iOS 18.5 wordt de eerstvolgende update voor de iPhone, samen met iPadOS 18.5, watchOS 11.5 en meer. Maar wat is er nieuw in iOS 18.5? Komen er nog nieuwe functies? Dit is wat er allemaal verandert met iOS 18.5 en de andere updates.

Met iOS 18.4 nog maar een maandje geleden achter de kiezen, is iOS 18.5 alweer bijna hier. De afgelopen maand is Apple bezig geweest met de beta van iOS 18.5 en nu de release in zicht komt, hebben we eindelijk een goed beeld van wat de update brengt. In dit overzicht lees je alles over de nieuwe functies van iOS 18.5 en de andere wijzigingen die ontdekt zijn. Zo komt er een nieuwe standaardachtergrond voor de iPhone en iPad en zijn er andere kleine wijzigingen.

#1 Pride-achtergrond voor iPhone en iPad; wijzerplaat voor Apple Watch

Net als voorgaande jaren voegt Apple in de X.5-update van dit jaar nieuwe Pride-achtergronden en een wijzerplaat toe. Deze matchen bij het Pride 2025-bandje voor de Apple Watch. De nieuwe achtergrond en wijzerplaat bestaan uit gestreepte balkjes in de kenmerkende Pride-kleuren die haaks op elkaar staan. Bij de wijzerplaat veranderen ze ook naarmate de tijd vordert. Bij de achtergrond verspringen ze zodra je je toestel ontgrendelt.

De achtergrond is te vinden in iOS 18.5 en iPadOS 18.5, terwijl de wijzerplaat toegevoegd wordt in watchOS 11.5. Beide updates komen tegelijkertijd uit.

Bekijk ook Apple onthult nieuwe Pride 2025 Apple Watch-bandje en wijzerplaat Apple heeft de nieuwe 2025 Pride Collection aangekondigd, bestaande uit een nieuwe Pride-bandje voor de Apple Watch, bijpassende wijzerplaat en een achtergrond voor iPhone en iPad.

#2 Wijzigingen in de Mail-app (alleen in het Engels)

Heb je je iPhone op Engels staan (bijvoorbeeld voor Apple Intelligence), dan heb je ook meteen het nieuwe design van de Mail-app. Dat is in iOS 18.2 ingevoerd, waarbij je voor elke e-mail een profielfoto ziet en de mails worden ingedeeld in categorieën. Het was al mogelijk om deze contactfoto’s uit te schakelen in de instellingen van de Mail-app, maar met iOS 18.5 kun je dit ook meteen vanuit de Mail-app zelf regelen. Dat kan door op de knop met de drie puntjes rechtsboven te tikken. Zet daarna het vinkje uit bij Toon contactfoto’s (Show Contact Photos).

#3 Opgefriste AppleCare-pagina

De AppleCare-pagina in Instellingen heeft een iets opgefrist uiterlijk gekregen. Er is nieuwe informatie toegevoegd over wat deze pagina allemaal toont dankzij een kleine uitleg bovenaan. In de afbeelding zie je het verschil in iOS 18.4 vs iOS 18.5. Er zijn dus geen functionele wijzigingen, maar alleen maar wat veranderingen ter verduidelijking van de pagina.

#4 Bugfixes en verbeteringen achter de schermen

Tot slot gaan we er vanuit dat iOS 18.5, iPadOS 18.5 en de andere updates nog de nodige bugfixes en prestatieverbeteringen brengen. Apple lost in de nieuwste updates altijd nog wat (minder zichtbare) bugs op, die niet altijd in de releasenotes genoemd worden. Daarnaast wordt regelmatig de beveiliging verbeterd en we verwachten dat dat ook met iOS 18.5 het geval zal zijn. Bij release van de updates publiceert Apple een lijst van de exacte beveiligingsverbeteringen, dus zodra die bekend zijn vind je die op iCulture.

iOS 18.5, iPadOS 18.5 en watchOS 11.5 (evenals macOS Sequoia 15.5 en tvOS 18.5) worden deze maand verwacht. Waarschijnlijk verschijnen de updates in de week van 12 mei. Dat is exact een jaar na iOS 17.5, een update die qua inhoud vergelijkbaar was. Tot die tijd is er nog de beta van iOS 18.5, waarvan deze week de laatste versie verwacht wordt.