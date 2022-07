Vanaf iOS 16 is het mogelijk om het formaat van de knoppen in de Woning-app voor HomeKit aan te passen. Je kunt accessoires daardoor makkelijker herkennen. De functie zit nogal verstopt, dus lees snel verder om te lezen hoe je het format van HomeKit-knoppen in de Woning-app kan aanpassen.

HomeKit in iOS 16 krijgt een aantal nieuwe functies en de vernieuwde Woning-app is daarbij de grootste verandering. De nieuwe indeling maakt het bedienen van vele accessoires een stukje makkelijker. Eén van die verbeteringen is het kunnen aanpassen van het formaat van de HomeKit-knoppen en dit heeft meerdere voordelen. Wij leggen je uit hoe je het formaat van knoppen in de Woning-app aanpast en wat de voordelen daarvan zijn.

Formaat aanpassen van knoppen in Woning-app in HomeKit

De knoppen, die ook wel tegels genoemd worden, bieden je toegang tot de bediening van de accessoires. Vanaf iOS 16 werken de tegels iets anders dan je gewend bent. Tik je op een tegel, dan worden de bijbehorende bedieningsopties en meer van het accessoire geopend. Wil je een accessoire meteen in- of uitschakelen (zoals een lamp), dan tik je niet op de knop maar op het icoontje erin. Het aanpassen van het formaat van deze knoppen in de Woning-app kan het bedienen een stuk makkelijker maken. Dit doe je zo:

Open de Woning-app op de iPhone, iPad of Mac. Je hebt respectievelijk minimaal iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura nodig. Ga naar het Woning-tabblad en tik rechtsboven op de knop met de drie puntjes. Tik op Wijzig woningweergave. Alle knoppen en tegels beginnen nu te wiebelen.

Tik op een tegel bij één van de kamers om het formaat daarvan aan te passen. Er verschijnt een knopje met twee pijltjes in de hoek van de tegel. Tik hierop om een tegel groter of kleiner te maken.

Hou er rekening mee dat dit alleen mogelijk is voor individuele accessoires of accessoiregroepen onder de individuele kamers. Je kan het formaat niet aanpassen van de scèneknoppen of de tegels onder het kopje Favorieten.

Voordelen van het aanpassen van het formaat van HomeKit-tegels

Het aanpassen van het formaat van de knoppen in de Woning-app, heeft meerdere voordelen. Allereerst kun je zo verschillende accessoires makkelijker van elkaar onderscheiden. Je hebt niet alleen de naam en het icoontje, maar ook het formaat van de tegel die het verschil kan aanduiden. Je kunt bijvoorbeeld de belangrijkste accessoires (zoals een deurslot of thermostaat) groter maken dan een lamp die je niet zo vaak aan of uit zet. Of je kiest in elke kamer de twee belangrijkste accessoires die je groter wil maken, zodat je binnen een kamer meer onderscheid kan aanbrengen.

Bovendien is een grotere knop makkelijker te bedienen. Je zult minder snel verkeerd tikken op een tegel die twee keer zo groot is dan een tegel in het kleinste formaat. Hou er rekening mee dat het icoontje waarmee je een accessoire meteen uit- of inschakelt niet groter wordt. Alleen de tegel zelf verandert van formaat, waarmee je naar de verdere bedieningsopties van het accessoire gaat.

Meer over iOS 16

iOS 16 is de grote update voor de iPhone. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 16, dan vind je in ons artikel het antwoord. Lees ook onze overzichten met de beste iOS 16 functies én de beste iOS 16 details en ontdekkingen. Momenteel kunnen ontwikkelaars en publieke testers de iOS 16-beta installeren. De officiële releasedatum van iOS 16 staat gepland voor dit najaar. Lees ook onze preview van iOS 16 met de eerste ervaringen. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 15.5.