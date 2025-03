Er staan weer meerdere nieuwe updates klaar, want Apple heeft iOS 18.3.2, iPadOS 18.3.2 en meer uitgebracht. Hierin draait het om bugfixes, maar er is ook een beveiligingsprobleem opgelost.

Voor diverse apparaten brengt Apple met enige regelmaat kleine bugfixupdates uit en vandaag is het weer zover: iOS 18.3.2, iPadOS 18.3.2, macOS Sequoia 15.3.2 en tvOS 18.3.1 zijn allemaal beschikbaar voor diverse Apple-apparaten. Hierin is een specifiek probleem met het streamen van content opgelost, maar ook is de beveiliging verbeterd.

iOS 18.3.2 beschikbaar

Uit de releasenotes van de updates blijkt dat deze relatief kleine update bugfixes bevat, maar ook de beveiliging verbeterd. Op Apple’s pagina is te lezen dat er een beveiligingsprobleem met WebKit verholpen is, waardoor malafide webcontent in kon dringen op een apparaat. De fix van vandaag is een extra maatregel voor dit soort aanvallen die met iOS 17.2 al opgelost waren. Apple zegt dat het op de hoogte is dat er in een specifiek geval een gecompliceerde aanval op individuen geweest is die misbruik maakten van deze bug, maar alleen bij versies van voor iOS 17.2.

Verder zegt Apple dat er in iOS 18.3.2 en de andere updates een probleem opgelost is waardoor bepaald streamingmateriaal niet kon worden afgespeeld.

Releasenotes iOS 18.3.2 en meer

Hieronder lees je de volledige releasenotes van iOS 18.3.2.

Deze update bevat belangrijke probleemoplossingen, beveiligingsupdates en verhelpt een probleem dat ertoe kon leiden dat bepaald streamingmateriaal niet kon worden afgespeeld.

Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina:

https://support.apple.com/100100

Dit zijn de releasenotes van macOS Sequoia 15.3.2:

Deze update bevat belangrijke probleemoplossingen en beveiligingsupdates en wordt aanbevolen voor alle gebruikers. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/100100

Dit zijn alle updates die uitgebracht zijn:

iOS 18.3.2

iPadOS 18.3.2

macOS Sequoia 15.3.2

watchOS 11.3.1

visionOS 2.3.2

tvOS 18.3.1

iOS 18.3.2 downloaden

Om iOS 18.3.2 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder (of iTunes in macOS Mojave of ouder). Windows-gebruikers openen iTunes. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Bekijk ook iPhone updaten: zo kun je de nieuwste iOS-versie installeren Hoe kun je de software op je iPhone bijwerken naar de nieuwste versie van iOS? In deze tip leggen we uit hoe de iPhone updaten werkt, met of zonder computer.

Gebruikte je een testversie en wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Bekijk ook Zo kun je je afmelden voor de beta’s van iOS, watchOS, macOS en tvOS Als je geen publieke betaversies van iOS, iPadOS, watchOS, macOS en tvOS meer wilt installeren, kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. In deze tip leggen we uit hoe je dit doet.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.

