Later dit voorjaar wordt iOS 17 uit de doeken gedaan, maar veel is er nog niet bekend. Tijd dus om onze wensen voor iOS 17 voor je op een rijtje te zetten. Welke verbeteringen mogen dit jaar echt niet ontbreken en moeten toegevoegd worden aan iOS 17?

Onze wensen voor iOS 17

De afgelopen maanden hebben we nog maar weinig gehoord over iOS 17, terwijl de update al binnen drie maanden officieel aangekondigd wordt. Het enige wat we vernomen hebben in de wandelgangen, is dat iOS 17 (en de andere updates) minder grote updates worden dan voorgaande jaren, met minder grote vernieuwingen. Waarom dat is? Apple zou vooral de focus hebben liggen op de aankomende mixed reality-headset, waardoor er minder ontwikkeltijd overblijft voor de iOS-update van dit jaar. Maar dat wil niet zeggen dat er niets komt: er zal nog weer genoeg nieuws in zitten waar we enthousiast van worden. Wat dat is, is nog even de vraag. Het antwoord daarop volgt pas op de WWDC 2023, mogelijk begin juni. Tot die tijd moet je het doen met onze wensen voor iOS 17, waarvan we hopen dat ze dit jaar realiteit worden.

#1 Meer stabiliteit, minder bugs

We begrijpen dat software altijd wel gepaard gaat met wat bugs en problemen, maar de laatste jaren is het bij grote iOS-updates toch wel erg vaak raak. Zelfs nu wordt er op fora als Reddit nog regelmatig geklaagd over vreemde (visuele) bugs in de huidige versie van iOS 16 en dat is op z’n minst opmerkelijk te noemen. Nu het erop lijkt dat er in iOS 17 minder grote functies toegevoegd worden, hopen we dan ook dat Apple vooral de focus legt op betere prestaties, meer stabiliteit en minder bugs. Daar hebben we uiteindelijk allemaal profijt van.

#2 Design-upgrade

iOS ziet er inmiddels al jarenlang grotendeels hetzelfde uit. Toegegeven: ieder jaar pakt Apple wel één onderdeel van het besturingssysteem aan dat een ietwat opgefrist design krijgt. Maar voor het grootste deel lijkt het besturingssysteem nog altijd op die van jaren geleden. Nu vinden we niet dat Apple het moet veranderen om het maar te veranderen, want er moet wel een reden voor zijn. Maar dat is er wat ons betreft wel. Neem nou de icoontjes van de standaardapps. Die zien er op de iPhone (en iPad) nog steeds anders uit dan op de Mac. Op de Mac bracht macOS Big Sur ruim twee jaar geleden een nieuwe set icoontjes, waarbij er meer diepte in zit. We zien dit nog steeds graag naar de iPhone komen, zodat er meer uniformiteit is tussen de twee besturingssystemen. macOS Ventura zorgde er al voor dat een deel van het besturingssysteem meer op iOS en iPadOS lijkt, maar dat kan met iOS 17 wat ons betreft nog wel een stapje verder gaan.



Een eerder concept van iOS 15 liet al zien hoe de nieuwe icoontjes eruit kunnen zien.

#3 Vernieuwd beginscherm: meer vrijheid voor gebruikers

Alle apps en widgets op je beginscherm kun je nog steeds alleen in een vast raster plaatsen. Het is daardoor niet mogelijk om bijvoorbeeld alleen op de onderste en bovenste rij van je beginscherm apps te zetten, met daartussen lege ruimte. Er zijn wel allerlei omwegen met bijvoorbeeld lege widgets, maar wat ons betreft mogen we daar als gebruikers wel wat meer vrijheid bij krijgen. Denk aan het bureaublad van je Mac, waar je ook alle bestanden en icoontjes kan zetten waar je wil. Hoewel we niet zoveel vrijheid op een iPhone hoeven (het zou wel fijn zijn als icoontjes altijd automatisch netjes recht onder en boven elkaar staan), kan de iPhone daar best wat van leren.

En maak dan meteen ook eens het verplaatsen van apps eenvoudiger. Een nieuw gedownloade app verschijnt altijd helemaal achteraan in het beginscher, maar als je deze wil verplaatsen naar bijvoorbeeld een mapje, kan het zomaar je hele indeling door de war schoppen. Kijk eens naar hoe dat op de Apple TV gaat: met een druk op de afstandsbediening kun je een app meteen in een mapje naar keuze zetten, zonder dat je hem hoeft te verplaatsen.



