Elk jaar in juni kunnen we de nieuwe iOS-functies verwachten en het enthousiasme daarover is groot.

Nu Android 13 is aangekondigd rijst de vraag of het nog wel nodig is om elk jaar Android-updates uit te brengen. Er zou zo weinig aan nieuwe functies in zitten, dat je je zou moeten afvragen of er nog wel jaarlijkse updates nodig zijn. Zeker omdat de uitrol van nieuwe Android-versies onder fabrikanten nogal wat werk oplevert en dat is nog los van de beveiligingsupdates waarvan er wekelijks vele uitkomen. Bij iOS is de situatie heel anders: daar komen de updates meteen voor iedereen met een geschikt toestel beschikbaar en is de aankondiging een moment waar iedereen naar uitkijkt. Afschaffen zou een slecht idee zijn.



Een Wallet-app voor je pasjes en tickets*

Matter-ondersteuning voor je smart home*

RCS-ondersteuning voor berichten

Per app de taal instellen*

Tablets krijgen multitasking en een nieuwe Play Store*

Makkelijker audio switchen bij oordopjes*

Knippen en plakken (!) tussen apparaten*

Voor mij als iOS-gebruiker is het altijd interessant om te zien wat de ontwikkelingen bij Android zijn. Toen ik de lijst met belangrijkste Android 13-functies zag, viel het op het eerste gezicht wat tegen. Maar er is toch genoeg op komst om naar uit te kijken voor de Android-gebruiker, zoals:

Op sommige punten (voorzien van *) maakt Google hier een inhaalslag ten opzichte van Apple, maar er zijn ook genoeg functies die nog niet in iOS zitten zoals RCS. Hoe dan ook: de lijst bevat genoeg onderwerpen waarmee ook Apple een volledige keynote zou kunnen vullen. Niet al deze functies worden overigens in Android-versieupdates uitgerold; sommige komen beschikbaar via Google Play Services-updates of beveiligingsupdates. Sommige worden uitgerold door de afzonderlijke fabrikanten, andere door Google zelf. Dat maakt de situatie bij Android extra complex.

Jaarlijkse iOS-updates moeten blijven

Apple heeft ook jaarlijkse updates voor iOS en alle andere platformen, wat ongetwijfeld een enorme hoeveelheid stress bij de interne Apple-medewerkers zal veroorzaken omdat alles op één moment af moet zijn. Toch vind ik dat Apple de jaarlijkse iOS-updates in ere moet houden. De WWDC en de jaarlijkse aankondiging van de nieuwe functies is een hoogtepunt voor Apple-gebruikers, iets waar we maanden naar uitkijken en voor Apple veel publiciteit oplevert. Het enthousiasme over iOS-updates is altijd groot, mede omdat men weet dat al die nieuwe functies een paar maanden later beschikbaar komen op bijna alle toestellen, ook als ze vijf of zes jaar oud zijn. Zo verwachten we dat de iPhone 7 uit 2016 nog gewoon een update krijgt naar iOS 16 en krijgen toestellen die ouder zijn nog regelmatig beveiligingsupdates.

Uitstel van functies

Wel is het zo dat Apple soms wat functies uitstelt. Dat gebeurde bijvoorbeeld met SharePlay en Universal Control, de twee grootste functies van 2021 die vervolgens bij de officiële release schitterden door afwezigheid. We moesten een paar maanden geduld hebben, maar ze kwamen uiteindelijk wél. Bij Android-updates is er meer onzekerheid wanneer nieuwe functies uitkomen en of jouw toestel er nog wel geschikt voor is. Alleen Google Pixel-telefoons krijgen snel een update, maar bij toestellen van andere fabrikanten moet de update eerst goedgekeurd worden door Google en de providers, waardoor er veel vertraging kan ontstaan. Dat dempt het enthousiasme voor nieuwe functies. Je weet immers nooit of en wanneer je aan de beurt bent als Android-gebruiker.

Zekerheid bij iOS

Bij iOS heb je die zekerheid wel: je weet al in juni welke functies eraan komen en of jouw toestel een update krijgt. Soms zijn geavanceerde functies alleen te gebruiken op toestellen met Bionic-processor en vallen oudere toestellen buiten de boot, maar ook daar is al vroegtijdig duidelijkheid over. Je hebt een paar maanden de tijd om een ander toestel aan te schaffen en je kunt ook als gewone gebruiker meedoen aan de beta’s die in de zomer plaatsvinden, om te kijken of het op jouw toestel werkt. Tijdens die betarondes worden er steeds weer nieuwe ontdekkingen gedaan en ook dat leidt tot enthousiasme onder gebruikers. Apple blijkt toch nog wat verrassingen achter de hand te hebben gehouden.

Die traditie verdwijnt als Apple stopt met de grote jaarlijkse updates en nieuwe functies verspreid over het jaar uitbrengt, op het moment dat ze klaar zijn. Bij Android wordt dit overwogen, om begrijpelijke redenen. Maar wat mij betreft mag Apple door blijven gaan met het jaarlijkse ritme van updates, al heb ik wel één verzoek: meteen tijdens de WWDC duidelijk maken welke functies het waarschijnlijk écht niet gaan halen bij de release in september of oktober.

Wat vind jij? Jaarlijkse updates of toch liever wat meer gespreid en zonder een groot keynote-event? Beide hebben namelijk voor- en nadelen. Iets uitbrengen op het moment dat het echt klaar is, leidt tot minder bugs en onzekerheid, terwijl vooraf weten wat je kunt verwachten óók fijn is.