Alles over Assistive Access

Assistive Access komt najaar 2023 beschikbaar op de iPhone en iPad, als onderdeel van een reeks toegankelijkheidsfuncties. Het is gericht op mensen die problemen hebben met cognitieve functies, of snel overweldigd raken door de vele mogelijkheden van een smartphone.

Assistive Access: wat is het?

Assistive Access zorgt ervoor dat apps en toepassingen worden teruggebracht tot essentiële functies, zodat ze een zo laag mogelijke cognitieve belasting opleveren. De nadruk ligt daarbij op functies die mensen graag gebruiken, zoals communiceren met naasten, foto’s maken en bekijken of luisteren naar muziek.

Voor welke apps geldt Assistive Access?

Assistive Access zorgt dat apps zoals Camera, Foto’s, Muziek, Telefoon en Berichten op de iPhone worden teruggebracht naar hun essentiële eigenschappen. Er is een aangepaste interface voor de Telefoon-app en FaceTime, die zijn samengevoegd tot een enkele app genaamd Calls (de Nederlandse naam is nog niet bekend).

In Berichten, Camera, Foto’s en Muziek krijg je een speciale interface met knoppen in hoog contrast en grote opschriften. Ook zijn er tools voorhanden waarmee een familielid of begeleider bepaalde instellingen kan aanpassen. Voor mensen die bijvoorbeeld alleen met afbeeldingen willen communiceren is er de mogelijkheid om alleen een toetsenbord met emoji te gebruiken. Ook is er de mogelijkheid om een videobericht op te nemen en naar naasten te sturen.

Lijst met apps op beginscherm

Wat het beginscherm met de apps betreft is er de mogelijkheid om te kiezen tussen een visueel raster van iconen zoals we gewend zijn, of een lijst met apps voor mensen die liever tekst hebben. Dat laatste kan ook interessant zijn voor mensen die het liefst een lijstweergave zien, zoals in de Appbibliotheek.

Bekijk ook Zo werkt de Appbibliotheek op de iPhone en iPad Heb je veel apps geïnstalleerd en raak je regelmatig het overzicht kwijt? Met Appbibliotheek (App Library) worden je apps automatisch in categorieën ingedeeld. Hier lees je er meer over.

Wanneer komt Assistive Access?

Assistive Access komt najaar 2023 beschikbaar, waarschijnlijk als onderdeel van iOS 17. Apple heeft deze functie aangekondigd in aanloop naar Global Accessiblity Awareness Day. Dat gebeurde vorig jaar ook, waarna de functies bij achtereenvolgende iOS-updates gaandeweg beschikbaar kwamen.

Apple denkt dat deze nieuwe functies vooral geschikt zijn voor mensen met een intellectuele achterstand of ontwikkelingsstoornis. Deze groep is vaak erg creatief, maar ervaart barrieres op het gebied van technologie. Toch kan Assistive Access ook nuttig zijn voor mensen die snel overprikkeld raken. Meer toegankelijkheidsfuncties die voor iedereen nuttig zijn, vind je in ons overzicht.