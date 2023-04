iOS 17 zal volgens Mark Gurman van Bloomberg verbeteringen krijgen in de Wallet-app en de Zoek mijn-functie. Dat vertelde hij in een podcast.

Over anderhalve maand krijgen we te zien welke functies iOS 17 zal bevatten. Er zijn al wat geruchten rondgegaan, zoals interactieve widgets, een dagboek-app en een erg voor de hand liggende: appstores van derden. Nu mengt een andere betrouwbare bron zich in het geruchtencircuit. Volgens Mark Gurman is iOS 17 het best te vergelijken met iOS 15. Er komen vooral updates voor de standaard apps die we al langer kennen en geen revolutionaire veranderingen op het gebied van widgets of een redesign van het toegangsscherm, zoals bij iOS 14 en iOS 16.



Het eerder genoemde gerucht over interactieve widgets kunnen we daarom misschien nu al in de prullenbak gooien. Wel zegt Gurman dat twee andere bekende apps een update krijgen: de Wallet-app voor het beheren van je pasjes en tickets en de Zoek mijn-app voor het terugvinden van vrienden, devices en spullen. Er zal extra aandacht zijn voor locatie- en Zoek mijn -gerelateerde functies. De komende weken zal Gurman hier meer over vertellen, maar in de podcast van MacRumors wil hij nog even niets verklappen.

Gurman verwacht dat sideloading en het invoeren van meerdere app stores een functie wordt die alleen in Europa beschikbaar zal komen, uitsluitend om te kunnen voldoen aan de Digital Markets Act. Andere regio’s houden waarschijnlijk de huidige situatie. Ontwikkelaars moeten mogelijk een extra bedrag betalen om hun apps in appstores van derden aan te kunnen bieden. Tijdens de keynote zal er weinig over gezegd worden. Apple wil ze stilletjes invoeren op een manier die ook in Nederland is gebeurd met dating-apps.

Ook zullen we waarschijnlijk weinig aandacht voor macOS op het podium zien. Volgens de Bloomberg-reporter zal het geen opmerkelijke of belangrijke update zijn. Apple zal vooral functies toevoegen die al aanwezig zijn op de andere platformen, zodat dit onderling beter uitwisselbaar wordt.

Van watchOS 10 heeft Gurman wel hoge verwachtingen. Het is niet de grote sprong die bij watchOS 7 werd gemaakt en de basis van het design zal ook niet veel wijzigen, maar er komen nieuwe manieren van interactie en gebruik. Of de interface ook mappen krijgt, zodat je je apps beter kunt organiseren? Gurman heeft er niets over gehoord. Wil je het hele gesprek horen, dan moet je in de MacRumors Podcast zijn.