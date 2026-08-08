Het is in de Woning-app voor HomeKit mogelijk om het formaat van de knoppen aan te passen. Je kunt accessoires daardoor makkelijker herkennen. De functie zit nogal verstopt, dus lees snel verder om te lezen hoe je het format van HomeKit-knoppen in de Woning-app kan aanpassen.

Als je een grote verzameling van HomeKit-accessoires (of Matter-producten) hebt, kan de Woning-app nogal overweldigend zijn. Gelukkig zijn er manieren om de Woning-app aan te passen. Een van die opties is door de knoppen (ook wel tegels genoemd) groter of kleiner te maken. Door het formaat van de HomeKit-knoppen te wijzigen, zijn ze makkelijker te herkennen en te bedienen. Maar hoe doe je dat, zo’n tegel in de Woning-app groter maken? Dat laten we je hier zien. Ook lees je wat hier allemaal de voordelen van zijn.

Formaat aanpassen van knoppen in Woning-app in HomeKit

De knoppen bieden je toegang tot de bediening van de accessoires. Tik je op een tegel, dan worden de bijbehorende bedieningsopties en meer van het accessoire geopend. Wil je een accessoire meteen in- of uitschakelen (zoals een lamp), dan tik je niet op de knop, maar op het icoontje erin. Het aanpassen van het formaat van deze knoppen in de Woning-app kan het bedienen een stuk makkelijker maken. Dit is mogelijk sinds iOS 16. Dit doe je zo:

Open de Woning-app op de iPhone, iPad of Mac. Ga naar het Woning-tabblad en tik rechtsboven op de knop met de drie puntjes. Tik op Wijzig woningweergave. Alle knoppen en tegels beginnen nu te wiebelen. Tik op een tegel bij een van de kamers om het formaat daarvan aan te passen. Er verschijnt een knopje met twee pijltjes in de hoek van de tegel. Tik hierop om een tegel groter of kleiner te maken.

Houd er rekening mee dat dit alleen mogelijk is voor individuele accessoires of accessoiregroepen onder de individuele kamers. Je kunt het formaat niet aanpassen van de scèneknoppen of de tegels onder het kopje Favorieten.

De weergave wordt bovendien aangepast op al je apparaten. Ook op de toestellen van huisgenoten (met minimaal deze softwareversies) zien de formaten van de knoppen veranderen. Het werkt voor alle types accessoires: lampen, thermostaten, slimme knoppen, speakers, luchtbevochtigers en nog veel meer. Omdat sensoren (bewegingssensoren, temperatuursensoren, etcetera) alleen zichtbaar zijn in de categorieën bovenaan in een kamer of het Woning-tabblad (en dus niet als aparte tegel), kun je daar het formaat niet van wijzigen.

Voordelen van het aanpassen van het formaat van HomeKit-tegels

Het aanpassen van het formaat van de knoppen in de Woning-app heeft meerdere voordelen. Allereerst kun je zo verschillende accessoires makkelijker van elkaar onderscheiden. Je hebt niet alleen de naam en het icoontje, maar ook het formaat van de tegel dat het verschil kan aanduiden. Je kunt bijvoorbeeld de belangrijkste accessoires in een kamer (zoals een deurslot of thermostaat) groter maken dan een lamp die je niet zo vaak aan of uit zet. Of je kiest in elke kamer de twee belangrijkste accessoires die je groter wil maken, zodat je binnen een kamer meer onderscheid kan aanbrengen.

Bovendien is een grotere knop makkelijker te bedienen. Je zult minder snel verkeerd tikken op een tegel die twee keer zo groot is als een tegel in het kleinste formaat. Hou er rekening mee dat het icoontje waarmee je een accessoire meteen uit- of inschakelt niet groter wordt. Alleen de tegel zelf verandert van formaat, waarmee je naar de verdere bedieningsopties van het accessoire gaat. Voor sommige accessoires die je snel wil bedienen, kan het daarom handiger zijn om ze juist kleiner te maken, zodat je minder snel verkeerd tikt. Probeer daarom uit wat voor jou het beste werkt.