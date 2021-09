Home Assistant is een populair smart home-platform onder gebruikers. Met de komst van Home Assistant Amber haal je voor $150 een hub in huis waarmee je alles nog makkelijker kunt regelen.

Home Assistant Amber

Home Assistant is een platform voor het automatiseren van je slimme huis. Oprichter Paulus Schoutsen volgde zijn opleiding aan Universiteit Twente, maar vertrok daarna naar de VS om als software engineer te werken. In 2013 richtte hij Home Assistant op. Het is open source en gratis, maar vergt wel wat kennis en moeite. Om het makkelijker te maken brengen de makers nu een hub uit.



Ook de Home Assistant Amber ligt niet zomaar in de winkel: je zult via crowdfunding $150 moeten bijdragen om de ontwikkeling van de hub mogelijk te maken. Hij draait meteen vanuit de doos op de Home Assistant-software. Je hoeft nauwelijks te programmeren en hebt ook geen aparte computer nodig. Upgraden doe je als gebruiker zelf, waardoor het kastje ook op de toekomst is voorbereid.

Nabu Casa, het bedrijf achter Home Assistant, zamelt geld in via Crowd Supply en verwacht de eerste exemplaren in juni 2022 (!) te kunnen leveren. Het doel om $140.000 in te zamelen is al bijna gelukt, dus grote kans dat het project doorgaat. Al weet je dat met crowdfunding natuurlijk nooit.

Binnenin zit een Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4) met een heatsink om de hitte af te voeren. Daar omheen zit een transparante doos. De Zigbee 3.0 verbinding wordt geleverd door een ingebouwde Silicon Labs-module. Deze ondersteunt ook OpenThread en zal later geschikt worden voor Matter.

Je kunt meteen na installatie je smart home-producten aansluiten die met Zigbee werken, zoals de Philips Hue-lampen en de IKEA-rolgordijnen. Een eigen bridge voor deze producten heb je niet meer nodig. Vervolgens bedien je ze vanaf je iPhone, iPad of desktop.

Wil je ondersteuning voor Z-Wave, dan kan dat door een Z-Wave usb-stick aan te sluiten of door een alternatieve hub aan te sluiten. Via de M.2 uitbreidingspoort kun je een ssd-harddisk aansluiten als je meer opslag nodig hebt. Bluetooth en wifi zijn niet aanwezig. De internetverbinding verloopt via een gigabit ethernet-kabel. Dit is een bewuste keuze, zodat de verbinding stabiel en betrouwbaar is.

Dit zijn de voordelen van Home Assistant

Het mooie van Home Assistant is dat het een open source-project is en dat er duizenden mensen via GitHub een bijdrage leveren. Ook zijn de aansluitmogelijkheden bijna onbeperkt. Op de website van Home Assistant kun je zien welke apparaten worden ondersteund. Ook is het fijn dat je alles lokaal kunt aansturen, ook als het internet eruit ligt. De clouddiensten zijn goed beveiligd en vriendelijk voor je privacy. Via de app bekijk je het energieverbruik en de energieproductie, als je zonnepanelen op het dak hebt.

Wil je ermee aan de slag gaan, dan moet je wel wat moeite steken in het leren kennen van het platform.

Je hebt tot 27 oktober om je aan te sluiten bij de crowdfunding-actie. Naast de kant-en-klare hub kun je ook een Amber Kit bestellen, die je zelf in elkaar moet knutselen en waarbij je zelf de Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4) moet leveren.

Alternatieven: Homey, HomeBridge en meer

Eerder schreven we over de Thinka Z-Wave om accessoires aan te sluiten en de Homey-hub. Beide kosten honderden euro’s en zijn daarom niet zo geschikt voor beginnende gebruikers. Homey heeft onlangs gratis functies aangekondigd, waardoor het wat toegankelijker wordt. Maar Home Assistant Amber kan voor deze groep óók een optie zijn… al zul je nog wel even geduld moeten hebben. Wie nu alvast aan de slag wil kan met HomeBridge beginnen, of een van de vele alternatieven, soms zelfs met kant-en-klaar kastje.