagSafe van mophie

Deze MagSafe-houder van mophie heeft twee manieren van bevestigen. De standaardmanier is door het MagSafe-gedeelte rechtstreeks te bevestigen op de klem voor het ventilatierooster. De tweede manier is het met het meegeleverde tussenstukje. Deze verlengarm zorgt ervoor dat de iPhone lager (of hoger) hangt en zo de weg vrij houdt voor de luchtcirculatie bij het ventilatierooster. Een nadeel daarvan kan wel zijn dat je iPhone het bereik van knoppen op je autodashboard blokkeert, maar je kunt de iPhone terwijl deze bevestigd is gelukkig wel wat kantelen en draaien.

De kabel om de iPhone via MagSafe op te laden, komt uit de onderkant van het MagSafe-gedeelte. Deze gaat rechtstreeks naar de meegeleverde 20W usb-c-oplader voor in de auto. Het uiteinde van de MagSafe kabel is dus van usb-c. Heeft jouw auto usb-c ingebouwd, dan kun je hem ook rechtstreeks op de usb-c-poort aansluiten. Hou er wel rekening mee dat MagSafe op de iPhone alleen stroom doorgeeft en geen data.

De oplader is volledig MagSafe-compatibel, waardoor je iPhone opgeladen wordt met de maximale MagSafe-snelheid van 15W. Bij de set zit ook een clip voor de kabel. Deze clip plak je op je dashboard, zodat de kabel minder in de weg zit en bijvoorbeeld langs de knoppen op het dashboard kan lopen. De kabel heeft een totale lengte van 1,5 meter.

Deze nieuwe mophie ventilatieroosterhouder met MagSafe voor in de auto is exclusief bij de (online) Apple Store beschikbaar. Met een prijs van €119,95 is hij wel aan de dure kant. Maar het voordeel is wel dat hij je iPhone op maximale snelheid kan opladen.