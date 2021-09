De Apple Watch Series 7 krijgt een toetsenbordje, waardoor het makkelijker wordt om teksten in te voeren. Maar eigenlijk bestond het al: met FlickType kun je al veel langer teksten invoeren op je Apple Watch. Ontwikkelaar Kosta Eleftheriou maakte een toetsenbordapp die goed werkt en weinig tikfouten maakt en speelde zich daarmee bij Apple in de kijker. Eleftheriou ging langs om zijn app te demonstreren aan Apple kreeg lovende reacties, waarbij de indruk werd gewekt dat er wel een overname zat aan te komen. Maar nu staat Eleftheriou met lege handen en zou Apple zijn ideeën hebben gestolen. Hij spant een rechtszaak aan.



Het gebeurt wel vaker dat apps ‘gesherlocked’ worden: ze raken overbodig omdat Apple precies dezelfde functionaliteit standaard inbouwt in het besturingssysteem. Maar in het geval van Eleftheriou is er iets bijzondes aan de hand: hij is behoorlijk kritisch op Apple, vooral als het gaat om scam-apps die je proberen op te lichten . Eleftheriou begrijpt niet waarom Apple dergelijke apps goedkeurt en tegelijk claimt dat de App Store een veilige plek is . Vaak gaat het om 1-op-1 gekopieerde apps, met absurde in-app aankopen van bijvoorbeeld een tientje per week. Ze zijn puur bedoeld om geld uit de zak te kloppen en Apple werkt er niet alleen aan mee, maar profiteert er ook van door 30% op te strijken.

‘Apple wilde FlickType overnemen’

In januari 2019 was de situatie heel anders. Eleftheriou was ervan overtuigd dat Apple zijn FlickType-app wilde overnemen. Apple’s kopstuk op het gebied van toetsenborden vond FlickType helemaal geweldig en verklaarde “dat Apple dit van je moet kopen”. Tijdens een demo voor het Apple Watch-team in januari 2019 was ook iedereen enthousiast.

Dezelfde avond kreeg hij echter een mailtje dat toetsenborden op de Apple Watch volgens de regels niet waren toegestaan. FlickType zou worden verwijderd uit de App Store en sindsdien ligt Eleftheriou in de clinch met het reviewteam van Apple. Bij elke update deed Apple moeilijk en Eleftheriou groeide uit tot een van de meest luide critici. Vorige maand kondigde de ontwikkelaar te stoppen met de FlickType-functies voor blinden, omdat Apple maar moeilijk bleef doen. Ironisch genoeg is dat nog niet gebeurd omdat Apple weigert de update, die de functionaliteit weghaalt, goed te keuren.

In maart 2021 spande de ontwikkelaar al een rechtszaak aan, omdat FlickType continu wordt afgewezen. “Blijkbaar dacht Apple dat de eiser [Eleftheriou] simpelweg zou opgeven en zijn app met korting aan Apple zou verkopen”, luidde de klacht. Nu de functionaliteit van FlickType door Apple is gekopieerd ziet de maker een extra reden om het bedrijf aan te klagen. Geld heeft Eleftheriou genoeg dankzij de verkoop van zijn toetsenbord Fleksy, vijf jaar geleden aan Pinterest.

Toetsenbord-apps op de Apple Watch, mag dat?

Er is een tijd geweest dat toetsenbord-apps op de Apple Watch waren verboden, maar Apple wijzigde later van standpunt waardoor de apps Nano (voor Reddit), Chirp (voor Twitter) en Lens (voor Instagram) wel toegestaan werden. Eleftheriou denkt dat zijn app gericht wordt tegengewerkt. Apple geeft wel toe dat het destijds verbannen van FlickType een fout was, maar volgens Eleftheriou heeft hij maanden moeten vechten om nieuwe updates te kunnen uitbrengen. Toen FlickType in januari 2020 eindelijk terugkeerde was het in één klap een succes en eindigde het hoog in Apple’s lijst van bestverkochte apps in 2020.



Lens voor Instagram, een app die in 2019 wel werd goedgekeurd.

Eleftheriou heeft nog een extra reden om boos te zijn: hij heeft jarenlang om alle beperkingen van Apple’s API’s heen moeten werken en het eigen toetsenbordje van Apple heeft die beperkingen niet. Apple heeft daardoor een oneerlijk concurrentievoordeel ten opzichte van zelfstandige ontwikkelaars.

Apple’s Apple Watch-toetsenbord komt alleen op de Series 7 beschikbaar en werkt waarschijnlijk niet in het Nederlands.