Op de Apple TV kun je meteen apps in een mapje zetten: waarom kan dit niet op de iPhone?

Ook de widgets op het beginscherm mogen wel een upgrade krijgen. Deze zijn nu nog steeds vooral glanceable: ze geven snel handige informatie vanuit de bijbehorende app weer. Ook worden ze soms gebruikt als snelkoppeling naar een bepaald onderdeel van de app. Maar wat nou als ze interactief zouden zijn? Denk aan het afstrepen van een boodschappenlijstje of het afspelen en pauzeren van muziek.

#4 Toegangsscherm-verbeteringen: delen en meer opties

In iOS 16 kreeg het toegangsscherm een flinke upgrade: met widgets, een aanpasbare klok en nog veel meer, kun je veel meer met het toegangsscherm doen dan voorheen. Het werkt als een soort Apple Watch-wijzerplaat, waarbij je zelf kan kiezen uit een set standaardachtergronden en er widgets van apps op kan zetten. En door meerdere toegangsschermen te maken, kun je eenvoudig tussen sets wisselen. Wat we graag willen zien, is de mogelijkheid om zo’n toegangsscherm eenvoudig te kunnen delen. We vinden dit een reële toevoeging, omdat met Apple Watch-wijzerplaten hetzelfde mogelijk is. En als Apple meer opties toe gaat voegen, wordt het delen van zo’n ingesteld toegangsscherm alleen maar handiger.

Overigens hopen we dat Apple een aantal eerdere functies die nu verdwenen zijn, weer terug gaat brengen. Zo is het niet meer mogelijk om een lichte en donkere versie van een achtergrond in te stellen (tenzij je nog een oude standaard iOS 15-achtergrond in je collectie hebt). Ook is het nu niet meer mogelijk om een eigen foto als achtergrond voor je toegangsscherm in te stellen en een standaard Apple-wallpaper op je beginscherm te zetten. Andersom kan gekgenoeg wel, dus we hopen dat Apple dit soort dingen weer snel terugbrengt. Ook zouden we graag oudere Apple-achtergronden gewoon weer beschikbaar willen hebben. Bij wijzerplaten worden ze immers ook niet zomaar verwijderd (hoogstens opnieuw ontworpen).

#5 Vernieuwde Agenda-app

De Agenda-app ziet er eigenlijk al jarenlang hetzelfde uit en krijgt ook ieder jaar slechts een paar kleine verbeteringen. Maar echt aandacht is er vanuit Apple voor de app niet, zo lijkt het. Waarom werkt de Agenda-app nog steeds niet samen met de Herinneringen-app? Of bijvoorbeeld een koppeling met de Weer-app voor het plannen van afspraken? Ook het wisselen tussen weergaves moet eigenlijk een stuk handiger, zoals een uitgebreide weekweergave. Afgelopen jaar kreeg de Apple Watch-versie van de Agenda-app al een langverwachte update en nu is het de beurt aan de app op iPhone (en iPad).

#6 Verbeterde Siri (vooral in het Nederlands)

Er wordt al jarenlang veel geklaagd over Siri en hoe slim (of eigenlijk: hoe dom) de assistent is. Vooral de afgelopen maanden wordt er op fora als Reddit regelmatig geklaagd over de vreemde antwoorden die Siri geeft, op vragen die voorheen nog prima werkten maar nu ineens niet begrepen worden. We hopen dan ook echt dat Siri nu eens een serieuze upgrade krijgt, waarbij er vooral aan Apple’s servers verbeteringen doorgevoerd worden. Daarbij hopen we ook dat de Nederlandse versie van Siri beter gaat klinken. Al een aantal jaar heeft Apple de verbeterde neural-text-to-speech stemmen in onder andere Engels, Duits, Frans, Spaans en enkele Scandinavische landen. Hierdoor klinkt de stem een stuk beter en natuurlijker. Maar dit zien we nog steeds niet in het Nederlands, terwijl we met de HomePod juist steeds meer afhankelijk zijn van de stemassistent. We hopen dan ook dat Apple deze wens dit jaar in vervulling laat gaan. En voeg dan ook meteen weer de Vlaamse Siri-stem toe!

