Getekende HomeKit-wallpapers: herken je kamers

In de Woning-app voor HomeKit stel je kamers in waarin al je HomeKit-apparaten verschijnen. Standaard levert Apple een aantal achtergronden mee, maar je kan ook zelf een wallpaper instellen. Als je dat zelf teveel gedoe vindt en moeite hebt met het vinden of maken van een geschikte achtergrond, zijn de wallpapers van Reddit-gebruiker justinm1992 misschien iets voor jou. Hij heeft een serie achtergronden gemaakt, zodat je de kamers duidelijk kan herkennen.



De achtergronden hebben een egale kleur, met rechtsboven een mooie tekening die de kamer aangeeft. Normaal gesproken herken je een kamer alleen aan de naam, maar met de herkenbare afbeeldingen van een bed, bureau of eettafel, zie je in één keer om welke kamer het gaat. De gebruikers heeft een bestand voorbereid waarin zestien verschillende wallpapers te vinden zijn. Er is ook een Pages-document waarin je zelf een eigen versie kan maken met een afbeelding naar keuze. Wil je eigen versies maken, dan vind je hier artwork die je gratis kan gebruiken.

Via deze link kun je het volledige bestand downloaden (door te tikken op Download this file). Doe je dit op je iPhone, dan wordt het bestand opgeslagen in de Bestanden-app. Vanuit daar vind je in de map eerst het Pages-bestand, met daarna alle kant-en-klare afbeeldingen in Tiff-bestand. Deze kun je openen en via het deelmenu bewaren als afbeelding. Wil je daarna de achtergrond aanpassen, dan doe je dat zo:

Open de Woning-app. Ga naar het Woning-tabblad en tik linksboven op het huisje. Kies voor Woninginstellingen om de achtergrond van het Woning-tabblad aan te passen. Wil je een kamer een andere achtergrond geven, kies dan voor Kamer. Scroll naar onderen en tik bij de achtergrond op Kies uit bestaande om de achtergrond te wijzigen.

Wat voor achtergrond voor de Woning-app gebruik jij? Heb je zelf foto’s gemaakt van je eigen huis of gebruik je de standaard achtergronden? Laat het ons weten in de reacties.