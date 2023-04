Het Bedieningspaneel, ook wel Control Center genoemd, krijgt in iOS 17 mogelijk een geheel nieuw ontwerp met nieuwe functies. Dat zegt een anonieme bron, die eerder vroegtijdig juiste informatie wist te delen over nieuwe iPhones. Maar wat gaat er allemaal veranderen?

Het Bedieningspaneel op de iPhone en iPad is een veelgebruikte functie en bestaat al sinds iOS 7. Door vanaf de rechter bovenhoek naar beneden te vegen (of door omhoog te vegen op toestellen met thuisknop), open je het Bedieningspaneel waar je bijvoorbeeld snel de instellingen voor wifi, Bluetooth, helderheid en meer kunt aanpassen. De functie is sinds het iOS 11 nagenoeg hetzelfde gebleven, maar daar zou dit jaar dus verandering in komen. Volgens de bron komen er voor het Bedieningspaneel grote veranderingen aan in iOS 17.



‘Bedieningspaneel krijgt make-over in iOS 17’

De afgelopen jaren heeft Apple vooral extra knoppen en opties aan het Bedieningspaneel toegevoegd. De Focus-modus kreeg een prominente plek, de Woning-app toont accessoires en scènes op basis van gebruik en er zijn tal van systeemfuncties bijgekomen. Denk dan aan de Quick Notes, Shazam-muziekherkenning en nog veel meer. Maar in de basis is het Bedieningspaneel altijd gelijk gebleven. Volgens de bron gaan er in iOS 17 dus dingen veranderen in het Bedieningspaneel, al worden er geen details gedeeld wat er dan precies verandert. Verder zegt de bron dat iOS 17 vooral focust op prestaties en verbeterde stabiliteit.



Het huidige Bedieningspaneel op de iPhone

De bron wist eerder al details van het Dynamic Island te delen, nog voordat dit aangekondigd werd met de iPhone 14 Pro. Vermoedelijk heeft de bron contacten bij het softwareteam van Apple. Eerder deze week wist deze zelfde bron te melden dat iOS 17 op alle toestellen komt die nu draaien op iOS 16.

Wat kan Apple verbeteren aan het Bedieningspaneel?

De afgelopen jaren hebben gebruikers vaker hun wensen uitgesproken voor nieuwe mogelijkheden van het Bedieningspaneel. Zo is er al langer de wens om het scherm meer naar eigen smaak in te delen. Momenteel kun je alleen de volgorde van knoppen in het onderste gedeelte wijzigen en knoppen voor systeemfuncties toevoegen en verwijderen. Apple zou het bijvoorbeeld zo kunnen maken dat je de verschillende onderdelen zelf kunt indelen. Ook is het Bedieningspaneel nog altijd voorbehouden aan standaard systeemfuncties; externe ontwikkelaars kunnen er geen knoppen voor ontwerpen. Apple zou bijvoorbeeld ontwikkelaars snelkoppelingen voor in het Bedieningspaneel kunnen laten maken. Vooralsnog heeft de bron niet gezegd welke verbeteringen er komen.

Er zijn nog niet veel geruchten geweest over wat er in iOS 17 vernieuwd wordt. Wel zou Apple in iOS 17 een aantal wensen van gebruikers willen toevoegen, die al jaren op de wensenlijstjes staan. Wij hebben eerder ook al onze wensen voor iOS 17 op een rijtje gezet. Op 5 juni weten we of al onze wensen in vervulling gaan, want dan gaat de WWDC 2023 van start en kondigt Apple de update aan. Lees ook onze verwachtingen voor de WWDC 2023.