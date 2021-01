Amphetamine bestaat al sinds 2014 en is bedoeld om je Mac wakker te houden, zodat macOS niet in slaapstand gaat. Zes jaar lang was de app zonder problemen in de Mac App Store aanwezig, totdat een Apple-medewerker in actie kwam. Ontwikkelaar William Gustafson kreeg op 29 december bericht van Apple dat Amphetamine uit de Mac App Store verwijderd zou worden, omdat de naam in strijd is met de App Store-regels. De ontwikkelaar had nog tot 12 januari om er iets aan te doen. Het zou gaan om regel 1.4.3, waarin staat dat apps die de consumptie van tabaks- of vape-producten, illegale drugs of excessief alcoholgebrui aanmoedigen, niet zijn toegestaan. De ontwikkelaar protesteerde en had succes: Apple heeft de beslissing nu teruggedraaid.



Dit is de betreffende regel:

Apps that encourage consumption of tobacco or vape products, illegal drugs, or excessive amounts of alcohol are not permitted on the App Store. Apps that encourage minors to consume any of these substances will be rejected. Facilitating the sale of marijuana, tobacco, or controlled substances (except for licensed pharmacies) isn’t allowed.

Specifiek beweerde Apple dat de app “oneigenlijk gebruik van gereguleerde stoffen lijkt te bevorderen. De naam en het logo van uw app bevatten verwijzingen naar gereguleerde stoffen en pillen.

Gustafson zou de naam Amphetamine compleet moeten vervangen door iets nieuws. Hij raakte door de aankondiging in verwarring: “Hoe kan het dat de naam en het icoon vandaag beledigend en gevaarlijk zijn, maar niet vorige week?” Hij zou de afgelopen zes jaar met tientallen Apple-medewerkers interactie hebben gehad en niet eentje maakte zich druk over de naam.

Er lijkt sprake van iets te ijverige medewerker, die nog niet op de hoogte was van de historie van de app. Amphetamine is sinds 2014 verkrijgbaar en heeft in die periode 41 updates gehad. Het is in verhalen in de App Store zelfs gepromoot door Apple zelf. Met bijna een half miljoen downloads en een waardering van 4,8 uit 5 gaat het om een hooggewaardeerde en veelgebruikte app.

Just got off a call with @Apple. Appeal accepted and Amphetamine will remain on the @AppStore. Thank you all for your comments, opinions, and action. We may not all agree, but I am happy we all still have the freedom to express ourselves today. ❤️ pic.twitter.com/PV7eB9aUfn — William C. Gustafson (@x74353) January 2, 2021

Op 2 januari liet Apple de ontwikkelaar weten dat Amphetamine toch in de huidige vorm in de App Store mag blijven.