macOS 14 komt eraan, dus tijd om vooruit te blikken in onze rubriek Aftellen naar WWDC. Wat zijn de verwachtingen van de macOS 14-update van 2023? En welke verbeteringen hopen we dit jaar nou eindelijk te zien? Dat lees je hier.

Het is bij macOS altijd lastig in te schatten hoe groot de jaarlijkse update wordt. Meestal is het van alle grote software-updates één van de minst interessante, maar sommige jaren zijn er uitschieters en is het ineens een hele interessante update. Dat was bijvoorbeeld bij macOS Big Sur 12 uit 2020 het geval, die een hele make-over kreeg. Hoe is dat met macOS 14 dit jaar? Kunnen we weer zo’n grote upgrade verwachten of blijft het bij slechts kleine en handige verbeteringen? En wat zijn die verbeteringen dan? Er is nog niet veel uitgelekt van macOS 14, maar op basis van geruchten over andere software-updates valt er alsnog genoeg te voorspellen (en natuurlijk ook genoeg te wensen).

#1 Veel kleine updates verwacht in macOS 14, optimalisaties Apple Silicon

Om maar meteen duidelijk te maken: macOS 14 zal vooral veel kleine updates krijgen. In de nieuwe macOS-versie licht Apple altijd diverse handigheidjes uit, die niet per se wereldschokkend of baanbrekend zijn. Het feit dat er nog zo weinig uitgelekt is, leert uit ervaring dat er ook niet zo veel spectaculairs aan zit te komen. We verwachten daarom vooral dat Apple focust op optimalisaties en mogelijk wat extra functies die speciaal voor de Apple Silicon Macs gemaakt zijn. Apple Silicon Macs bestaan nu alweer twee en een half jaar, maar er zijn nog maar weinig macOS-functies waar je een Apple Silicon Mac voor nodig hebt. Na bijna drie jaar denken we dat daar nu met macOS 14 verandering in gaat komen, al durven we nog niet te zeggen welke functies dat zijn.

Bekijk ook Voor deze macOS-functies heb je Apple Silicon nodig Voor alle leuke functies heb je tegenwoordig een Mac met Apple Silicon nodig, toch? Nou, zover is het nog niet. Maar er zijn wel een paar functies in macOS die je misloopt als je nog een Intel Mac hebt. Deze lijst zal in de loop van de tijd verder groeien.

#2 Geen grote verbetering verwacht

We noemden het al even: grote vernieuwingen hoef je deze keer (zoals het nu lijkt) niet te verwachten. De laatste keer dat er wel zo’n grote nieuwe functie voor de Mac kwam, was bij Universal Control in 2021 (die uiteindelijk ook flink uitgesteld werd). Mark Gurman van Bloomberg, die vaak juiste informatie weet te geven, zegt ook dat hij geen grote nieuwe functies voor macOS (en tvOS) verwacht. Misschien dat Apple toch iets achter de hand heeft, maar daar zijn nu nog geen aanwijzingen voor.

#3 Updates van veel standaardapps (net als bij iOS en iPadOS)

macOS en de andere besturingssystemen iOS en iPadOS komen de laatste jaren steeds dichter bij elkaar. Apple bespreekt de vernieuwingen tijdens de WWDC dan ook meestal niet meer per besturingssysteem, maar vooral per app of dienst. We verwachten daarom ook dat veel verbeteringen die voor iOS 17 en iPadOS 17 gepland staan, ook naar macOS komen. Zo zou er gewerkt worden aan nieuwe Zoek mijn-functies en komt er ook een nieuwe Wallet-app. Het zou ons niets verbazen als de Wallet-app de overstap maakt naar de Mac, evenals de Gezondheid-app die dit jaar naar de iPad zou komen. We zagen namelijk hetzelfde gebeuren bij de Weer-app vorig jaar, die ook eindelijk naar de Mac kwam (samen met de Klok-app).

Enkele iOS- en iPadOS-specifieke verbeteringen verwachten we voor de Mac overigens niet, zoals een nieuw Bedieningspaneel (al zou dat ook op de Mac wel welkom zijn).

#4 Mac als extern scherm voor Apple-headset

Deze functie is nog toekomstmuziek, maar is er wel eentje die mogelijk in macOS 14 toegevoegd gaat worden. Apple gaat tijdens de WWDC namelijk ook haar mixed reality-headset aankondigen, die nauw samenwerkt met vooral de iPhone. Maar volgens bronnen werkt de headset ook samen met de Mac. Mark Gurman zei namelijk dat je de headset als een tweede scherm voor je Mac zou kunnen gebruiken. Daarmee heb je dus altijd een extern scherm bij je (mits je de headset met je meeneemt). Je bedient de headset dan met je muis, toetsenbord of trackpad, terwijl je Mac-beeld in mixed reality zichtbaar is. De headset komt op z’n vroegst pas eind dit jaar in de eerste landen uit, dus het zou ons niets verbazen als de functie pas in de loop van 2024 (maar wel als onderdeel van macOS 14), beschikbaar komt.

