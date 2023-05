Wat zijn de nieuwste geruchten over iPadOS 17? Welke nieuwe functies worden er verwacht? In deze vooruitblik op iPadOS 17 lees je onze uitgebreide verwachtingen met de mogelijke verbeteringen, geschikte toestellen en meer.

iPadOS 17 verwachtingen

Wat voor update gaat iPadOS 17 worden? Hoe kijken we terug op de belangrijkste verbeteringen? Daar zullen we binnenkort achter komen, als Apple later dit voorjaar iPadOS 17 uit de doeken doet. Tijdens de WWDC 2023 worden de belangrijkste verbeteringen onthuld, waarna we de rest van de zomer aan de slag kunnen met de beta. Maar voor het zover is, lees je in deze uitgebreide vooruitblik op iPadOS 17 wat onze verwachtingen zijn, op basis van recente geruchten en verbeteringen van voorgaande jaren.

Aftellen naar WWDC 2023



#1 Toegangsscherm vernieuwd op de iPad

Afgelopen jaar kreeg de iPhone met iOS 16 een geheel vernieuwd toegangsscherm, met veel meer aanpassingsmogelijkheden, de nieuwe lock screen widgets en nog veel meer. Maar de iPad bleef met lege handen zitten. Geen enkele nieuwe functie kwam naar het grotere iPad-scherm. Maar voor iPadOS 17 is er nu mogelijk goed nieuws. Volgens een bron krijgt de iPad met iPadOS 17 ook het vernieuwde toegangsscherm. Daarbij worden alle functies van iOS 16 op dit gebied naar de iPad gebracht, inclusief de nieuwe mogelijkheden die iOS 17 gaat bieden. Of er nog aan het grotere scherm van de iPad gedacht is zodat Apple op de iPad nog meer mogelijkheden biedt, is nog niet bekend. Maar het lijkt er wel sterk op dat je hier in ieder geval naar kan uitkijken.

#2 Gezondheid-app komt naar de iPad

De Gezondheid-app kennen we al jarenlang van de iPhone en heeft daar een belangrijke rol. Alles wat je iPhone over je gezondheid registreert dankzij sensoren en gekoppelde apparaten, wordt hier samengevoegd. Ook de gezondheidgegevens van je Apple Watch worden hier opgeslagen, waardoor het een persoonlijk digitaal hulpmiddel is. Maar wat nou als je de gegevens en bijbehorende grafieken ook op het grotere iPad-scherm kan bekijken? Volgens een betrouwbare bron is dat later dit jaar mogelijk, want de Gezondheid-app komt ook naar de iPad. Hoe de app eruit gaat zien en welke extra mogelijkheden er zijn, weten we nog niet. Hoe dan ook lijkt het erop dat de app zich dus gaat verspreiden over je andere Apple-apparaten.

#3 Stage Manager verbeterd, vooral voor extern scherm

Stage manager is de nieuwste multitaskingfunctie voor de iPad en kreeg al sinds de aankondiging veel kritiek. Apple zou in ieder geval een deel van die kritiek aan willen pakken, want Stage Manager krijgt in iPadOS 17 een upgrade, zo zegt een bron. Daarbij zou er extra aandacht zijn voor uitgebreidere ondersteuning voor externe schermen. Denk aan het kunnen gebruiken van een webcam of speakers van een extern display. Ook zou je Stage Manager via een extern scherm kunnen gebruiken terwijl de iPad in slaapmodus zit. Of er nog andere verbeteringen voor Stage Manager komen, is nog onbekend.

#4 Vernieuwde standaardapps

Apple grijpt elke grote iOS-update aan om enkele apps te voorzien van nieuwe functies en ontwerpen. Dat zal voor iPadOS 17 niet anders zijn. Hoewel er nog geen geruchten zijn over iPad-specifieke verbeteringen voor bestaande standaardapps, verwachten we dat Apple veel van haar apps in ieder geval zal opfleuren met nieuwe mogelijkheden en designs. Denk aan de Agenda-app, die wat ons betreft toe is aan een update. Afgelopen jaar kreeg de Woning-app een gloednieuw ontwerp en kwamen er voor de iPad speciale desktopachtige functies voor iPad-apps. Denk aan een aanpasbare knoppenbalk in standaardapps. We hopen dan ook dat er meer iPad-specifieke verbeteringen komen, waarbij meer apps beter gebruikmaken van het grotere scherm.

