Vanaf iOS 17 vind je in de Woning-app de handige Activiteitengeschiedenis. Daarmee zie je wanneer iemand bijvoorbeeld een HomeKit-slot geopend of vergrendeld heeft. Het werkt ook met alarmsystemen en meer.

De Woning-app voor HomeKit biedt toegang tot je slimme accessoires in huis. Als je een slim deurslot met HomeKit hebt, heeft iedereen met toegang tot je HomeKit-woning ook toegang tot je echte huis. Hoe handig zou het dan zijn dat je een overzicht hebt van wie er wanneer toegang had tot je huis? Of de garagedeur opende? Of het alarm in- of uitschakelde? Met de nieuwe Activiteitengeschiedenis in HomeKit vanaf iOS 17 kan dat.

Geschikte accessoires voor Activiteitengeschiedenis in HomeKit

De Activiteitengeschiedenis biedt je een mogelijkheid om voor bepaalde type accessoires te zien wanneer ze gebruikt zijn. Je kan dan dus bijvoorbeeld zien hoe laat een deur geopend werd en door wie. Dit werkt voor meerdere soorten accessoires in de categorie beveiliging. Het gaat om deze HomeKit- en Matter-accessoires waarvoor de activiteitengeschiedenis bijgehouden wordt:

Sloten (deuren, kastjes, kluizen, etcetera)

Garagedeuren

Contactsensoren (geen bewegingssensoren)

Beveiligingssystemen

Je kunt met de functie dus niet zien wanneer wie welke lampen ingeschakeld heeft. Hou er ook rekening mee dat je iOS 17 nodig hebt om de functie te kunnen gebruiken.

Activiteitengeschiedenis instellen in Woning-app

Om de functie te kunnen gebruiken, zorg je er eerst voor dat het goed staat ingesteld. De Activiteitengeschiedenis in HomeKit instellen doe je zo:

Ga naar de Woning-app en tik rechtsboven op de knop met de drie puntjes en kies voor Woninginstellingen. Scroll naar onderen en tik op Veiligheid en beveiliging. Bovenaan vind je de optie Activiteitengeschiedenis. Je kan hier kiezen voor Uit of Eén maand. Kies voor die laatste optie.

Nude functie ingeschakeld is, worden de activiteiten van de geschikte accessoires bijgehouden en gedurende één maand opgeslagen. Iedereen met toegang tot de HomeKit-woning, kan de activiteitengeschiedenis bekijken.

Activiteitengeschiedenis bekijken voor je HomeKit-accessoires

Om te zien wanneer een HomeKit-deur geopend of vergrendeld werd en door wie, volg je deze stappen:

Open de Woning-app. Tik op het Woning-tabblad op de knop Beveiliging, bovenaan bij de categorieën. Linksboven zie je de optie Woningactiviteit. Tik hierop. Je ziet nu een lijst van alle geschikte accessoires en wanneer ze geopend of gesloten zijn, eventueel met de naam erbij van degene die het opent of sluit.

