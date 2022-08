Een van de apps die je ongetwijfeld wel eens gebruikt is de Wallet-app (voorheen Passbook) . In iOS 16.1 krijg je de mogelijkheid om deze app voor klantenkaarten, tickets en dergelijke te verwijderen.

Binnenkort: Wallet-app verwijderen

De Wallet-app wordt behalve voor klantenkaarten ook gebruikt voor Apple Pay – en het lijkt erop dat dit nu precies het pijnpunt is. Volgens 9to5Mac, die het kunnen verwijderen van de Wallet-app in de code ontdekte, heeft het te maken met antitrustzaken rondom Apple Pay. Zo ligt Apple in Europa onder vuur omdat de NFC-chip in de iPhone niet mag worden gebruikt voor andere betaalmethoden. Afgelopen juli spande een advocatenkantoor een rechtszaak aan tegen Apple omdat je verplicht bent om Apple Pay te gebruiken als je betalingen op de iPhone en Apple Watch wilt aanbieden.



Apple heeft in iOS 16 eerder al aanpassingen gedaan om in te spelen op deze klachten. Zo wordt het in iOS 16 mogelijk om webbrowsers van derden samen te laten werken met Apple Pay. Ook heeft Apple ‘Tap to Pay’ aangekondigd, als een manier om de iPhone als betaalterminal te gebruiken. Verder is het sinds de beta’s van iOS 16 mogelijk om de Zoek mijn-, Gezondheid- en Klok-app te verwijderen.

iOS 16.1 is nog niet te installeren. Apple heeft alleen de iPadOS 16.1 beta uitgebracht voor de iPad, samen met een officiële bevestiging dat iPadOS dit jaar iets later komt. Dit betekent dat je over een paar weken al iOS 16 kunt installeren, terwijl je wat langer zult moeten wachten op iPadOS 16.1. Het leuke is dat je uit iPadOS 16.1 nu al kunt afleiden wat er later dit jaar voor de iPhone aan komt en het verwijderen van de Wallet-app is daarbij nieuw. Dit betekent overigens wel dat sommige functies niet meer zullen werken, waaronder Apple Pay. Gebruikers zullen dan een melding krijgen dat ze de Wallet-app uit de App Store moeten downloaden. Het verwijderen van standaardapps is overigens al sinds iOS 10 mogelijk.