#7 Meer doen me Dynamic Island

Het Dynamic Island werd met de iPhone 14 Pro geintroduceerd en is de nieuwe notch bovenaan het scherm. Dit zwarte balkje is interactief en is de plek voor een aantal systeemmeldingen, kleine widgets zoals je muziek en bijvoorbeeld Live Activiteiten. Het Dynamic Island komt volgens de geruchten dit jaar naar álle iPhone 15-modellen, dus reden genoeg om dit nog verder uit te bouwen. Zo zouden we bijvoorbeeld graag meldingen vanuit hier binnen willen zien komen, kan het de thuishaven worden van Siri en nog veel meer. Er zijn al eens concepten geweest die laten zien hoe dat eruit kan zien, waaronder deze iOS 17-conceptvideo.

#8 Split View naar iPhone

Een aantal jaar geleden bracht Apple de picture-in-picture modus van de iPad en Mac naar de iPhone, zodat je een filmpje kan kijken terwijl je bijvoorbeeld met iemand aan het chatten bent. Zeker nu de iPhone-schermen alsmaar groter geworden zijn, komt zo’n functie goed van pas. We hopen dan ook dat Apple met iOS 17 een stapje verder gaat, door een functie als Split View naar de iPhone te brengen. Je zou dan bijvoorbeeld makkelijk een berekening kunnen uitvoeren met de Rekenmachine-app, terwijl je in Safari iets aan het lezen bent. Of je werkt aan een document in Pages terwijl je even iets wil overleggen met een collega in WhatsApp. Ondersteuning voor Split View lijkt ons een handige toevoeging, ook al heb je dit waarschijnlijk niet dagelijks nodig.

#9 Meer openheid voor webbrowsers

Er zijn aanwijzingen dat Apple (al dan niet onder druk) de touwtjes wat wil laten vieren en ontwikkelaars meer vrijheid wil geven. Zou zouden er plannen zijn om alternatieve appstores toe te staan. Hoewel we daar niet per se voorstander van zijn, vinden we één beperking toch wel wat achterhaald. Webbrowsers mogen anno 2023 op iPhone (en iPad) nog steeds geen gebruikmaken van hun eigen engine. Elke webbrowserapp draait op WebKit, dezelfde motor als Safari. Daardoor zijn er voor andere browserapps minder voordelen, omdat ze toch allemaal even snel presteren. Op de Mac kan elke browser zijn eigen engine gebruiken en dat moet wat ons betreft ook op de iPhone en iPad gebeuren. Apple gaat in iOS 16.4 webapps al meer mogelijkheden bieden en er zijn aanwijzingen dat browsers als Chrome werken aan een nieuwe versie die inderdaad gebruikmaakt van de eigen engine, dus we hebben zeker hoop dat deze iOS 17-wens realiteit gaat worden.

#10 Meer functies voor Nederland

We noemden net bij Siri al even de ondersteuning voor de nieuwe Siri-stem in het Nederlands, maar er zijn nog wel meer functies die we graag in Nederland willen gaan gebruiken. Denk aan offline Siri, ondersteuning voor Live Text met vertalen, Visual Lookup, de verbeterde dicteerfunctie en nog veel meer. Er zijn nog altijd veel Apple-functies en diensten die niet in Nederland en België werken en nu er minder grote verbeteringen verwacht worden, is dit het moment om een inhaalslag te maken voor landen die bepaalde functies nog niet hebben.

Bekijk ook Deze Apple-diensten en -functies zijn nog niet in Nederland en België beschikbaar Apple kondigt aan de lopende band nieuwe producten, diensten en functies aan, maar lang niet alles is ook meteen in Nederland en België te gebruiken. In dit overzicht vind je de belangrijkste nieuwe producten en diensten die nog niet in Nederland en België beschikbaar zijn.

Heb jij nog meer wensen voor iOS 17? Laat het ons weten in de reacties. iOS 17 wordt vermoedelijk tijdens de WWDC 2023 aangekondigd, die waarschijnlijk zal plaatsvinden in juni.

Bekijk ook WWDC 2023: alles over Apple’s ontwikkelaarsconferentie in 2023 WWDC 2023 is Apple's jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie voor 2023. Elk jaar in juni kondigt Apple hier alle vernieuwingen op het gebied van software aan. Wanneer is WWDC 2023 en hoe gaat Apple het deze keer organiseren? Dat lees je in ons overzicht van WWDC 2023.