Bekijk ook Gelekt: 'Zo bedien je Apple's Reality Pro-headset (en dit kun je ermee)' Er zijn allerlei details gelekt van Apple's aankomende mixed reality-headset. Volgens een betrouwbare bron bedien je hem met oog- en handtracking en ziet het besturingssysteem eruit als het beginscherm van je iPhone en iPad. Je kunt hem zelfs gebruiken als extern scherm voor je Mac.

#5 Onze wens: betere backups van macOS (via iCloud)

Los van geruchten een aanwijzingen voor nieuwe functies, hebben we ook zo onze eigen wensen voor mogelijkheden die we in macOS willen zien. Eén daarvan is het maken van betere backups. Deze wens staat al jarenlang op ons verlanglijstje, maar is nog steeds niet door Apple ingewilligd. Met je iPhone en iPad is het heel eenvoudig om een automatische backup via iCloud te maken, maar bij de Mac heb je voor een volledige backup nog altijd een externe schijf nodig. Dat is vooral onhandig als je vaak onderweg bent en dus niet altijd in de buurt bent van deze schijf. Een optie om je gehele Mac te backuppen via iCloud zou daarom een uitkomst zijn, al moet Apple dan wel de opslaglimieten van iCloud flink gaan verhogen.

#6 Onze wens: klembordbeheer

Er zijn talloze apps waarmee je het klembord van je Mac kan beheren, zodat je je ene gekopieerde tekst, afbeelding of document niet meteen kwijt bent als je iets anders kopieert. Maar het liefst zien we zo’n functie standaard ingebouwd, in een ideale wereld gesynchroniseerd met de iPhone en iPad. Apple heeft al het universele klembord, waarmee je iets kan kopiëren op je Mac en kan plakken op je iPhone of iPad (of andersom). Maar een volledige app of functie voor klembordbeheer, waarmee je eenvoudig kan zien wat je onlangs gekopieerd hebt, zou bij ons erg goed van pas komen.

Bekijk ook Universeel klembord gebruiken tussen iPhone, iPad en Mac Universeel klembord is een handige functie in macOS en iOS. Hiermee kun je eenvoudig afbeeldingen, video's, linkjes en tekst uitwisselen tussen je Mac, iPhone en iPad. In deze tip leggen we uit hoe het werkt.

#7 Onze wens: een aparte Wachtwoorden-app

iCloud-sleutelhanger zit ingebakken in Safari en de Systeeminstellingen van je Mac. Handig, want zo kun je snel inloggegevens invullen op een website of dienst. Maar niet alle sites en diensten werken hier lekker mee en in dat geval zou een aparte app goed van pas komen. Een aparte app is makkelijker te openen en het maakt ook het beheren van je wachtwoorden (en passkeys) een stukje eenvoudiger. Daarnaast zou Apple ook veel meer handige functies toe kunnen voegen aan een app dan hoe het nu geregeld is in Systeeminstellingen.

#8 Mogelijke naam: wordt het Sequoia of toch Pacific?

Elke grote macOS-update wordt vergezeld door een bijpassende naam. Waar iOS en iPadOS het alleen met versienummers moeten doen, zet Apple er bij macOS van oudsher een leuk herkenbaar naampje bij. Daarbij kiest Apple vaak een naam uit een reeks die juridisch vastgelegd zijn, verwijzend naar plaatsen in en rondom California. De lijst met opties is nog erg lang. Een naam die al vaak genoemd is de afgelopen jaren, is Mammoth. Maar gezien de update niet zo groots wordt als een mammoet, lijkt die optie klein. Wat vind jij de meest logische of leukste naam?

there are 15 names of places in California Apple trademarked but never used, to date every name they have used was one of those trademarks UNUSED:

Diablo

Condor

Tiburon

Farallon

Miramar

Rincon

Pacific

Redwood

Shasta

Grizzly

Skyline

Redtail

Sonoma

Sequoia

Mammoth USED:

#9 Geschikte toestellen voor macOS 14

De huidige macOS-versie, macOS Ventura, is geschikt voor Macs uit 2017 en nieuwer. Afgelopen jaar vielen er met macOS Ventura behoorlijk wat modellen af. Hoewel er nog geen geruchten zijn, denken we niet dat er dit jaar weer zoveel modellen afvallen. Het zou ons zelfs niets verbazen als er geen enkel model afvalt, waardoor je dus op alle huidige macOS Ventura-toestellen ook de nieuwe update kan draaien. Hou er wel rekening mee dat, zoals eerder gezegd, sommige functies misschien wel exclusief voor Apple Silicon-modellen zijn. Het definitieve antwoord horen we op 5 juni.

Bekijk ook Deze Macs zijn geschikt voor macOS Ventura Welke Macs krijgen volgende week een update naar macOS Ventura? De update is bijna te downloaden, maar controleer voor de zekerheid even of jouw Mac wel geschikt is.

