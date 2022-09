Apple over veelvuldige meldingen voor klembordtoegang iOS 16: ‘Niet de bedoeling’

Apple heeft in iOS 16 weer diverse verbeteringen voor je privacy toegevoegd, maar is daarbij wat uitgeschoten als het gaat om één specifieke melding. Gebruikers klagen namelijk over een veelvuldige melding waarin je toestemming moet geven om iets te kunnen plakken uit je klembord. Na dagenlange stilte van Apple, is er nu duidelijkheid over waarom deze melding zo vaak verschijnt.



Melding plakken uit iOS 16-klembord

Als je een link kopieert uit Safari en deze wil plakken in WhatsApp, dan is de kans groot dat je in iOS 16 een melding krijgt waarin je moet aangeven dat je het plakken in WhatsApp toestaat. Dat klinkt op zich goed: Apple geeft je daardoor meer de controle over welke apps toestemming hebben tot je klembord. Het is een extra maatregel bovenop de melding die Apple een paar jaar geleden introduceerde, waaruit blijkt dat apps stiekem je klembord uitlezen. In je klembord kunnen gevoelige gegevens staan, zoals een wachtwoord, waardoor extra controle hierop beter is voor je privacy. Maar er is geen algemene instelling waarin je eenmalig per app kunt aangeven of de app toestemming krijgt tot je klembord.

Sterker nog: sommige gebruikers krijgen de waarschuwing keer op keer, waardoor je telkens als je iets plakt uit je klembord eerst toestemming moet geven. Dat levert nogal wat irritatie op, zeker omdat je zelf ervoor kiest om ergens iets te plakken. Waarom is Apple zo agressief als het gaat om deze functie? uit een mailwisseling via MacRumors blijkt dat het gaat om een bug.

Klembordmelding voor plakken blijkt een bug

Een lezer besloot een e-mail te sturen naar Tim Cook en Craig Federighi, Apple’s softwarebaas. De e-mail werd doorgestuurd naar Ron Huang, een senior manager bij Apple en tevens één van de bedenkers. Hij geeft aan dat de veelvuldige meldingen “absoluut geen verwacht gedrag is” en dat ze het “tot op de bodem gaan uitzoeken”. Apple zou intern deze veelvoud aan meldingen niet tegengekomen zijn, maar Huang geeft wel aan dat de lezer uit de e-mail zeker niet de enige is.

In de e-mail geeft Huang aan dat Apple hier zeker naar moet kijken en dat er gewerkt gaat worden aan een oplossing, zodat apps als Mail weer goed werken zonder dat je elke keer onderbroken wordt door een melding met toestemming tot plakken vanuit je klembord. “Wordt vervolgd”, zo sluit Huang zijn e-mail af. Vermoedelijk is de melding alleen bedoeld als een app automatisch je klembord uit leest om iets te plakken en niet als je dit zelf initieert via het kopiëren/knippen/plakken-menu.

We verwachten dat Apple dit probleem in een toekomstige iOS-update gaat oplossen, misschien wel iOS 16.0.2 of iOS 16.1. iOS 16.1 is momenteel als beta beschikbaar, maar het duurt nog wel even voordat deze definitief beschikbaar komt. Het lijkt dan ook logisch dat Apple dit eerder op gaat lossen in een kleinere bugfixupdate. Mogelijk kan Apple dan ook één van de andere bugs en problemen in iOS 16 oplossen.