#5 iOS 17-functies ook op iPad (zoals het nieuwe Bedieningspaneel)

Heel veel van de verbeteringen in iOS 17, komen waarschijnlijk ook gewoon naar de iPad met iPadOS 17. Sterker nog: Apple bespreekt vaak veel nieuwe functies per app, die vervolgens naar zowel de iPhone, iPad als Mac (en soms Apple Watch) komen. Dat geldt vaak ook voor bepaalde systeemfuncties. iOS 17-verbeteringen die nu al gelekt zijn en waarschijnlijk ook naar de iPad komen, zijn het nieuwe Bedieningspaneel, een verbeterde zoekfunctie, nieuwe mogelijkheden voor Focus-filters en misschien zelfs interactieve widgets. Er blijven altijd nog bepaalde nieuwe functies exclusief voor de iPhone, maar het lijkt er niet op dat er dit jaar een groot verschil zal zijn in het aantal verbeteringen tussen iOS en iPadOS, zoals vorig jaar wel het geval was.

#6 Speciale versie voor grotere iPads in de maak

Apple zou achter de schermen werken aan een speciale geoptimaliseerde versie van iPadOS 17 voor grotere iPads. Er is al jaren veel (terechte) kritiek dat iPadOS niet goed genoeg geoptimaliseerd is voor met name de grotere en krachtigere modellen. De schermruimte wordt niet optimaal benut. Denk alleen al aan het toegangsscherm en het beginscherm, die niets meer zijn dan opgeblazen versies van iOS. Een bron zegt dat hier dus verandering in gaat komen, al zou je hier nog wel even op moeten wachten. Pas in 2024, als Apple met een nog grotere iPad komt, zou deze speciale versie van iPadOS 17 uit kunnen komen. Het zou ons niet verbazen als dit dan ook uitgerold wordt naar andere grotere modellen, zoals de 12,9-inch iPad Pro.

#7 Geschikte toestellen: deze vallen mogelijk af

Er zijn de laatste tijd wat tegenstrijdige berichten over welke toestellen geschikt zijn voor iOS 17 en iPadOS 17. Het definitieve antwoord horen we pas op 5 juni, maar er zijn dus wel wat geruchten over geweest. Zo zouden de iPad 2017 (5e generatie) en eerste generatie iPad Pro dit jaar afvallen (zowel in 12,9-inch als 9,7-inch). Dit zijn de modellen met A9- en A9X-chip. Maar Apple zou zelfs gestopt zijn met de ontwikkeling van iPadOS 17 voor de modellen met A10-chip (en de X-variant daarvan). Dat zou betekenen dat zelfs de iPad Pro 2017, iPad 2018 én iPad 2019 afvallen. Vooral laatstgenoemde zou dan dus maar een kort leven hebben gehad, met maar een handjevol grote iPadOS-updates.

#8 Onze wensen: Rekenmachine-app en meer

Naast bovenstaande geruchten en verwachte verbeteringen, hebben we onlangs ook onze wensen voor iPadOS 17 op een rij gezet. Zo hopen we nog altijd op de Rekenmachine-app, duimen we dat de handschriftherkenning voor de Apple Pencil in het Nederlands komt en dat het algehele design meer toegespitst wordt op het grotere iPad-scherm. Ook hopen we op meer Mac-achtige functies en betere multitasking. Je leest meer over onze zeven wensen voor iPadOS 17 in de round-up.

iPadOS 17 wordt onthuld op maandag 5 juni 2023, tijdens de WWDC 2023. Lees ook ons uitgebreide artikel met verwachtingen voor de WWDC 2023, waarin we vooruitblikken op alle mogelijke aankondigingen. Naast software verwachten we namelijk ook nieuwe producten.