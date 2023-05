Voorlopig alleen in het Engels

Apple kondigde in het kader van Global Accessibility Awareness Day een aantal nieuwe functies aan, gericht op mensen met een beperking. Ze komen in iOS 17 beschikbaar, waaronder de mogelijkheid om met het vergrootglas elke tekst voor te lezen waar je naar wijst. Maar ook de functies Live Speech en Personal Voice klinken veelbelovend. De ene kan alles voorlezen wat je op de iPhone intikt, terwijl de andere je stem imiteert. Vooral Personal Voice een fascinerende nieuwe functies, dus daar zijn we eens nader ingedoken.



Ziektes waarmee je langzamerhand achteruitgaat zoals ALS, zorgen ervoor dat je moeilijker gaat bewegen en je stem kan verliezen. De iPhone kan wellicht helpen om je je stem terug te geven, op een bijzondere manier. De functie is ontwikkeld met de Amerikaanse ALS Awareness Foundation, maar komt ook van pas bij andere aandoeningen – bijvoorbeeld als je een operatie aan je stembanden moet ondergaan. In plaats van de standaard Siri -stemmen kun je een synthetische stem gebruiken die lijkt op jouw eigen stem. Het staat net als de andere nieuwe toegankelijkheidsfuncties gepland voor later dit jaar, als onderdeel van iOS 17 . Helaas werkt het voorlopig alleen in het Engels.



Links zie je Live Speech en rechts de functie Personal Voice.

Personal Voice vereist training

Voordat je je eigen stem kunt gebruiken moet je het systeem wel eerst trainen. Je gaat op 15 tot 25 cm van de microfoon zitten en herhaalt een aantal willekeurige zinnen. Dit is voldoende om met machine learning jouw stem te leren kennen. Je moet dit natuurlijk wel doen voordat je je stem kwijtraakt. Heb je moeite met spreken, dan houdt Apple daar rekening mee. Ben je niet in staat om een 15 minuten durende inspreeksessie te doen, dan kun je stoppen en later verder gaan. Verder verloopt de sessie automatisch, zodat je niet op het scherm hoeft te tikken. Je kunt het dus zonder hulp van een begeleider doen, ook als je motorische problemen hebt.

Je kunt met Personal Voice ook veelgebruikte zinnen opslaan, zoals “How are you?” en “Thank you”. Je vindt de functie via Instellingen > Toegankelijkheid op de iPhone, iPad en Mac. Op de Mac is Apple Silicon vereist.

